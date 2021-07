Impressionnant! Adidas a habillé le monument au drapeau de Rosario avec l’image de Messi

in

10/07/2021 à 10h25 CEST

L’équipe nationale argentine avec Lionel Messi comme capitaine affrontera le Brésil en finale de la Copa América avec l’illusion de remporter le titre. Et dans le but d’honorer le meilleur joueur du monde dans sa ville natale, également berceau des grands talents du football de son pays, Adidas a habillé le Flag Monument avec son image et le maillot numéro 10.

Le monument emblématique inauguré en 1957 pour honorer la création du drapeau argentin, est apparu « peint & rdquor; avec la chemise Albiceleste et Les images de Lionel Messi, Angel Di Maria et Giovanni Lo Celso ont ensuite été projetées, toutes de Rosario.

Aussi des phrases comme “Ces couleurs nous unissent & rdquor ;,” Ce final nous unit & rdquor; et « Ce t-shirt nous unit & rdquor;, pourrait être apprécié dans le monument mythique avec l’intention que les fans puissent accompagner et encourager « Unidos & rdquor; à l’équipe nationale dans ce match décisif qui tient le pays en haleine.

Adidas a habillé le monument du drapeau de Rosario avec l’image de Leo Messi

| @ SPORT.es

La technique utilisée pour « s’habiller & rdquor; au monument de l’Albiceleste était le Video Mapping, qui consiste en l’utilisation de projecteurs vidéo qui génèrent des animations 3D, qui se reflètent sur des surfaces réelles.

En guise de clôture de la cartographie historique, le monument « a obtenu le 10 & rdquor; du capitaine argentin, marquant le soutien dans cette nouvelle finale d’Amérique.