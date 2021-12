Impressions de revue de Final Fantasy 7 Remake PC

Ainsi, l’évidence s’est finalement produite. Un an après la sortie PS4 de Final Fantasy 7 Remake, nous avons obtenu Intergrade, la mise à niveau PS5 qui comprenait également un chapitre bonus. Et six mois jour pour jour après la sortie d’Intergrade, l’exclusivité de Sony sur cette réimagination d’un classique a été abandonnée, a annoncé la version PC. Avance rapide de quelques jours jusqu’à aujourd’hui, et la version PC de FF7 Remake est désormais disponible en exclusivité Epic Games Store. J’y ai joué tôt.

Qu’y a-t-il à dire? Eh bien, pour commencer, Final Fantasy 7 Remake est l’un des meilleurs jeux de 2020. C’est admirable pour plusieurs raisons, principalement la façon dont il gère l’héritage de l’un des jeux les plus importants de tous les temps et les attentes des fans qui s’y rattachent. un résultat. Encore plus admirable est la façon dont, après avoir passé une grande partie du jeu à porter ces attentes avec précaution, il les bouscule et les jette par la fenêtre – mais évite aussi habilement de jeter le bébé avec l’eau du bain. Là où cela mène dans les suites pourrait bien finir par être un vrai gâchis, mais je pense que la façon dont FF7 Remake se gère est une sorte de masterclass et beaucoup plus imaginative que la plupart des autres remakes de l’espace de jeu.

C’est aussi un excellent jeu, cependant. Sa réinvention de la mécanique RPG classique « Active Time Battle » de FF7 en une affaire plus axée sur l’action et directement contrôlée est le meilleur que Final Fantasy ait réussi à mélanger l’ancien et le nouveau – et la série a passé une grande partie de la dernière décennie à flirter avec des variations sur ce thème avec des résultats mitigés. En bref, c’est un jeu qui vaut la peine d’être joué – et maintenant il s’ouvre à un tout nouveau public sur PC.

Les puristes de PC voudront bien sûr savoir à quel point la version PC du jeu est bonne. Je suis heureux d’annoncer que c’est… bien ? Je suis moins heureux d’annoncer qu’il s’agit également d’un système rudimentaire – donc si vous attendiez cette version en espérant un lancer de rayons en temps réel, des actifs à plus haute résolution que même la PS5, ou même quelque chose d’aussi simple qu’un support ultra large, vous sera laissé à désirer.

Le menu des paramètres graphiques du PC vous permet de choisir entre deux modes d’affichage (plein écran sans bordure et fenêtré), une variété de résolutions standard 16:9 de 720p à 4K, plus deux paramètres chacun (faible ou élevé) pour la résolution de la texture et la résolution des ombres. Il y a le support HDR et les paramètres associés, et enfin vous pouvez ajuster le nombre de PNJ non vitaux à l’écran à la fois de zéro (ce qui peut être pratique pour les coureurs de vitesse) jusqu’à dix. Pour la fréquence d’images, vous pouvez demander au jeu de cibler 30, 60 ou 120 images par seconde. Ce dernier est probablement le plus gros ajout au titre pour PC, si vous avez une machine et un écran qui peuvent produire à ce taux de rafraîchissement.

Bien sûr, il s’agit de la version Intergrade de FF7 Remake. Cela signifie que ce n’est pas un jeu PS4… ou pas tout à fait un jeu PS4. La chose intéressante à propos de la campagne principale maintenant, plus d’un an plus tard, est que l’on peut vraiment sentir son statut de jeu de fin de génération. À certains égards, sa vision va au-delà de la PS4, avec des cinématiques et des modèles de personnages incroyablement haut de gamme et fastueux qui sont meilleurs que certains jeux exclusifs de nouvelle génération. Dans d’autres, vous comprendrez immédiatement de quelle génération le jeu est vraiment originaire, dans des tas de déchets texturés low-poly et basse résolution dans les bidonvilles du jeu, etc. Alors que la version « Intergrade » de la PS5 a permis d’aplanir certaines de ces rides, beaucoup sont toujours présentes – et vous trouverez assez souvent une texture désagréable à la vue de tous dans des cinématiques par ailleurs magnifiques.

Le chapitre exclusif à Intergrade, qui est une toute nouvelle histoire mettant en vedette le favori de FF7, Yuffie, est également inclus ici en standard. C’est une jolie petite histoire parallèle que je note à peu près de la même manière que le jeu principal lorsque je note un score dessus. Ce n’est pas énorme – c’est une distraction de quatre ou cinq heures que vous ne devriez entreprendre qu’après avoir terminé le jeu principal. Parce qu’il a été conçu pour la PS5 à partir de zéro, il est légèrement plus beau que le jeu principal – mais il a finalement bon nombre des mêmes faiblesses, tout comme sur PS5.

Il serait facile d’être déçu par cela, et je suis sûr que certaines personnes le seront, étant donné qu’il s’agit d’une version PC à prix plein, avec 18 mois de retard, de FF7 Remake. C’est aussi pourquoi je l’ai mené ici – je ne vais pas crier à quel point j’aime ce jeu et à quel point je suis heureux de l’avoir enfin sur PC, car le principal titre que les joueurs PC doivent savoir est que ce port fait le strict minimum. Le jeu fonctionne et fonctionne bien, au moins sur les trois plates-formes PC sur lesquelles je l’ai essayé. Si vous voulez des cloches et des sifflets spécifiques au PC, vous attendrez probablement que les moddeurs s’intensifient, cependant.

Avec cette mise en garde, cependant: mec, j’aime vraiment ce jeu, et je suis si heureux de l’avoir enfin sur PC. Ce n’est pas parfait, mais je pense que c’est un jeu important, juste dans le sens de ce qu’il fait avec le mot « Remake » et de ce que ce mot signifie au fur et à mesure que l’histoire du jeu progresse. Je pense qu’il devrait également atterrir sur Xbox (et cette version PC reconnaît instantanément les contrôleurs Xbox et ajuste le HUD en conséquence). Il mérite un public le plus large possible. Cependant, les personnes particulièrement soucieuses de la valeur pourraient vouloir attendre une vente.

Une dernière note, pour ceux qui envisagent de se lancer : je pense que FF7 Remake est une meilleure expérience si vous avez joué à Final Fantasy 7 original. C’est bien sûr disponible sur PC, et beaucoup moins cher. C’est un vieux jeu, mais il tient bien. Ensemble sur la même plate-forme, les deux forment un appariement fascinant – et en combien de temps cela pourrait vous prendre pour jouer à l’original, cette version PC aura probablement baissé de prix.