Impressions de la coopération Deathloop : se battre ou ne pas se battre

Deathloop est l’un de nos jeux préférés de 2021 jusqu’à présent, et pourrait même être un prétendant au jeu de l’année. C’est certainement l’un des meilleurs jeux PS5 que vous puissiez obtenir en ce moment. Alors que nous avons évoqué l’intéressant mode PvP à deux joueurs dans notre revue, nous avons également estimé que son potentiel – et ses inconvénients – méritaient d’être mis en lumière de plus près. Ma collègue Jennifer Locke et moi sommes tous les deux de grands fans d’Arkane, nous avons donc pris le temps d’essayer de nous entretuer dans Deathloop et nous sommes repartis avec des découvertes intéressantes.

Le PvP change la donne

Quelque chose qui est devenu clair tout de suite, c’est que si vous jouez avec quelqu’un qui est de même talent, se chasser est amusant. Colt et Julianna ont des avantages différents, mais ils se chevauchent également énormément. Passer du temps à se poursuivre dans les rues, à suivre les coups de feu et à tendre des embuscades présente un bon changement de rythme par rapport à la plupart des autres jeux multijoueurs disponibles, transformant le jeu en tactique plutôt qu’en force brute.

Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que nous avons rapidement découvert qu’il n’était pas nécessaire de se battre les uns contre les autres.

Deathloop est un jeu qui consiste à étudier les modèles et à savoir ce qui va se passer, mais l’arrivée de Julianna y met un frein. Même si vous maîtrisez le jeu en tant que Colt, vous vous retrouvez immédiatement dans une situation où vous ne savez pas à quoi vous attendre, ce qui est excitant. Quand j’ai failli finir le jeu en tant que Colt, je me suis senti puissant et capable, donc pour un jeu d’enlever ce sentiment sans supprimer aucune agence de joueur, c’est carrément incroyable.

La boucle de combat est agréable, mais elle passe à un autre niveau lorsque vous affrontez quelqu’un qui comprend votre façon de penser. Alors que j’assumais une mission de fin de partie pendant que Jen me cherchait, je me suis caché dans un endroit que je savais être à l’abri des masques indiscrets des éternalistes. Un fusil de chasse à l’arrière de ma tête une minute plus tard a révélé à quel point c’était vraiment sûr.

– Samuel Tolbert

Multijoueur avec une torsion

Comme la plupart des gens, mon expérience avec les jeux Arkane Studios se limite aux titres solo, le pain et le beurre du studio. Deathloop, tout en étant une excellente expérience solo, mélange la formule en ajoutant un volet multijoueur, ce qu’Arkane avait espéré faire avec son jeu annulé The Crossing. C’est bien plus que de simplement sauter dans le jeu d’un autre joueur, cependant. Le multijoueur dans Deathloop ressemble à une extension de sa campagne, et cela n’est que davantage soutenu par la progression de Julianna.

En accomplissant certains objectifs (parfois même aussi simples que survivre quelques minutes sans mourir), vous gagnerez des points qui augmenteront le rang de Hunter de Julianna. L’augmentation de son rang de chasseur lui confère des récompenses telles que de nouvelles armes et de nouveaux bibelots, ce qui peut radicalement changer la façon dont vous abordez une mission. L’une des meilleures armes que j’ai pu gagner était le fusil de sniper Sepulchra Breteira. Non seulement cela m’a permis de rechercher Colt sur une plus longue distance de la carte, mais je pouvais également rester à l’abri du danger tout en le faisant. Pouvoir mettre à niveau et modifier mon équipement m’a encouragé à continuer à jouer plus en multijoueur, ce que je pensais initialement être un problème avant son lancement.

Une chose sur laquelle je suis toujours sceptique, cependant, est de savoir comment Julianna ne peut envahir le jeu d’un joueur qu’une fois par mission. C’est parfait si vous êtes envahi par un PNJ ou même une personne au hasard, mais c’est loin d’être idéal si vous jouez avec un ami. Si l’ami qui joue le rôle de Julianna meurt tôt, il reste alors assis sur l’écran de chargement pendant que l’autre personne termine la mission, ce qui peut prendre un certain temps. Cela rend le rythme plus stagnant qu’Arkane ne l’avait probablement prévu. Je me rends compte que l’équilibrage de cette mécanique est délicat, mais il aurait été agréable de voir des options supplémentaires disponibles pour les amis.

Cela dit, je suis vraiment impressionné par ce qu’Arkane a réussi à réaliser avec le multijoueur de Deathloop. Cela ne ressemble pas à un mode multijoueur unidimensionnel. C’est une expérience de base du jeu qui n’a en même temps pas besoin d’être touchée si vous ne le souhaitez pas. –Jennifer Locke

La coopération est possible, c’est votre choix

Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que nous avons rapidement découvert qu’il n’était pas nécessaire de se battre les uns contre les autres. Le jeu l’encourage, mais si vous le souhaitez, le joueur utilisant Julianna peut réellement aider l’autre dans tout ce qu’il doit faire, en tuant les éternalistes et en les aidant à atteindre leurs objectifs. En fait, à la manière classique d’Arkane, les développeurs de Lyon ont réalisé cela comme une possibilité, les Eternalistes finissant par se retourner contre Julianna si elle en tue suffisamment.

La créativité et la résolution de problèmes sont des éléments importants de tout jeu Arkane, donc le faire comme ça en coopération a été une expérience formidable. Cela m’excite également de voir comment cela pourrait être encore plus réalisé dans Redfall, un jeu coopératif de chasse aux vampires du studio sœur de Lyon à Austin, au Texas. – Samuel Tolbert

Une nouvelle expérience

Mis à part les problèmes mineurs mis en évidence, Deathloop est agréable à jouer et nous sommes heureux de voir son succès critique jusqu’à présent. Nous avons déjà expliqué à quel point le travail d’Arkane sur les sims immersifs est vraiment important et doit se poursuivre. Maintenant que ZeniMax fait partie de Microsoft et qu’Arkane fait partie de la famille Xbox First, j’espère que nous continuerons à voir ces jeux incroyables continuer.

Deathloop est disponible dès maintenant sur PS5 et PC.

