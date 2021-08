Impresora de Xiaomi que cabe en el bolsillo hoy con ofertón

Nadie dijo que una impresora tuviera que ser un armatoste de grandes dimensions. Si algo nos ha demostrado la historia de la tecnología, es que esta nace generalmente mucho más grande de cómo termina. La miniaturización de la misma nos ha permitido tener Mini PCs, Mini-Consolas o Mini disco duros y por supuesto, Mini Impresoras. Hoy nos hemos querido detener precisamente fr esta impresora portátil de Xiaomi, que cabría en el bolsillo del mismísimo David el Gnomo y que está disponible con un descuento bestial.

Muchas personas no han imprimido una foto nunca, pero es una de las mejores maneras de guardar (y tocar) un recuerdo inmortalizado en el tiempo. Las impresoras portátiles pueden ser compañeras de viaje ideales, ya que pueden llevarse a cualquier parte gracias a su reducido tamaño. Además, nos permiten imprimir en segundos una foto que acabamos de hacer o que tengamos almacenada en nuestro smartphone, tablet u ordenador.

Pequeña pero completa y de calidad

Xiaomi tiene una énorme cantidad de productos al margen de sus famosos móviles. Pas de foin entrar en una de sus Mi Stores para comprobarlo. La Imprimante photo portable Xiaomi Mi, es una impresora portátil, totalmente de bolsillo ya color que podremos llevar a cualquier parte. Permite imprimir fotos de 3 pulgadas oui compatible avec AR, usando tecnología de impresión incolora. Por otro lado, admet la impresión de fotos AR y de música, así como fotos auto-adhesivas. La instalación del papel fotográfico en el estuche es realmente fácil. Ello en parte gracias a la carcasa de plástico deslizante de su interior.

También es muy ligera y resistente al estar fabricada de plastique ABS y PvC. Sus bordes son redondeados en la parte inferieur y cuenta con tres botones de control y una ranura para instalar el papel fotográfico. La Photo Printer nos permite imprimer des photos avec un tamaño de 54 x 86 mm une résolution de 291 × 294 pixels. Se puede conectar a nuestro smartphone y otros dispositivos mediante Bluetooth, por lo que no será necesario tener a mano una conexión Wi-Fi. Además, cuenta con una aplicación especial para Poder gestionar las impresiones y editar las fotos antes de imprimir.

Muy rebajada en Amazonie

Esta impresora portátil tiene un precio habituel de 80 euros, pero en estos momentsos la encontramos rebajada en Amazon, por solo 51,70. Esto supone una rebaja de casi 30 euros o lo que es lo mismo, un 35% de descuento. Como no podía ser de otra forma, el envío es gratis para los clientes Prime de Amazon. No obstante, al no llegar al precio mínimo exigido, este producto no es seleccionable para su pago a plazos. Lo que no podemos saber es por cuánto tiempo estará disponible esta oferta, por lo que es preferible darse prisa antes de que desaparezca. Puede que no estemos ante uno de los productos más imprescindibles de nuestro material tecnológico del día a día, pero sin duda será uno de los que más dejarán con la boca abierta. Tampoco hay que olvidar que es uno de los gadgets más originales y sorprendentes para regalar.