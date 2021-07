Imprimante HP Smart Tank 515 : l’imprimante tout-en-un adaptée à vos besoins domestiques

Cet évaluateur a été envoyé sur une unité d’essai HP Smart Tank 515 ; le périphérique informatique a trouvé une utilisation importante pendant environ une quinzaine de jours.

Savez-vous qu’après les téléphones portables, les ordinateurs portables et les imprimantes sont les appareils les plus recherchés par les ménages indiens ? Eh bien, ce n’est pas surprenant étant donné que la plupart d’entre nous sont encore confinés chez nous. Les utilisateurs à domicile ont une forte préférence pour les imprimantes faciles à utiliser, abordables, garantissant une impression à grande vitesse et pouvant faciliter l’impression mobile.

La nouvelle HP Smart Tank 515 est une imprimante tout-en-un à haute capacité, haute qualité et abordable. Comme le souligne Sunish Raghavan, directeur principal, Printing Systems, HP India : « L’idée de travailler et d’apprendre à domicile, qui à un moment donné semblait temporaire, a commencé à devenir pour beaucoup d’entre nous plus permanente. Chez HP, nous repoussons les limites de l’innovation pour répondre à l’environnement de travail et d’apprentissage hybride. Avec le nouveau HP Smart Tank, nous rendons le processus d’impression plus intuitif, efficace et productif, pour les utilisateurs à domicile. HP Smart Tank, avec la dernière technologie Ink Tank basée sur des capteurs, réinventera l’expérience d’impression des consommateurs en Inde.

Cet évaluateur a été envoyé sur une unité d’essai HP Smart Tank 515 ; le périphérique informatique a trouvé une utilisation importante pendant environ une quinzaine de jours. Avec sa capacité à imprimer, numériser ou copier (cela aussi via sans fil avec votre ordinateur portable ou votre appareil mobile), je pense que cette création HP est un bon choix pour les familles et les petits bureaux. C’est une machine performante avec un processus de configuration facile et un ensemble attrayant de fonctionnalités. Il se vend à Rs 14 499, laissez-nous vérifier ses principales caractéristiques et son fonctionnement global.

HP Smart Tank 515 est livré avec des fournitures d’encre dans la boîte, vous devez donc remplir le réservoir ainsi que la tête d’impression qui doit être installée. La meilleure partie est qu’il est livré avec beaucoup d’encre, donc se précipiter périodiquement au magasin pour acheter de l’encre peut être supprimé, au moins la fréquence des visites peut être considérablement réduite. L’imprimante peut produire un minimum de 6000 pages (noir)/8000 pages (couleur) avec une augmentation de 38% de la vitesse d’impression.

HP Smart Tank 515 offre une expérience mobile et une connectivité améliorées via le Wi-Fi double bande et l’application d’impression mobile HP Smart et Bluetooth LE. Il dispose de la capacité Wi-Fi Direct qui permet au téléphone mobile de se connecter à l’imprimante sans avoir besoin d’un réseau Internet.

Sur la base de son séjour chez nous, je voudrais souligner certains des points forts du HP Smart Tank 515. Premièrement, il garantit une impression fiable et à grande vitesse. Cela signifie que vous pouvez imprimer jusqu’à 11 ppm (noir) et 5 ppm (couleur). Deuxièmement, une conception de réservoir intégrée avec capteur d’encre automatique alerte l’utilisateur avant que l’encre ne s’épuise. Il s’agit d’une fonctionnalité très réfléchie afin d’éviter les visites imprévues dans le magasin à proximité. Troisièmement, il vous permet d’imprimer et de numériser à partir de vos appareils mobiles iOS et Android.

Grâce à l’application HP Smart, la numérisation et l’impression mobiles sont simples et transparentes. Quatrièmement, étant un produit HP, une bonne qualité d’impression est une donnée. Vous pouvez compter sur un texte sombre et net et des graphiques éclatants pour toutes les impressions et créer des brochures et des photos professionnelles sans bordures. Sans oublier, cette imprimante est idéale pour l’impression à grand volume ; vous pouvez imprimer 6 000 pages en noir ou 8 000 pages en couleur.

Points clés à retenir : HP Smart Tank 515 est un équipement robuste qui peut résister à une manipulation brutale modérée. Les travaux d’impression, de numérisation et de copie sont ici un jeu d’enfant. L’imprimante est idéale pour les petits bureaux ou les environnements domestiques qui nécessitent une quantité décente d’impression à haut volume à un coût abordable. Fortement recommandé pour le lot lié à la maison.

Prix ​​public estimé : Rs 14 499

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.