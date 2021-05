Impressions VanMoof S3: un vélo électrique ridiculement beau avec l’assistance Apple Find My [Video]

VanMoof est apparu pour la première fois sur mon radar quand Apple a annoncé les premiers produits compatibles avec le réseau Find My. Bien sûr, cette annonce est intervenue quelques semaines avant qu’Apple ne dévoile son tracker AirTag tant attendu, qui utilise également le réseau Find My. Les VanMoof S3 et X3 ont rejoint les écouteurs sans fil SOUNDFORM Freedom True de Belkin et le chercheur d’articles Chipolo ONE Spot en tant que premier tiers avec l’intégration Find My intégrée.

Et alors que j’étais au départ très enthousiaste d’apprendre comment Find My fonctionnerait avec un vélo, le VanMoof S3, avec son extérieur noir élégant, ses lignes simples et ses soudures ultra-propres, m’a fait en vouloir un qui m’appartienne. Regardez ma vidéo pratique pendant que je prends le VanMoof S3 pour faire le tour du pâté de maisons et assurez-vous de vous abonner à 9to5mac sur YouTube pour en savoir plus.

Spécifications clés

Autonomie 37 miles – 93 miles Changement de vitesse électronique automatique 4 niveaux de puissance Turbo Boost Freins à disque hydrauliques avant et arrière Charge à 50% en 80 minutes Charge complète en 4 heures Affichage matriciel Système d’éclairage automatique à LED Verrouillage sans clé, déverrouillage tactile Reconnaissance automatique du conducteur Alarmes intégrées Conception de selle intégrée en une pièce

Vidéo: VanMoof S3 – c’est comme si Apple fabriquait un vélo électrique

Abonnez-vous à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos

Déballage

La première chose qui m’a marqué lors de la réception du VanMoof S3 est la façon dont le vélo est emballé. Il est emballé avec soin de manière à non seulement protéger l’unité contre les dommages pendant le transport, mais aussi à rendre le vélo facile à installer.

Le S3 sort de sa boîte d’expédition, révélant un vélo recouvert de protections en mousse maintenues en place grâce à des attaches zippées réutilisables respectueuses de l’environnement. À partir de là, il suffit de retirer la mousse et de fixer la roue avant, le guidon et les pédales.

L’assemblage du S3 a pris environ 30 minutes au total. Pour la plupart, l’installation a été facile grâce au manuel d’instructions étape par étape et à l’ensemble d’outils inclus. La seule partie qui m’a posé quelques problèmes, la connexion du câble d’alimentation au moteur du moyeu de roue avant, a occupé la grande majorité du temps de configuration.

Conception

Sur la base des photos sur son site officiel, j’étais à peu près sûr que j’adorerais le design de la moto et je n’ai pas été déçu. En termes simples, le design du VanMoof S3 est le meilleur que j’aie jamais vu sur un vélo, électrique ou autre.

Le S3 se démarque comme un pouce endolori (dans le bon sens) par rapport aux autres options de vélos électriques disponibles dans mon magasin de vélos local. Les gros blocs-batteries qui reposaient sur les tubes diagonaux de tous les vélos électriques exposés étaient des cadeaux morts, tout comme les boutons, les jauges et le langage de conception surdimensionnés.

Le VanMoof S3, quant à lui, adopte l’approche exactement opposée. En fait, si vous ne saviez pas déjà qu’il était électrique, vous auriez du mal à le dire jusqu’à ce que vous essayiez de le conduire. Il y a même un écran matriciel à LED discret intégré directement dans le tube supérieur pour afficher les niveaux de puissance, l’état de la batterie, etc. Le design est extrêmement propre, avec des soudures immaculées entre les tubes et les haubans qui réitèrent l’attention portée aux détails pour la qualité de fabrication.

Application et fonctionnalité VanMoof S3

Après avoir configuré le vélo, vous devrez télécharger l’application VanMoof depuis l’App Store et configurer votre compte. Votre iPhone (ou Android) agit essentiellement comme une clé et un moyen de contrôler les différents paramètres associés à votre profil de vélo.

L’application se décompose en plusieurs pages. L’emplacement montre votre vélo sur une carte, et la page Paramètres contient des préférences pour le niveau de puissance, le changement de vitesse, les lumières, le klaxon, le toucher pour déverrouiller, le réveil automatique, etc. Les paramètres sont l’endroit où je me suis retrouvé la plupart du temps en utilisant le VanMoof app.

Trouver ma compatibilité

Étant l’un des trois seuls produits tiers initialement compatibles avec le réseau Find My d’Apple, c’est la fonctionnalité qui a initialement mis le VanMoof S3 sur mon radar. Pour un vélo aussi cher, c’est une excellente idée d’avoir un suivi de localisation intégré, et le réseau Find My, qui tire parti de l’existence de plus d’un milliard d’iPhone, a beaucoup de sens à avoir sur un vélo.

Pour activer l’assistance Find My, vous devrez appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation situé sous le tube supérieur du vélo et vous entendrez un carillon indiquant que le vélo est désormais détectable via Find My. Ouvrez l’application Localiser mon application, accédez à l’onglet Éléments et appuyez sur Ajouter un nouvel élément → Autres éléments pris en charge. L’application Find My découvrira ensuite le vélo, vous permettra de lui donner un nom et d’associer le vélo à votre identifiant Apple pour le suivi dans l’application.

Alors que les appareils tiers compatibles avec Find My ne bénéficient pas du suivi de précision rendu possible par la puce ultra-large bande trouvée dans l’AirTag d’Apple, une telle technologie serait relativement inutile dans un appareil aussi gros qu’un vélo. Si vous êtes dans une situation où le suivi de précision entre en jeu, il y a de fortes chances que vous voyiez le vélo bien avant de vous approcher suffisamment pour le toucher.

Sécurité supplémentaire

Le verrouillage du VanMoof S3 ne prend littéralement que quelques secondes, grâce au blocage de coup de pied intégré sur la roue arrière. Une fois le vélo verrouillé, vous entendrez un son de confirmation émis par le haut-parleur intégré. Le verrouillage du vélo empêche automatiquement le vélo d’être conduit et activera également l’alarme de sécurité intégrée. Pour plus de commodité, le vélo dispose d’un déverrouillage automatique lorsque vous vous en approchez avec votre iPhone compatible Bluetooth. Vous pouvez également saisir un code d’accès à 4 chiffres à l’aide du bouton gauche du guidon pour déverrouiller le vélo manuellement.

Si vous essayez de vous déplacer ou de faire du vélo alors que l’alarme est activée, vous recevrez une tonalité d’avertissement sonore avec un logo en forme de crâne sur l’écran matriciel. Si vous ne tenez pas compte de l’avertissement, une alarme assez forte retentit, ainsi qu’un feu arrière et un phare clignotants. Ceci, ajouté au fait que les roues du vélo sont verrouillées, devrait fonctionner comme un moyen de dissuasion légitime contre le vol.

Performances du VanMoof S3

En tant que personne qui n’a jamais vraiment eu de temps pratique significatif avec un vélo électrique, je n’étais pas sûr de l’expérience qui m’est venue avec le S3. Mais à la manière d’Apple, j’ai trouvé le VanMoof S3 facile à apprendre.

Le vélo peut être utilisé comme n’importe quel vélo normal, bien qu’il soit un peu plus lourd qu’un vélo normal à un peu plus de 45 livres. Tant que le vélo est déverrouillé, vous pouvez simplement monter et commencer à rouler. Pour un occasionnel comme moi, c’est important parce que parfois je veux juste une expérience qui ressemble à un vélo ordinaire.

Bien sûr, l’avantage d’un vélo électrique est le puissant moteur de moyeu qui assiste votre pédalage. Le VanMoof S3 le fait de manière très naturelle, avec le moteur de moyeu monté à l’avant aidant avec juste un léger vrombissement. Les niveaux de vitesse 1 à 4 fournissent une augmentation progressive de la puissance et peuvent être modifiés dans l’application ou directement à partir du vélo en maintenant le bouton turbo enfoncé pendant que vous êtes stationné. Lorsque vous pédalez, le moteur du VanMoof S3 fournit une assistance, ce qui peut vous aider à monter facilement une pente raide ou à accélérer rapidement en ligne droite.

Ce qui est encore plus remarquable, c’est le sélecteur électronique à quatre vitesses, qui élimine le besoin de changer de vitesse manuellement. L’e-shifter fonctionne de concert avec la cartouche intelligente intégrée à l’intérieur du tube supérieur pour contrôler tous les systèmes embarqués et traite le retour moteur en temps réel pour assurer réactivité et efficacité.

En plus de pouvoir afficher l’état de votre batterie, l’écran matriciel, situé près de l’avant du tube supérieur, affiche votre vitesse actuelle en miles par heure pendant que vous roulez. L’affichage est également l’endroit où vous verrez les différents niveaux de vitesse que vous alternez.

Bien que les niveaux généraux d’assistance à la vitesse soient excellents, ils sont à peu près ce à quoi je m’attendais dans cet examen. Les quatre niveaux de vitesse vous aideront, de manière très linéaire, à monter des pentes avec très peu d’effort.

Mais rien n’était aussi amusant que d’utiliser le turbo boost, ce qui me rappelle le type de couple et d’accélération instantanés que vous obtenez avec une voiture électrique. J’ai eu le plus de plaisir à utiliser le bouton turbo, car cela m’a permis de passer de quelques kilomètres à l’heure à 20 kilomètres à l’heure en quelques secondes.

Le bouton Turbo Boost est situé sur le guidon droit, et le fait d’appuyer sur le bouton et de le maintenir enfoncé tout en pédalant fournira suffisamment de couple pour vous propulser dans les pentes les plus intimidantes sans transpirer. Je me suis retrouvé, encore et encore, à maintenir le bouton Turbo Boost pendant que je roulais, même sur des surfaces planes. C’est de loin la partie la plus convaincante de l’expérience de conduite et vous mettra rapidement un sourire sur le visage. Il existe de nombreuses applications pratiques pour le turbo en plus de s’attaquer aux pentes, mais celle qui a fait la différence la plus notable pour moi est la stimulation en roulant directement dans le vent de face. Inutile de dire que je n’ai pas été découragé.

VanMoof PowerBank

Selon le niveau de puissance utilisé, le VanMoof S3 a une autonomie comprise entre 37 et 93 miles. Si je possédais ce vélo, ce serait plus que suffisant pour moi, même dans le bas de gamme. Mais si vous êtes quelqu’un qui fait la navette régulièrement, peut-être aller-retour au travail, la distance est un problème plus important.

Le VanMoof PowerBank est un module complémentaire de 349 $ qui s’attache au vélo et se branche directement sur l’entrée d’alimentation du vélo, chargeant la batterie intégrée du S3. Bien que cela puisse être utilisé pour étendre l’autonomie de votre vélo si vous avez déjà une charge complète de la batterie interne, il peut également être utilisé pour recharger la batterie du vélo sans avoir à le trimballer dans un escalier.

Bien que le PowerBank soit sans aucun doute utile dans ces circonstances, je pense personnellement qu’il soustrait au design subtil et élégant du S3. Ne vous méprenez pas, il a toujours l’air magnifique, mais c’est un pas de plus vers le look des vélos du magasin de vélos que j’ai mentionné plus tôt. La bonne nouvelle est que le PowerBank est un add-on, et il peut facilement être supprimé lorsqu’il n’est pas nécessaire.

Conclusion

En tant que lecteur passionné d’Electrek, j’ai vu beaucoup de vélos électriques passer par ma chronologie, mais c’est l’un des premiers qui a vraiment attiré mon intérêt du point de vue du design. Non seulement le design du vélo est bon, mais il roule comme un rêve. Certes, je suis à peu près aussi décontracté d’un cycliste que possible, mais il était difficile de garder le sourire sur mon visage en conduisant le VanMoof S3, en particulier en appuyant sur le bouton Turbo Boost.

Mais le design et les performances ne sont que la moitié de l’histoire. Le VanMoof S3 dispose également de fonctionnalités de sécurité intégrées, telles que le verrouillage de coup de pied intégré, l’alarme et, bien sûr, l’intégration Apple Find My. Si vous souhaitez en savoir plus, assurez-vous de lire également l’expérience pratique de Ben Lovejoy de 9to5mac avec le S3.

Vous pouvez acheter le VanMoof S3 pour 2 198 $. Bien que ce soit loin d’être un simple changement de poche, il est en fait assez compétitif sur le marché des vélos électriques. Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que l’intégration de Find My dans un vélo a du sens? Sonnez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: