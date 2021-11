Impressions de revue de Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Au cours des dernières années, Pokemon a pris quelques détours intéressants. Nous avons vu la série expérimenter l’élimination de la structure de combat traditionnelle du gymnase, avec un design en monde ouvert, et notamment le largage de certains Pokémon plus anciens du Pokedex jouable actuel. Certains de ces changements que les fans ont aimés, d’autres qu’ils ont compris et d’autres qu’ils ont critiqués. Le dernier petit ajustement aux traditions de la série vient dans sa dernière paire de remakes – qui sont un peu différents de ceux que nous avons eus dans le passé.

Le concept derrière les remakes de Pokemon, tel qu’établi par le premier couple en 2004, est de moderniser les anciens titres Pokemon aux normes de la génération « actuelle ». FireRed et LeafGreen ont donc partagé une apparence visuelle et un ensemble de fonctionnalités avec les jeux Pokemon de l’ère GBA, tandis que HeartGold et SoulSilver ont fait de même pour l’ère DS. Pokemon Diamant Brillant et Perle Brillante rompre avec cette tradition, dans une certaine mesure. Plutôt que d’être de nouvelles versions de Diamond et Pearl conçues pour correspondre au style et à la présentation de Pokemon Sword & Shield, il s’agit d’un remake plus simpliste et plus professionnel. C’est le même jeu avec une belle nouvelle couche de peinture.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Cet éclat ne plaira pas à tout le monde. Le style chibi des personnages du surmonde rappelle quelque peu le style de jouet de rêve du remake de Switch de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, que tout le monde n’a pas aimé. Mais je pense que cela convient, et c’est une merveilleuse représentation de l’apparence des sprites vaguement potelés et trapus utilisés sur la Nintendo DS s’ils étaient rendus relativement fidèlement à l’aide de graphismes 3D modernes. Lorsque vous vous lancez dans la bataille, le jeu remplace les styles artistiques par un look Pokémon plus contemporain qui ressemble essentiellement à l’anime. Cela peut sembler potentiellement choquant, mais ce n’est pas le cas – les RPG japonais utilisent depuis longtemps différents styles artistiques pour les batailles et le surmonde, et ce qui est assez bon pour Final Fantasy 7 est certainement assez bon pour Pokemon.

Regardez au-delà des visuels et ce que vous trouverez est… un jeu Pokémon de 2006. Je dirais que Diamond et Pearl sont sans doute les derniers des premiers jeux Pokemon les plus traditionnels. Si les trois premières générations forment vaguement une trilogie, du moins en termes de conception, cette quatrième génération agit comme une sorte de coda. La génération suivante est l’endroit où la série a commencé à mélanger de plus en plus les choses, ce qui des années plus tard culminerait dans la série Sword and Shield et Legends: Arceus de l’année prochaine.

Le fait qu’il s’agisse d’un jeu Pokémon plus traditionnel est en fait génial en ce moment – il offre un joli contrepoint à la direction dans laquelle le reste de la série se dirige, en particulier avec le Pokémon le plus différent jamais à l’horizon de la nouvelle année. C’est l’occasion de faire un tour de victoire de cette structure de base, sans doute intemporelle, d’un jeune enfant qui se dirige vers un monde RPG pour voyager de ville en ville pour s’attaquer à leurs gymnases avec peu d’autres distractions – à part une équipe criminelle, de toute façon. Pokemon est plus riche en mécanique maintenant, mais BDSP offre un aperçu de la série quand elle était juste un peu plus innocente et simple.

Ce fait fait que ce remake fonctionne, même s’il est extrêmement professionnel, comme je l’ai dit. Je n’ai pas encore atteint l’après-match où il y a plus d’ajouts, c’est pourquoi ce sont des impressions plutôt qu’une critique notée, mais c’est assez étonnant à quel point c’est fidèle. Laissez-moi vous donner un exemple très simple de début de partie. Dans Diamond and Pearl, le personnage du joueur commence douloureusement lentement, mais se voit finalement offrir les chaussures de course. Cela se produit environ dix minutes après le début du jeu, mais ce premier court relais est douloureusement lent. Vous vous déplacez comme de la mélasse – et l’acquisition des chaussures n’est liée à aucun événement majeur de l’histoire où les déplacer poserait problème.

Si j’étais en charge de ce remake, j’aurais juste rendu le protagoniste rapide dès le départ pour un changement de qualité de vie. Les gens peuvent gérer leur petit protagoniste ressemblant à une poupée chibi se déplaçant à plus d’un rythme d’escargot, je pense. Mais ici, c’est exactement comme avant. C’était comme ça que le jeu original était, et c’est aussi ça. Peu importe que les jeux ultérieurs vous aient donné les chaussures dès le début, comprenant à quel point le mouvement lent était douloureux; c’est un remake fidèle, à une faute.

Cela en fait également un jeu assez difficile à écrire, en particulier dans une critique pas encore écrite avant que j’aie exploré pleinement le contenu d’après-jeu, qui se trouve également être le domaine où BDSP présente le plus d’ajouts. Je veux dire, à quel point avez-vous aimé Pokemon Diamond and Pearl? S’il s’agissait de l’une de vos générations de Pokémon préférées, ou même de votre préféré, vous disposez maintenant d’une jolie version visuelle 3D de ces jeux, minutieusement recréée pour la Nintendo Switch.

En ce qui concerne la qualité de cette récréation 3D, il y a eu beaucoup d’histoires à propos de la musique et de certains aspects visuels – tout ce que je peux dire, c’est que dans le jeu fini, patché à la version 1.1.0, ces choses semblent être en grande partie bien . C’est un jeu qui est apparemment arrivé assez chaud – mais le produit fini ne semble en aucun cas cassé. Si vous êtes d’accord avec tous ses choix esthétiques, c’est bien sûr une autre question.

Je comprends aussi pourquoi certains fans vont se sentir lésés par cette version, cependant. D’une part, s’il s’agit de votre génération la plus aimée dont vous attendiez avec impatience un remake, cela pourrait être une déception de « seulement » obtenir une recréation fidèle plutôt que de voir la région de Sinnoh de Diamond et Pearl recréée avec la fidélité de l’épée et du bouclier. De plus, l’un des points les plus attrayants des remakes de Pokemon est la possibilité d’emmener de nouveaux Pokemon dans une ancienne région – et ce n’est pas possible ici. Même les évolutions les plus récentes de Pokemon disponibles dans le jeu (comme, disons, Sylveon ou M. Rime) ne sont pas disponibles – et encore une fois, cela diffère des remakes précédents, qui commenceraient à ouvrir les choses à mesure que vous approfondissiez.

À bien des égards, Brilliant Diamond et Shining Pearl ressemblent à un développement de ceinture et de bretelles. Il est clair pour moi que le titre que Game Freak voulait faire est Pokemon Legends : Arceus, qui devrait sortir dans quelques mois. BDSP se sent presque comme une obligation, co-développé avec une société externe qui est nouvelle dans la franchise ; un remake de Sinnoh créé sous la forme la plus simple possible car, eh bien, les fans s’attendaient à un remake de Sinnoh.

Considéré comme cela – comme un palliatif sur le chemin d’Arceus, comme un moyen de faire du surplace jusqu’au jeu le plus récent, le plus brillant et le plus excitant – tout va bien. De manière générale, je ne pense pas que ce soit aussi riche et excitant que les précédents remakes de Pokemon, mais tout ce qui a rendu le Diamond et Pearl original bien-aimé est parfaitement intact.