Imprimante Canon PIXMA E4570 : Une bonne imprimante pour un usage domestique

Les imprimeurs sont en demande ces jours-ci, principalement en raison du travail et des études continus à domicile en raison de la pandémie. Favorisant l’adoption transparente d’un environnement de travail hybride, la Canon PIXMA E4570 a été conçue pour répondre aux demandes croissantes des clients désireux d’obtenir une solution rapide à leurs besoins d’impression dans le confort de leur foyer. Au prix de Rs 9 910, la toute nouvelle PIXMA E4570 offre une suite de fonctionnalités de productivité, combinées à des rendements d’impression élevés et à une impression à faible coût, ce qui en fait un élément essentiel idéal pour les étudiants, les bureaux à domicile et même les petits bureaux.

La PIXMA E4570 peut imprimer jusqu’à 400 impressions de documents texte avec l’utilisation de la cartouche d’encre noire PG-47, tandis que la cartouche couleur CL-57S peut imprimer jusqu’à 180 impressions, idéales pour les projets scolaires et même utilisées dans un bureau à domicile. Les deux cartouches d’encre sont abordables et facilement remplaçables, ce qui en fait une option attrayante.

La taille compacte de cette imprimante cache un ensemble de fonctionnalités généreux. Non seulement cette imprimante prend en charge les fonctions d’impression, de numérisation, de copie et de télécopie, mais un chargeur automatique de documents compact de 20 feuilles permet de numériser des piles de devoirs, de notes écrites ou de factures en images ou en PDF.

La PIXMA E4570 prend également en charge l’impression recto verso automatique, ainsi que d’autres fonctionnalités pratiques telles que la possibilité de copier une carte d’identité sur une seule page, ainsi qu’une alerte sonore lorsqu’un document original a été laissé sous le couvercle de numérisation après la numérisation .

La PIXMA E4570 est également compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôle vocal. Un large éventail de documents pouvant être imprimés par commande vocale varie des pages à colorier et de l’origami aux cartes de message et listes de courses, permettant aux utilisateurs d’effectuer une grande variété de tâches à la fois. Les utilisateurs peuvent configurer l’imprimante sans fil avec l’application Canon PRINT Inkjet/SELPHY et profiter de l’impression, de la copie et même de la numérisation à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Ils peuvent également imprimer ou numériser vers le cloud et vérifier les niveaux d’encre restants à distance.

Prix ​​public estimé : Rs 9 910

