Impressions pratiques du Chromebook Acer 515 : une puissance renforcée

Acer cible les passionnés de technologie et de travail à domicile avec le Chromebook 515, une nouvelle gamme de Chromebooks qui offre beaucoup de puissance et d’espace de travail pour faire avancer les choses. Acer pense que le Chromebook 515 est le mieux adapté aux travailleurs hybrides, aux techniciens et même aux administrateurs informatiques grâce aux options hautement configurables et aux fonctionnalités conviviales disponibles pour les acheteurs.

Cette machine puissante offre plus que des performances rapides et de nombreuses façons de la personnaliser. Découvrez à quoi ressemble l’appareil dans notre premier Acer Chromebook 515 pratique.

Beaucoup à peaufiner

Acer dit que le Chromebook 515 sera disponible dans une poignée de modèles de base, bien qu’il soit encore en train de régler les détails sur le nombre exact et les fonctionnalités qui seront à bord de chacun. Voici les variables.

L’écran avant tout. Le 515 est livré avec un écran FHD de 15,6 pouces avec une résolution de 1 980 x 1 080. Cela donne un rapport d’aspect 16:9 avec des angles de vision larges jusqu’à 170 degrés. La société appelle cela Acer ComfyView. Il est disponible en versions tactiles et non tactiles.

En partie en raison de la plus grande taille de l’écran, le 515 contient un clavier pleine taille avec un pavé numérique à 10 chiffres. Acer a jugé bon d’inclure un lecteur d’empreintes digitales intégré pour la sécurité biométrique. Un rétro-éclairage pour le clavier est universel à tous les modèles, ce qui est apprécié. Un grand pavé tactile protégé par du verre Gorilla est également standard.

Il existe au moins quatre variantes de processeur parmi lesquelles choisir. En haut de gamme, vous trouverez un Intel Core i7 de 11e génération. Viennent ensuite un modèle Core i5 plus abordable et un modèle Core i3 encore plus abordable, le tout avec des graphiques Intel Iris Xe ou Intel UHD. Une variante du processeur Intel Pentium Gold sert de point d’entrée. La mémoire SDRAM LPDDR4X peut être configurée jusqu’à 16 Go et le SSD PCIe NVMe peut aller jusqu’à 512 Go. Ces options préparent le terrain pour une machine puissante. Acer n’a pas précisé les options minimales de RAM et de stockage.

Acer prend au sérieux le potentiel du Chromebook 515 en tant que machine de travail en matière de médias. L’appareil contient une caméra orientée utilisateur protégée par un obturateur et un réseau à double microphone pour les conversations vidéo. De plus, les haut-parleurs stéréo inclus prennent en charge le DTS Audio et peuvent être poussés à des volumes extrêmes grâce à l’amplificateur intelligent.

Les autres fonctionnalités standard incluent le Wi-Fi 6, une multitude de ports USB-A et USB-C, une prise casque, un emplacement pour carte microSD et un port HDMI pleine taille.

Est-ce que c’est à la hauteur ?

Acer nous a prêté une version de pré-production de milieu de gamme du Chromebook 515 afin que nous puissions recueillir quelques premières impressions.

C’est certainement un appareil géant. Ce n’est pas aussi gros que le Chromebook Acer 317 de 17 pouces que nous avons examiné plus tôt cette année, mais ce n’est pas loin. Il mesure 257,9 x 240,5 x 24,86 mm et pèse 1,7 kg (3,75 lb). Je l’appellerais nettement plus volumineux et plus lourd que la plupart des Chromebooks de 13 et 14 pouces. Le couvercle supérieur est recouvert d’aluminium, ce qui contribue un peu au poids, bien que le reste soit en matière plastique renforcée. En parlant de dur, ce chiot répond à la norme MIL-STD-810H, ce qui signifie qu’il peut supporter de temps en temps des traitements difficiles. Le Chromebook Acer 515 m’a laissé beaucoup de confiance dans la qualité de fabrication et la solidité du châssis.

L’écran est très bon, mais tout simplement excellent. Tout d’abord, les cadres latéraux et supérieur sont relativement minces, bien qu’il y ait un morceau de menton sous l’écran. Le rapport hauteur/largeur 16:9 convient à cette machine en raison de la taille de l’écran et pourtant, certains fabricants (et acheteurs) de Chromebook passent aux écrans 16:10 ou 3:2 pour un espace de travail plus vertical. La résolution FHD fonctionne. Les sites Web et le contenu vidéo que j’ai échantillonnés avaient l’air bien.

Ce qui m’a le plus embêté, c’est le profil de couleur, qui est un peu chaud. Par exemple, l’écran ne peut pas afficher avec précision des blancs purs. Au lieu de cela, il y a une légère dominante jaune sur les écrans qui devraient être d’un blanc éclatant. Cela pourrait être lié à la nature de pré-production de notre unité. Nous avons échantillonné la version non tactile de l’écran, nous ne pouvons donc pas commenter la réactivité de l’écran à la saisie tactile pour le moment.

Acer a fait du bon travail avec le clavier et le trackpad. Le deck est agréable et ferme, ce qui signifie qu’il n’y a pas de rebond lorsque vous tapez avec force. Les clés sont de bonne taille et le voyage est parfait. Ceux qui traitent les chiffres seront heureux d’avoir le pavé numérique dédié, bien que les touches soient légèrement plus petites que les touches alphabétiques standard. Je suis content que les touches fléchées soient de taille normale.

Le lecteur d’empreintes digitales dédié est un excellent moyen de sécuriser le Chromebook 515.

Le trackpad est de bonne taille, bien que certains puissent souhaiter quelque chose d’un peu plus grand. Acer a vraiment créé une sensation agréable avec le verre Gorilla Glass poli, qui est incroyablement lisse sous les doigts. Enfin, le lecteur d’empreintes digitales dédié, situé à droite, est un excellent moyen de sécuriser le Chromebook 515. J’ai pu l’entraîner facilement et il a fonctionné de manière cohérente et rapide pour déverrouiller l’appareil. Acer affirme que les empreintes digitales sont stockées localement plutôt que dans le cloud.

La sélection des ports est assez bonne. Sur le bord gauche, vous trouverez des ports USB-C et HDMI ainsi que la prise combo 3,5 mm. Un port HDMI pleine taille est toujours quelque chose que j’apprécie. Le bord droit contient un deuxième port USB-C ainsi qu’un port USB-A, un verrou Kensington et un emplacement pour carte mémoire microSD. Ceux-ci offrent suffisamment de flexibilité pour les périphériques dont vous pourriez avoir besoin au travail ou à la maison.

Acer affirme que les haut-parleurs stéréo peuvent produire 256% de volume en plus que la plupart des ordinateurs portables standard. Je ne peux pas en attester exactement, et pourtant je peux dire qu’il a atteint le volume maximal de mon MacBook Pro de l’époque de 2014. Sérieusement, le Chromebook 515 peut composer des niveaux de son fous. Il est principalement équilibré (pour un ordinateur portable) bien qu’au réglage de volume le plus élevé, le son a commencé à se déformer.

Côté performances, Acer nous a prêté le modèle Core i3 avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une carte graphique Intel UHD. Nous n’étions pas autorisés à exécuter des tests de performance car il s’agissait d’une unité de pré-production, mais nous pouvons dire que ce modèle a très bien fonctionné dans des conditions d’utilisation normales pour un Chromebook. J’étais sûr de charger deux douzaines d’onglets Chrome, de jouer à quelques jeux et de lire de nombreux médias. Le 515 a relevé tous les défis sans ralentir ni faire tourner les fans. Nous pensons que les modèles Core i5 et Core i7 feront encore mieux. Les utilisateurs expérimentés ne devraient avoir aucun problème à configurer un système qui répond à leurs besoins de performances.

Passons à la batterie. Tous les modèles du Chromebook 515 contiennent une batterie lithium-ion de 56Wh. La documentation d’Acer indique que la batterie devrait fournir environ 12 heures d’autonomie. Dans mon temps avec la machine, j’ai vu une moyenne de 10,5 heures. Encore une fois, cependant, étant donné la nature de pré-production de notre unité d’échantillonnage, ce nombre pourrait changer avec une version finale.

La dernière chose que je commenterai est la performance sans fil. Le Chromebook 515 comprend le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Ce ne sont pas les dernières spécifications absolues, mais elles sont assez bonnes pour un Chromebook en 20201. J’ai obtenu d’excellentes performances Wi-Fi sur mon réseau maillé domestique. L’appareil n’a eu aucun problème à se connecter et à télécharger ou à diffuser des fichiers volumineux.

Prix ​​et disponibilité du Chromebook Acer 515

Acer ne nous a pas fourni une ventilation complète de tous les prix pour les différentes configurations. Au lieu de cela, nous pouvons vous dire combien coûteront seulement deux versions de la machine.

Acer dit que le seul modèle comprendra l’écran de 15,6 pouces, le Core i5-1135G7, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et les graphiques Intel Iris Xe pour 799,99 $. Une autre version réduit le processeur au Core i3-1115G4 avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et des graphiques Intel UHD pour 649,99 $. Avec ces prix à l’esprit, il est clair qu’il y a beaucoup de place pour composer une version du Chromebook 515 qui convient à votre budget et à vos besoins de performances.

Le Chromebook Acer 515 sera mis en vente dans toute la région EMEA à partir d’octobre. Acer n’a pas précisé quand l’appareil pourrait atteindre l’Amérique du Nord ou les États-Unis.

En savoir plus sur le Chromebook 515 et une série d’autres Chromebooks Acer récemment annoncés ici.