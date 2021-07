Impressions de grande flotte

Capture d’écran : Highfleet

Je sais avec certitude que je ne me suis jamais demandé “et si vous croisiez Sid Meier’s Pirates avec le jeu de stratégie d’aventure Dune de 1992”, mais il s’avère qu’au moins une personne l’a fait, car j’ai joué à Konstantin Koshutin et Microprose’s Highfleet sur PC cette semaine et c’est un peu ce que c’est.

Type de. J’espère que vous êtes prêt à me laisser décrire en détail le fonctionnement de Highfleet, car l’une des choses clés à comprendre ici est que cela ne ressemble à rien d’autre. J’ai lancé ce jeu et j’ai été immédiatement perdu, non seulement parce qu’il vous plonge au plus profond de sa tradition, mais parce que tout ce qu’il rassemble est si étrange et étrange et nouveau que je n’avais aucune référence sur laquelle me rabattre. Il n’y a pas de « oh je connais ce genre de jeu, je vais juste faire ça » ici.

Highfleet se déroule dans un futur dieselpunk crasseux qui ressemble à une histoire de la Première Guerre mondiale écrite par Frank Herbert. Vous faites partie d’un grand empire qui vient sévir contre une province rebelle, et vous êtes aux commandes d’une imposante forteresse volante qui sert de vaisseau amiral tout en pouvant également abriter et déployer de nombreux navires plus petits.

C’est le poste de commandement principal du jeu. Presque chaque bouton fait quelque chose et sert essentiellement d’écran de menu très sophistiqué et très volumineux. Capture d’écran : Highfleet

Quand je dis que vous êtes aux commandes, je le pense vraiment. Une bonne partie du jeu se passe penché sur votre station (ci-dessus), avec une carte avec laquelle vous interagissez en traçant des parcours (qui voient votre vaisseau se diriger vers eux en temps réel), des messages radio que vous devez intercepter manuellement en tournant les cadrans et un levier géant étiqueté OPEN que vous devez tirer chaque fois qu’il est temps de sortir du navire. Tout est incroyablement direct et pratique.

Ce qui est un concept que Highfleet porte sur sa manche, car la plupart des choses dans ce jeu qui doivent être faites ont besoin que vous les fassiez. Quand il est temps d’atterrir quelque part, un mini-jeu de type Lunar Lander vous fait faire atterrir manuellement des navires, et si vous vous trompez, ils subissent des dommages que vous devrez payer. Et quand il est temps de se battre, vous ne donnez pas d’ordres avec désinvolture ou vous avez le luxe de vous relayer ; les batailles se déroulent en temps réel avec une action d’arcade tendue (et de plus en plus difficile), sans possibilité de les ignorer ou de déléguer la responsabilité.

Ajoutez un élément de survie puissant, votre flotte nécessitant constamment de l’argent, du carburant et des réparations, et Highfleet devient rapidement très stressant.

C’est ainsi que vous devez atterrir, larguer manuellement chaque navire et gérer sa vitesse, son tangage et son cap afin de pouvoir atterrir en toute sécurité sans causer d’autres dommages.Capture d’écran : Kotaku

Mais attendez, il y a plus. Une histoire qui se déroule à travers des séquences de dialogues se double d’un système diplomatique, où voyager à travers des terres hostiles vous permet de vous faire des alliés avec les habitants, de rencontrer des collègues fraîchement arrivés et d’affronter des ennemis. Dire la mauvaise chose à un moment donné peut vous coûter un coup de main dans un combat ou énerver quelqu’un au point d’avoir des conséquences directes sur votre campagne.

Oh, et il y a aussi une construction navale robuste et une personnalisation en cours, dans laquelle vous devez vous cacher à tout moment, où vous pouvez personnaliser les navires qui vous sont donnés et en concevoir de nouveaux, en choisissant chaque pièce d’armure, de moteur et d’arme qui les compose, les attributs de chaque pièce se reflétant dans leurs performances au combat.

C’est beaucoup de choses qui viennent d’être rassemblées, la plupart apparemment conçues pour me fatiguer, et tout mon temps avec Highfleet a été passé à imaginer ses créateurs en me disant simplement ” va te faire foutre c’est le jeu que nous avons fait ” chaque fois que je pensais à me plaindre de ça quelque chose n’allait pas ou était trop dur.

Ce que j’ai fait beaucoup, car les excentricités de ce jeu peuvent devenir vraiment ennuyeuses. L’action d’arcade est devenue assez fastidieuse pour moi, tout comme le mini-jeu d’atterrissage; J’apprécie qu’ils soient là, et qu’il y ait des gens qui seront très dans ce genre de choses à chaque fois au nom de l’immersion, mais au cours d’une grande campagne solo, je ne veux pas avoir à combattre chaque escarmouche ou participer à une simulation de stationnement glorifiée chaque fois que je voulais du carburant.

Beaucoup de temps est passé au ralenti en attendant que le ravitaillement et les réparations soient terminés, les trucs diplomatiques semblent assez minces (et même complètement aléatoires parfois) et bien que les trucs de construction navale soient pour la plupart cool, ils sont aussi pleins de petits tracas ennuyeux d’interface utilisateur qui le rendent beaucoup plus compliqué qu’il ne devrait l’être.

J’ai toujours l’impression que ces ennuis seraient des briseurs de jeu pour moi dans presque toutes les autres circonstances, mais ici, ils ont juste l’impression de faire partie du monde de Highfleet, si bien que son cadre, son art et sa conception de jeu correspondent parfaitement au sentiment général d’hostilité. Dans un vaste désert où d’énormes dirigeables sont maintenus ensemble par des boulons rouillés, et tout prend feu au moindre soupçon d’étincelles de balles, où le monde est stérile et où toute votre technologie ressemble à quelque chose des années 70 qui a été déterré et réparé dans les années 90 , bien sûr, les choses vont être dures et impitoyables.

Je souffre parce que mes hommes souffrent. Et quand je réussis malgré tout ça, et que j’ai travaillé dur pour intercepter un message ennemi, tracer manuellement un parcours d’interception sur la carte puis lancer une attaque réussie que j’ai directement contrôlée, c’est incroyable.

Et sauvage, et merveilleux, et bizarrement étant donné tout ce que j’ai dit ci-dessus, magnifique. Je ne peux pas terminer ces impressions sans mentionner à quel point ce jeu est beau. C’est plein d’art de personnages fantastiques à la Dune, les environnements dégoulinent d’humeurs orageuses et sablonneuses, les effets météorologiques sont superbes et les vaisseaux pixel art ont l’air cool comme l’enfer. Il y a même un effet de tramage activé par défaut qui fait vraiment partie de l’esthétique rétro du futur, que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez, mais qui semble très approprié lorsqu’il est laissé activé.

Highfleet est le premier jeu du « nouveau » Microprose auquel j’ai joué, et je dois dire que je suis étonnamment impressionné par leur sélection sur celui-ci. Il est facile de dire que ce genre de rebranding d’éditeurs modernes ne sont rien de plus que des accords de licence se pliant à la nostalgie, mais du cadre à la brutalité en passant par le tramage, cela ressemble vraiment au genre de jeu que Microprose aurait sorti en 2021. .avait-il réellement survécu jusqu’en 2021.