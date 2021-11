Impressionnant! Huit saisons et six managers différents pour les Tigres de Aragua

Après la révocation du directeur de la Tigres d’Aragua, Luis Ugueto, avec seulement dix matchs joués, nous vous montrons tous ceux qui ont occupé ce poste dans l’équipe bengali dans le Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) depuis 2014.

Depuis 2014, un bon nombre de managers sont passés par la pirogue des Tigres de Aragua, portant des noms tels que Luis Sojo, Carlos Garcia, Eduardo Pérez entre autres.

Au cours de la saison 2014-2015, l’équipe bengali a eu la participation en tant que manager du légendaire joueur vénézuélien Luis Sojo, qui a été licencié après avoir enregistré une fiche de 2-8 en 10 matchs avec des numéros qui n’étaient pas à son goût pour l’organisation Tigres et Sojo était écarté et remplacé par Carlos Subero.

Eduardo Pérez a été choisi pour la saison 2015-2016, au cours de laquelle Pérez a atteint le titre LVBP avec l’équipe Tigres de Aragua battant les Navegantes del Magallanes et coupant la sécheresse du championnat bengali.

Pérez, a été ratifié comme manager pour la saison suivante 2016-2017 mais après une série de mauvais résultats où ils avaient perdu sept des dix matchs joués, ils ont décidé de se passer de leurs services et d’embaucher une vieille connaissance, un certain Buddy Bailey qui avait guidé eux dans les championnats de 2002 et 2014.

Pour 2017-2018, Bailey a été licencié malgré les playoffs, il a été démis de ses fonctions pour laisser la place à Carlos García qui n’a pas pu redresser le cap des Tigres dans la tentative d’entrer en demi-finale.

Au cours de la saison 2018-2019, Ramón Hernández a pris en charge l’équipe, qui a été licenciée à la fin de la cinquième semaine de cette saison, avec Hernández à la barre, les Tigres n’ont remporté que 10 des 24 matchs disputés qui les ont placés à la septième place. boîte, étant remplacé par Oscar « Cachi » Salazar.

Clemente Álvarez a pris les rênes des Tigres pour la saison 2019-2020, avec un bilan de 11 victoires et 16 défaites, la direction des Bengalis a renoncé aux services d’Álvarez et a nommé Carlos Colmenares par intérim, pour terminer cette saison il a été nommé Barbaro Gerbey en tant que manager de l’équipe aragonaise.

La saison dernière dans son format « bulle » en raison de la pandémie de COVID-19, les rênes ont été prises en charge par Luis Ugueto et au milieu de la troisième semaine de la saison 2021-2022, il a été licencié laissant un record mondial négatif de 20-30, pour le remplacer, Clemente Álvarez a été nommé pour faire sa deuxième apparition en tant que manager de carrière pour les Tigres de Aragua.

Au cours des huit dernières saisons, les Tigres de Aragua ont vu défiler six managers.