Impressions Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : des pliables pour tous

Eric Zeman / Autorité Android

Après des mois de fuites et de taquineries de Samsung, les pliables de nouvelle génération de la société sont enfin là. Samsung a annoncé le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3, des suites de sa série de téléphones pliables qui définissent la catégorie. Ces deux appareils sont meilleurs que leurs prédécesseurs à plus d’un titre. Non seulement ils disposent des dernières avancées en termes de spécifications et de capacités, mais ils présentent également des conceptions raffinées, plus robustes et plus conviviales.

Lisez la suite pour nos impressions pratiques sur les nouveaux téléphones pliables de Samsung.

Galaxy Z Fold 3 : la troisième fois, c’est un charme ?

Eric Zeman / Autorité Android

Le Galaxy Fold de première génération était clairement un prototype. Il s’agissait d’une expérience technologique – impliquant des présentoirs pliants – et utilisait des consommateurs comme cobayes pour voir si le facteur de forme fonctionnerait. Après un tas de retards, cela a finalement été le cas, ou du moins suffisamment pour que Samsung s’y attarde. Le Galaxy Z Fold 2 était bien meilleur que l’original et ressemblait à une meilleure encapsulation de ce que devraient être les téléphones pliables. Cependant, son prix était toujours exorbitant, réservant le Fold aux acheteurs aisés cherchant à faire une déclaration plus que toute autre chose.

Voir également: Les meilleurs téléphones pliables que vous pouvez obtenir

Maintenant que nous avons atteint la troisième génération de téléphones pliables de Samsung, il est évident que l’entreprise a tout compris. Dans le peu de temps que nous avons passé avec le Galaxy Z Fold 3, il est clair pour nous que Samsung a atteint son paroxysme en alliant haute technologie et design haut de gamme. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est un matériel solide qui impressionne au premier coup d’œil.

Eric Zeman / Autorité Android

La première chose que vous remarquerez est la sensation plus robuste du téléphone. Le cadre en métal et le verre Corning Victus sont synonymes d’affaires et créent une première impression forte lorsque vous décrochez le téléphone. Le Galaxy Z Fold 3 est peut-être légèrement plus fin que ses prédécesseurs, mais il s’agit toujours d’un élément substantiel d’un appareil. Lorsqu’il est fermé, il est haut et étroit, mais épais. Lorsqu’il est ouvert, il est grand et large, mais plus mince. Ce n’est pas un téléphone pour les âmes sensibles.

Samsung a atteint son paroxysme en alliant haute technologie et design haut de gamme.

La charnière, en particulier, a une sensation plus fluide. Là où les anciens téléphones Fold vous ont peut-être laissé peu confiant quant au mécanisme de charnière, le Galaxy Z Fold 3 offre une action nette et fluide qui semble robuste et robuste. Ceci est encore renforcé dans une certaine mesure par la capacité de Samsung à obtenir une certification IPX8 contre les dégâts d’eau, ce qui signifie que le téléphone est scellé hermétiquement. Tout sur le Z Fold 3 inspire plus de confiance dans sa qualité.

Le nouvel affichage extérieur est génial. Mesurant 6,2 pouces et offrant une résolution supérieure à la HD, il est bien plus utilisable que l’écran étroit du Galaxy Fold d’origine. J’ai trouvé le panneau lumineux et coloré, et il était facile à utiliser pour les tâches quotidiennes du smartphone, même si atteindre le haut avec votre pouce est un étirement.

Eric Zeman / Autorité Android

Bien sûr, vous achetez le Galaxy Z Fold 3 pour cet énorme écran interne de 7,6 pouces. L’action douce de la charnière en fait un plaisir d’ouvrir pour accéder à ce grand écran. Et ça a l’air super. La résolution et la luminosité du Super AMOLED sont de premier ordre. Vous rencontrerez toujours la légère bosse de la couture où l’écran se plie réellement, mais elle est principalement invisible lorsque vous utilisez le téléphone. Ma fonctionnalité préférée ? La durabilité améliorée du film protecteur. L’écran Z Fold 3 ne semble pas aussi fragile que ses prédécesseurs et c’est un énorme bonus.

Les commandes, les ports et d’autres aspects du Galaxy Z Fold 3 sont à la hauteur d’un produit phare moderne. Vous avez USB-C, des haut-parleurs stéréo mais pas de prise casque, un bouton d’alimentation et une bascule de volume. Ils ont tous fonctionné comme prévu pendant le temps que j’ai passé avec le téléphone. Vous remarquerez le plateau SIM et le module d’antenne 5G sur le côté gauche du téléphone (lorsqu’il est ouvert).

Le logiciel de Samsung se sentait et semblait rapide sur le téléphone, sans aucun doute grâce à l’aide généreuse de la RAM (12 Go) et du processeur Snapdragon 888 zippy. Nous n’avons effectué aucun test, mais nous nous attendons à ce que le téléphone fonctionne avec les meilleurs.

C’est dommage que le téléphone ait toujours un prix élevé (1 800 $), mais nous réserverons le jugement final pour notre examen complet, qui sera publié dans les jours à venir.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Le premier pliable avec un indice de protection IP pour la résistance à l’eau.

Le dernier produit phare pliable de Samsung ressemble beaucoup au modèle 2020, mais présente de nouveaux éléments de conception et de meilleures spécifications. Il a également un indice IPX8 et prend en charge l’utilisation d’un S Pen, le tout à un prix d’entrée inférieur à celui des années précédentes.

Galaxy Z Flip 3 : un pliable abordable

Eric Zeman / Autorité Android

Le plus petit Galaxy Z Flip 3 est tout aussi robuste et convaincant que son grand frère. Là où le Galaxy Z Fold 3 est censé vous offrir l’expérience d’une tablette dans votre poche, le Galaxy Z Flip 3 est censé rendre le téléphone plus compact. Il prend le téléphone standard de style dalle et le plie en deux à la taille pour réduire l’encombrement global pour une portabilité ultime. Atteint-il cet objectif ? C’est sûr.

Je pensais que le Galaxy Z Flip original était un peu fragile. Il est définitivement apparu comme quelque peu fragile, un peu comme le premier Galaxy Fold. La coque externe, en particulier, était fine et non protectrice. La bonne nouvelle est que Samsung a équipé le Z Flip 3 de la même construction en métal et en verre que le Galaxy Z Fold 3 – et l’amélioration par rapport aux générations précédentes est spectaculaire. Combiné à la charnière plus raffinée, il ne fait aucun doute que le Galaxy Z Flip 3 est un téléphone plus solide qui peut mieux gérer les défis d’une utilisation quotidienne. Il classe également IPX8 pour la protection contre l’eau, un gros coup de pouce pour la longévité du téléphone.

Eric Zeman / Autorité Android

L’une des autres améliorations les plus importantes est peut-être le nouvel écran externe. Là où les deux premières générations de Galaxy Z Flip avaient un écran d’une ligne qui pouvait être utilisé pour certaines bases telles que la vérification de l’heure et des notifications, le Galaxy Z Flip 3 dispose d’un écran extérieur AMOLED plus grand de 1,9 pouces qui prend en charge les commandes musicales et autres. widgets pour des interactions rapides et faciles. L’idée est de vous permettre d’en faire plus sans vous obliger à ouvrir le téléphone. Cela donne au Galaxy Z Flip 3 un énorme coup de pouce dans les fonctionnalités brutes, bien qu’il ne soit pas tout à fait au même niveau que l’écran externe du Motorola Razr. L’écran extérieur avait l’air bien pendant le temps que nous avons passé avec le téléphone.

Outre une durabilité accrue, l’une des plus grandes améliorations est le nouvel écran externe.

À l’intérieur, vous trouverez un impressionnant écran intérieur AMOLED de 6,7 pouces fonctionnant à 120 Hz. Les échantillons disponibles présentaient des écrans lumineux riches en pixels et lisses. J’ai été particulièrement satisfait de la luminosité, qui semblait améliorée à mes yeux par rapport au Z Flip d’origine. Vous remarquerez la couture au milieu de l’écran, bien qu’elle soit beaucoup moins évidente que la couture des anciens téléphones de la série Flip. Comme le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 est doté d’une nouvelle coque de protection qui résiste à plus d’abus et se sent plus robuste. La technologie des écrans pliables de Samsung a parcouru un long chemin ces dernières années.

Le Galaxy Z Flip 3 a à peu près la même sélection de ports et de commandes que le Galaxy Z Fold 3. Cela signifie des boutons d’alimentation et de volume le long du bord droit, un plateau SIM sur le bord gauche et un port USB-C inséré dans le bord inférieur.

J’aime le logiciel personnalisé disponible sur le téléphone. Samsung utilise à bon escient le potentiel de l’écran partagé du Flip avec des éléments tels que les commandes de l’appareil photo sur la moitié inférieure de l’écran lorsque le téléphone est plié à mi-chemin. Ce sont les petites choses qui comptent.

Eric Zeman / Autorité Android

Peut-être la caractéristique la plus impressionnante du téléphone ? Le prix. Là où le Z Flip original s’est vendu à 1 400 $, ce nouveau pliable est proposé pour seulement 999 $. C’est une énorme réduction de prix et augmente considérablement l’équation de la valeur. Bien sûr, nous offrirons notre comptabilité complète de la valeur du téléphone dans un examen complet à suivre bientôt.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Le pliable à clapet de Samsung obtient de nouveaux avantages à un prix inférieur.

Si vous ne supportez pas le prix élevé d’un Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 est peut-être ce que vous recherchez. Il propose une multitude de mises à niveau par rapport à son prédécesseur et commence à moins de 1 000 $.

Que pensez-vous des deux nouveaux pliables de Samsung ? Faites-le nous savoir dans les sondages dans cet article et dans les commentaires !