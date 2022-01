‘Impraticable Jokers’ Saison 10: Tout ce que nous savons

À peine cinq mois après la fin de sa neuvième saison de 17 épisodes, les fans attendent déjà avec impatience la saison 10 des Jokers impraticables. La série TruTV promettait de servir plus de rires et de farces hilarantes lorsque la chaîne câblée a repris l’émission pour un dixième saison l’année dernière, et bien que peu de détails aient été dévoilés, nous savons déjà certaines choses sur Impractical Jokers Saison 10, qui pourraient être très différentes en raison du départ d’un membre bien-aimé de la troupe de comédie The Tenderloins.

TruTV a remis un renouvellement de la saison 10 pour l’émission, qui suit ses amis de longue date Joe Gatto, James « Murr » Murray, Brian « Q » Quinn et Sal Vulcano alors qu’ils se font des farces et des blagues hilarantes, en février alors que le show était au milieu de sa neuvième saison. Avance rapide de près d’un an après l’annonce du renouvellement de la saison 10, et Jokers impraticables a subi un choc énorme, qui pourrait potentiellement bouleverser la saison 10, lorsque Gatto a annoncé le 31 décembre qu’il quitterait le groupe. Dans une « note longue et plus sérieuse que d’habitude », Gatto, membre fondateur de The Tenderloins, a déclaré qu’il « ne serait plus impliqué avec Impractical Jokers ». Gatto a cité « certains problèmes dans ma vie personnelle », partageant que lui et sa femme, Bessy Gatto, se sont séparés, comme la raison de sa décision de se retirer de la série.

Cependant, pour le moment, il n’est pas clair si Gatto apparaîtra dans la 10e saison à venir. Dans une déclaration conjointe du reste de The Tenderloins, il a été dit qu' »avec le soutien de nos fans, nous recommencerons à créer un nouveau chapitre de Impractical Jokers en janvier ».

Il semble probable que le fan devra finalement attendre et voir si Gatto apparaît dans la saison jusqu’à la première de la saison 10. Bien qu’une date de sortie officielle de la saison 10 n’ait pas encore été publiée, la série a historiquement créé de nouvelles saisons au cours du premier trimestre de l’année, avec de nouveaux épisodes lancés à partir de février depuis la saison 5. Cela signifie qu’il est probable que les fans puissent attendez-vous à un nouveau lot d’épisodes le mois prochain si la série s’en tient à ce modèle.

Lorsque TruTV a annoncé le renouvellement de la saison 10 d’Impractical Jokers, il a également été confirmé que le groupe d’amis avait conclu un premier accord avec WarnerMedia pour développer et produire une programmation originale non scénarisée et scénarisée pour TNT, TBS et truTV ainsi que HBO Max. Dans un communiqué, le Tenderloin a déclaré qu’ils « adorent absolument faire des Jokers impraticables et une grande partie de cela est le soutien que WarnerMedia nous apporte et nos idées folles. Continuer à faire des Jokers tout en ayant la possibilité de développer et de produire d’autres contenus pour notre fans bien-aimés est un rêve devenu réalité. Ce n’est pas une hyperbole. Nous sommes reconnaissants et excités à un degré insensé. » Brett Weitz, directeur général de TBS, TNT et truTV, a ajouté : « nous sommes fiers d’être la maison, où les gars peuvent continuer à faire preuve de créativité, continuer à faire évoluer leur comédie et créer une nouvelle propriété intellectuelle que nous pouvons introduire dans le plus grande famille WarnerMedia. » On ne sait toujours pas comment la sortie de Gatto affectera cet accord global.