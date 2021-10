Impressions sur toile à motifs testées : Excellente qualité, bon prix, 25 % de réduction

Les impressions sur toile à motifs sont le dernier produit proposé par la société qui a fourni des produits d’impression de marque Apple de 2005 à 2018.

Il n’a jamais été clair pourquoi Apple a décidé de quitter l’entreprise, mais la bonne nouvelle est que vous pouvez continuer à acheter les mêmes produits de la même manière, juste sous une marque différente.

Nous avons expliqué le contexte lorsque j’ai testé les livres photo de l’entreprise.

En 2017, il a été annoncé que RR Donnelley – la même société que celle utilisée pour produire des produits d’impression de marque Apple – lançait son propre plugin Photos, sous la marque Motif. Celui-ci a été lancé en 2018.

RR Donnelley a des crédits impressionnants. C’est le plus grand imprimeur commercial au monde, et la société Apple a fait confiance pour ses propres produits d’impression de marque à partir de 2005. À cette époque, RRD a imprimé plus de 75 millions de produits photo pour Apple. Il offre également une garantie de satisfaction à 100%, un remboursement ou une réimpression si vous n’êtes pas entièrement satisfait du résultat.

Bien que vous deviez maintenant installer un plugin tiers, l’expérience que vous obtenez est presque identique à l’ancienne. Vous pouvez toujours créer tous vos produits d’impression directement via la propre application Photos d’Apple sur Mac, et elle utilise toujours l’intelligence intégrée à cette application pour l’analyse d’image utilisée pour aider à créer le résultat final.