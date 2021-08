in

Impressionnant! Anette Michel regarde 50 ans Sans maquillage ? | Instagram

L’hôte populaire de Chef cuisinier, est l’exemple vivant de comment être belle et joviale à 50 ans, une image dans laquelle elle apparaît récemment laisserait tout le monde impressionné par la beauté d’Anette Michel ! se réconcilier!

En pleine polémique sur le départ d’Anette Michel de Tv Azteca, et ses nouveaux projets en Télévision, la conductrice réapparaît à nouveau sur une photographie récente sur laquelle elle ressemble à un “visage lavé” et a laissé tout le monde surpris.

Anette Michel, qui a été pendant de nombreuses années l’un des visages bien connus de la diffusion de l’émission de téléréalité en cuisine avec les chefs Betty Vásquez, Adrián Herrera et Benito Molina, apparaît sans une goutte de maquillage sur la photo, qu’il a accompagnée d’un petit texte :

J’aime la nature, a écrit la présentatrice qui a placé une plante à côté de son visage et dans laquelle elle a également ajouté un message qui se lit comme suit : Reconnaissante de vie !

Immédiatement, l’instantané du “actrice de télévision“dans votre compte officiel à Instagram, était rempli de plus de 100 messages, réactions, en plus de 30 mille “J’aime”, les compliments et compliments n’ont pas manqué à la belle présentatrice.

Comme c’est joli et beau, ‘Quel beau look’, ‘Tu es très belle Anette’, ‘Tu es spectaculaire’, ‘Éternellement belle’, ‘Rajeunie et belle à 50 ans’, ‘Bonne chance dans le feuilleton’,’ Avez-vous 50 ans ?’, ‘Passez la recette’, ‘De beaux et beaux yeux’, ‘Combien voyez-vous peu sans maquillage’, étaient quelques-uns des messages dédiés à l'”actrice de télévision”.

Originaire de Guadalajara, Jalisco, qui a commencé sa carrière en s’aventurant dans une prestigieuse agence de mannequins, “Contempo”, est restée actuelle non seulement sur les réseaux sociaux, où elle partage également d’autres moments et une partie de sa famille, mais aussi dans l’environnement de spectacle.

Michel qui, il y a quelques semaines, remplacera Galilée Montijo dans l’émission Hoy lors de ses vacances passées, il a obtenu de très bonnes critiques et l’approbation du public qui a même, dans certains messages, demandé la production de Les étoiles, ils le laisseront définitivement dans l’émission.

Depuis son départ de Télé Azteca et de l’émission de cuisine où il est resté pendant 8 saisons, pour la belle et élégante Anette Michel Carrillo, c’est une question constante à laquelle il a répondu et “ce n’était pas facile de dire au revoir”, a-t-il partagé .

C’était très compliqué, mais je ne le regrette pas une demi-seconde, a confié Anette à l’émission Cuéntamelo Ya !

Concernant son départ, que beaucoup ont regretté, Michel Carrillo a avoué qu’il était dû à des causes indépendantes de sa volonté, puisque ses plans étaient de revenir à l’émission.

J’ai été immensément heureux pendant huit saisons. J’aime les chefs et la production extraordinaire, mais il y a des situations administratives internes qui ne me conviennent pas. Il prétendait.

La présentatrice, qui a fait ses débuts dans le mélodrame, “Al norte del corazón”, l’une des premières histoires de Tv Azteca, a été remplacée par l’animatrice Rebeca de Alba.

“Je suis très heureux, il m’a déjà manqué”

De la même manière, l’interprète a anticipé certains des nouveaux projets qu’elle a à sa porte, dont ils la rendent très heureuse lorsqu’elle revient à quelque chose qu’elle aime faire.

Je suis très heureux parce que je commence un nouveau projet très bientôt, je retourne au métier d’acteur, quelque chose qui m’a déjà manqué, ils ne savent pas à quel point, a-t-il déclaré.

Tout semble indiquer que pour la “aux yeux verts” tout se passe à merveille, puisqu’elle enregistre désormais le roman “À bientôt”, qu’elle jouera aux côtés de Brandon Peniche.

Il est arrivé un moment où cette partie de mon cœur me faisait très mal, j’avais envie de retourner aux feuilletons parce que je l’ai fait de nombreuses années de ma carrière et maintenant je veux le reprendre, a déclaré le protagoniste de “Marea Brava”.

La prochaine production permettra de montrer une nouvelle facette de l’actrice également de théâtre, elle aura un rôle secondaire bien qu’avec beaucoup de poids car elle est la mère du protagoniste, l’acteur Brandon Peniche. Le mélodrame sortira sur les écrans le 6 octobre de cette année à 16h30 sur Las Estrellas.