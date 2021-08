Impressions du Motorola Edge (2021) : redéfinir le produit phare du budget ?

Eric Zeman / Autorité Android

Motorola a annoncé aujourd’hui le Motorola Edge, un produit phare de suivi de l’appareil 2020 du même nom et un compagnon de la famille Moto Edge 20 récemment révélée. Là où la série Edge 20 est destinée aux marchés à l’étranger, le nouveau Moto Edge cible spécifiquement l’Amérique du Nord. Nous avons mis la main sur le téléphone pendant une courte période après le lancement. Lisez la suite pour nos premières impressions pratiques.

Motorola a déclaré avoir écouté les consommateurs lors de la conception du Motorola Edge pour 2021. Il a digéré les points faibles des clients du téléphone de l’année dernière et a livré ce qu’il pense être une véritable avancée en termes de fonctionnalités et d’expérience.

Eric Zeman / Autorité Android

Le Motorola Edge est un grand appareil avec une longue liste de fonctionnalités souhaitables. Il étire la main, bien qu’il soit relativement léger. Motorola a réduit le poids en utilisant un panneau arrière en polymère censé imiter le verre. Ce composite en couches crée tout un effet lorsqu’il capte la lumière. Le cadre central est également enveloppé dans un polymère, bien que l’aluminium forme le châssis central. C’est le début, mais j’aurais aimé que Motorola opte pour plus de métal et de verre, ce qui aurait donné à l’appareil une sensation plus premium.

La caractéristique visuelle déterminante, autre que le panneau arrière réfléchissant, est le grand écran LCD de 6,8 pouces. Il offre une résolution Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et il avait l’air vraiment bien en personne. J’étais satisfait de l’effet global et il a réussi à devenir suffisamment lumineux pour battre le soleil de l’après-midi. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un panneau AMOLED, il prend toujours en charge une fonction d’affichage permanent. Motorola a déclaré qu’il limite le nombre de pixels qui s’allument afin d’économiser l’énergie.

Une chose à souligner : Motorola s’est débarrassée du « bord » de l’écran. Le téléphone de l’année dernière, ainsi que le Motorola Edge Plus haut de gamme, comportaient un écran incurvé distinctif. Motorola a abandonné le verre incurvé cette année et a opté pour un écran plat à la place. Cela signifie qu’il y a des bordures le long des bords latéraux de l’écran, bien qu’elles ne soient pas trop mauvaises. Cela signifie également que vous ne devriez pas subir les touches accidentelles auxquelles les téléphones Edge 2020 étaient sujets.

Le téléphone dispose d’une série standard de ports, de boutons et de commandes. J’aime que Motorola ait opté pour un lecteur d’empreintes digitales latéral. Il a fallu une seconde pour l’entraîner et je l’ai trouvé très rapide. La bascule de volume à proximité a un peu une sensation plastique. Le port USB-C est niché dans le bord inférieur, tout comme le port de haut-parleur orienté vers le bas. Il n’y a cependant pas de prise casque, ce qui est dommage étant donné que la série Edge de première génération comportait des ports de 3,5 mm.

Eric Zeman / Autorité Android

Le module caméra sur le panneau arrière est appréciable. Les trois objectifs – standard, grand angle, profondeur – sont grands et dépassent un peu du châssis. Le capteur principal dispose de 108 MP et s’appuie sur le nona-binning pour créer de grands pixels sensibles à la lumière lors de la prise de vue de tous les jours. Tous les 108MP sont disponibles si vous le souhaitez. L’ultra-large est un travail de 8 MP qui a un champ de vision très large de 119 degrés. Le capteur de profondeur est lié à l’amélioration de l’apparence des portraits. La caméra selfie à l’avant est un travail de perforation, prend des photos de 32MP et des bacs d’un facteur de quatre à 8MP pour la plupart des images.

Le téléphone est livré avec Android 11 et Motorola dit qu’il recevra au moins deux mises à niveau majeures du système d’exploitation ainsi que deux ans de mises à jour de sécurité bimensuelles. Comme prévu, l’appareil comprend My UX de Motorola, qui est sa suite d’ajouts de bon goût à Android destinés à améliorer l’expérience d’utilisation de l’appareil. Pendant le temps que nous avons passé avec le téléphone, il a fonctionné proprement et rapidement.

Pour compléter les spécifications, vous trouverez un processeur Snapdragon 778G avec 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage non extensible, 5G avec prise en charge du réseau Sub-6GHz et mmWave, une batterie de 5 000 mAh et une charge Turbo Power de 30 W.

Eric Zeman / Autorité Android

Le dernier de Motorola sera en pré-vente aux États-Unis le 23 août, les ventes commençant officiellement le 2 septembre. Le Motorola Edge est au prix de 699 $, bien qu’il soit temporairement en vente pour 499 $ au lancement. Nous partagerons plus de nos réflexions sur le téléphone lorsque nous l’aurons testé dans son intégralité. Pour l’instant, que pensez-vous du Motorola Edge (2021) ?