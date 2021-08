Impressions de MagDart, la technologie de charge magnétique de realme avec une puissance de 50 W | La technologie

Il y a quelques jours, Realme a annoncé son nouveau système de charge magnétique sans fil, étant en fait le premier système comme celui-ci pour les mobiles Android.

Et il est important de souligner cela de “pour les mobiles Android” car il y a quelques mois Apple a déjà introduit MagSafe qui est, fondamentalement, le même.

Cependant, m’a vraiment donné une torsion au système rendre le vôtre plus puissant et, en plus, présenter un deuxième chargeur magnétique accompagné d’un prototype de mobile que nous connaissons sous le nom de realme Flash.

Sans plus de délai, On va vous dire ce qu’est tout ce MagDart et surtout comment ça marche, combien de temps il faut pour charger le mobile, quels mobiles sont compatibles et une comparaison avec MagSafe.

Qu’est-ce que MagDart ?

Commençons par le commencement en disant que MagDart, comme MagSafe, est une variante de la recharge sans fil que nous apprécions depuis des années sur les téléphones portables.

En règle générale, la charge sans fil est assez lente, mais ces dernières années, en particulier entre les mains d’entreprises comme Oppo, Xiaomi et OnePlus, nous avons vu des progrès avec des chargeurs sans fil de plus de 30 W et certains qui atteignent pratiquement la parité entre la charge avec câble et sans fil. .

Apple a mis un terme à cela avec son MagSafe, une pilule qui se colle à l’arrière de l’iPhone. et il est capable de charger l’appareil à une puissance de 15 W, assez médiocre si l’on considère le prix.

Mais bon, c’est confortable parce que En tant qu’utilisateur de MagSafe, la vérité est que je commence à jouer avec l’iPhone avec ce sac à dos attaché sans avoir à me soucier du câble charge sur l’un des côtés. C’est aussi pratique pour se rendre au bureau, poser l’iPhone sur la base et le tour est joué.

Le concept MagDart est exactement le même. La tablette est un peu plus fine que celle de l’iPhone, mais elle a une plus grande couverture car elle est un peu plus grande et cela, selon realme, sert à ne pas chauffer et pouvoir charger le mobile à 15 W pendant tout le cycle de charge.

On le colle au mobile, grâce aux aimants à la fois du MagDart et du terminal il reste bien fixe… et à charger.

Cependant, il existe un autre modèle, le 50W MagDart. C’est un peu plus complexe et ressemble à une boîte sur un mini-ordinateur. Il suit le même principe de charge magnétique sans fil, mais dispose d’un système de ventilation grâce à un ventilateur actif qui expulse l’air chaud généré par la charge.

Et ça, qui charge à 50 W ce qui est plus que ce que les autres mobiles, même haut de gamme, acceptent.

Comparaison de MagDart vs MagSafe et mobiles compatibles

Mais bien que la théorie soit excellente, ce qui nous intéresse le plus, c’est la pratique. realme nous a envoyé les deux chargeurs pour pouvoir tester la charge et, en plus, le seul terminal actuellement dans lequel ce système d’aimants fonctionne correctement.

Il s’agit du Realme Flash, un prototype doté d’un système d’aimant à l’arrière et d’une batterie de 4 500 mAh.

Le MagDart, en ce moment, est capable de charger le téléphone avec une puissance de 15 W, la même que le MagSafe d’Apple.

Mais passons au point fort, le MagDart 50 W. Ce chargeur est capable de charger 100% du Realme Flash en 54 minutes. Ceci selon l’entreprise, bien sûr. Nous l’avons essayé et les choses ont un peu changé.

Nous avons fait trois accusations et avons eu des résultats mitigés une heure et dix minutes dans la première, une heure vingt dans la seconde et, dans la dernière, trois heures, le tout avec les chargeurs et les câbles qu’il nous a effectivement fournis.

Je pense que les deux premiers reflètent mieux la réalité et ce dernier est le résultat d’une surchauffe à la fois du chargeur et du téléphone lui-même.

Et un autre détail est que nous allons pouvoir charger d’autres mobiles avec ces deux chargeurs, comme cela s’est produit avec MagSafe, mais évidemment nous n’avons pas le système magnétisé et, de plus, nous n’allons pas charger à vitesse maximale en raison de la différents protocoles utilisés par chaque entreprise.

Finalement, quelque chose d’intéressant est que la polarité de MagDart et MagSafe est inversée, donc l’iPhone ne reste pas collé au MagDart et le realme Flash ne rejoint pas le MagSafe. Ils se chargent mutuellement, mais le mobile glisse et est mal aligné en raison de cette polarité.

Est-ce l’avenir de la recharge sans fil ?

Il est clair qu’après le lancement de MagSafe par Apple, le reste des entreprises lancera davantage d’appareils de ce style qui, en plus, permettent non seulement de charger le téléphone, mais amarrer pratiquement n’importe quoi.

Apple a un portefeuille pour transporter trois cartes et un powerbank, mais realme a déjà annoncé son propre powerbank, un portefeuille et un accessoire tel qu’un cercle LED pour les selfies. Et c’est sans compter les accessoires tiers que nous verrons au cours des prochains mois.

Et je ne pense pas que la charge magnétique remplacera la charge sans fil, car le concept est différent. Pour moi, la recharge sans fil est celle qui permet de laisser le mobile sur un support et de le consulter quand on veut, ainsi que de le récupérer sans effort.

La charge magnétique me semble plutôt remplacer la charge filaire à long terme, puisque le fonctionnement est le même, mais sans que le câble sur l’un des côtés du mobile ne gêne quand on joue ou regarde des vidéos par exemple.

Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, mais il est clair que nous allons voir de nombreuses entreprises se lancer dans ce train de chargeurs magnétisés et si chacune propose un avantage ou une amélioration par rapport à la concurrence, tant mieux pour l’utilisateur.