Imprimante Epson EcoTank L15160: un excellent choix pour la maison et le bureau

Regardons les choses en face, l’extraordinaire perturbation causée par la pandémie dans notre travail et nos vies d’apprentissage nous a obligés à ramener nos ordinateurs portables à la maison dans un sac… mais laissez derrière nous nos imprimantes de bureau / académiques! Cependant, travailler et étudier à la maison signifie aussi imprimer à la maison, n’est-ce pas? Eh bien, la courbe de croissance de la demande du marché des imprimantes domestiques montre une tendance à la hausse, comme l’indiquent de nombreuses entreprises technologiques, qui sont sur le point de proposer des offres faciles à configurer, riches en fonctionnalités afin de pouvoir imprimer. , numériser, copier et télécopier, et le plus important, sont économiques lorsqu’il s’agit de fonctionnement quotidien.

Ce critique a l’habitude de lire les petits caractères sur du papier physique uniquement. Par conséquent, tout ce qui est écrit sur l’écran de l’ordinateur portable doit toujours être imprimé pour la tranquillité d’esprit et je suis sûr qu’il y en a beaucoup d’autres qui inculquent cette habitude. La plupart des imprimantes modernes ne sont pas uniquement dotées de fonctionnalités d’impression de documents. Ils ont également d’autres fonctions intéressantes telles que la numérisation, la copie et même la télécopie. Comme nous le savons tous, les bonnes imprimantes sont généralement chères et l’imprimante Epson EcoTank L15160 ne fait pas exception. Au prix de Rs 96 499, la nouvelle imprimante EcoTank est une imprimante multifonction compacte, grand format et élégante, capable de répondre aux besoins d’impression couleur et monochrome haute performance. Il coche toutes les cases lorsqu’il s’agit de répondre aux principales demandes des consommateurs – qualité d’impression, vitesse d’impression et connectivité sans fil. Examinons en profondeur certaines de ses fonctionnalités clés et son fonctionnement général.

L’Epson L15160 est alimenté par la technologie exclusive PrecisionCore d’Epson. La dernière DURABrite ET INK vous offre des impressions nettes et cristallines. Avec un design compact, le L15160 peut s’intégrer facilement dans votre bureau grâce à son faible encombrement. L’imprimante contribue à offrir une vitesse d’impression rapide. Plus précisément, la nouvelle imprimante Epson est conçue pour les tâches A3 avec impression, numérisation, copie et télécopie A3 +. Le nouveau modèle est destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), aux bureaux des entreprises et du gouvernement, aux cabinets d’architectes, aux magasins de photocopie et aux magasins de papeterie à forte demande pour l’impression et la photocopie d’entreprise. Le point que j’essaie de faire valoir est que cette création Epson pourrait avoir un prix un peu élevé, quel que soit le public auquel elle est destinée, où les travaux d’impression sont extraordinairement élevés, l’Epson L15160 justifiera à juste titre votre investissement dans le long terme.

L’Epson L15160 est conçu pour les tâches A3 avec impression, numérisation, copie et télécopie A3 +. La nouvelle imprimante offre des coûts d’impression très bas, une faible consommation d’énergie, un coût de possession extrêmement bas et un rendement élevé de jusqu’à 7 500 pages en noir et 6 000 pages en couleur pour réduire les inconvénients des recharges fréquentes. L’imprimante est également équipée de diverses options de connectivité pour une impression transparente, telles que Wi-Fi, USB et Ethernet.

L’imprimante Epson L15160 est équipée de capacités d’auto-duplex qui permettent d’économiser 50% sur les coûts et la consommation de papier. L’imprimante est spécialement conçue pour les clients soucieux de leurs coûts d’impression et soucieux de l’environnement.

Voici quelques-unes des choses que j’ai aimées à propos de cette machine Epson. Premièrement, il est principalement conçu pour un usage professionnel ou, comme dans l’environnement actuel, pour un usage domestique pour le travail de bureau et l’apprentissage. Deuxièmement, il est compact et léger mais très fonctionnel, offrant une vitesse et une connectivité améliorées. Troisièmement, il dispose également d’une fonction d’auto-duplex afin que vous puissiez imprimer des deux côtés, économisant ainsi beaucoup de papier. Quatrièmement, vous pouvez également connecter cette imprimante à une connexion Wi-Fi pour pouvoir imprimer, numériser et copier n’importe où et n’importe quand! Cinquièmement, avec le panneau de commande à écran tactile, vous pouvez facilement choisir le document à imprimer et gérer les paramètres de format de papier.

À l’heure où un environnement mixte de travail et d’apprentissage nous regarde, il est impératif d’investir dans une bonne et solide imprimante qui peut vous être bénéfique à long terme, et non dans quelque chose qui se cassera dans un mois ou deux. Avec l’Epson L15160, vous pouvez obtenir une impression de classe affaires avec du texte / des graphiques plus nets et plus clairs en quelques secondes et par conséquent, il trouve une forte recommandation, en particulier pour ceux qui ont des besoins d’impression élevés.

Prix ​​public estimé: Rs 96,499

