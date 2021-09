Imprimantes en vente à utiliser dans le nouveau cours | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les imprimantes sont toujours très nécessaires, en particulier pour les travaux d’impression, les documents ou les étiquettes de retour. Ce sont les imprimantes multifonctions les plus cool que vous puissiez obtenir en ce moment.

Nous avons encore besoin d’imprimantes. Bien que nous vivons dans une ère presque entièrement numérique, il arrive parfois que nous ayons besoin d’imprimer n’importe quel document ou travail. Heureusement, il existe des imprimantes très bon marché avec des recharges d’encre bon marché accessibles à tous.

La plupart des imprimantes bon marché que vous pouvez acheter aujourd’hui sont multifonctionnelles, vous aurez donc un copieur, un scanner et une imprimante en un seul produit. De plus, beaucoup sont connectés à internet afin que vous puissiez imprimer depuis votre mobile.

Si vous avez besoin d’imprimer même certains documents, ce nouveau cours Nous voulons vous recommander des imprimantes bon marché que vous pouvez acheter dès maintenant.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Plusieurs choses à considérer. Une imprimante bon marché est parfaite pour la plupart des gens qui n’ont pas tendance à imprimer de grandes quantités de documents. Si vous envisagez d’imprimer plus de quelques pages ou une douzaine de pages, une imprimante laser en vaut probablement la peine.

Les imprimantes multifonctions sont à jet d’encre, ce qui n’est pas vraiment bon marché, mais heureusement, il existe de nombreuses cartouches couleur et noir d’autres marques moins chères que celles des marques officielles.

Bien que la plupart des marques vous montreront des messages indiquant que les cartouches d’origine ne sont pas optimales pour ces appareils, elles causent rarement des problèmes.

Meilleur rapport qualité/prix : Canon Pixma TS5150

Canon PIXMA TS5150 pour 69,90 € sur Amazon

Une imprimante à bon prix et avec un excellent rapport qualité-prix, notamment en qualité d’impression, est-ce Canon Pixma TS5150.

Il dispose d’une connexion WiFi et d’une application pour le gérer ou envoyer des documents depuis le mobile, bien qu’iOS et Android puissent imprimer directement lors de la détection d’imprimantes via WiFi.

Il dispose d’un écran couleur pour naviguer dans vos options, d’un scanner, d’une fonction copieur et imprime 7 pages par minute.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour moins de 70 euros. Les cartouches d’origine vont de 20,45 euros pour le tricolore, jusqu’à 40 euros pour la combinaison du tricolore et du noir.

Le moins cher : HP DeskJet 2720e

HP DeskJet 2720e pour 54 € sur Amazon

Une imprimante multifonction facile à utiliser et dotée du WiFi, sans plus que ce que vous voyez est ce que vous obtenez, c’est HP DeskJet 2720e.

Il s’agit d’une imprimante d’entrée avec connexion USB 2.0 et WiFi pour imprimer depuis votre ordinateur, mobile ou tablette sans avoir à utiliser de câble.

Il a une vitesse de 7,5 pages par minute en noir et 5,5 pages par minute en couleur.

Cette imprimante HP peut être achetée sur Amazon pour 54 euros avec la livraison gratuite.

Le seul inconvénient que nous pouvons mettre est que les recharges de cartouches HP sont généralement les plus chères, bien qu’elles aient un service d’abonnement, dans tous les cas, les cartouches tierces ont tendance à avoir un meilleur prix.

Complet et rapide : Epson Expression Home XP 3100

Epson Expression Home XP 3100 pour 71,90 € sur Amazon

Cette imprimante Epson XP 3100 C’est l’une des imprimantes les moins chères, la plus simple d’utilisation et d’un bon rapport qualité-prix, d’autant plus qu’elle est rapide lorsqu’il s’agit d’imprimer des documents en noir et blanc.

Il dispose d’un système de cartouches couleur séparé, vous n’avez donc pas à changer de cartouche lorsque vous n’avez plus une couleur spécifique. Il dispose d’une connexion WiFi et est compatible nativement avec iOS, Android, Windows et macOS.

Sa vitesse d’impression est 9 pages par minute et il a une fonction de scanner et de copieur.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour moins de 72 euros.

Meilleur choix avec des réservoirs rechargeables : Epson EcoTank ET-2726

Epson EcoTank ET-2726 pour 194,99 € sur Amazon

Oubliez les cartouches, si vous souhaitez imprimer à meilleur prix, notamment en couleur, Epson propose une gamme d’imprimantes où vous pouvez acheter des bouteilles d’encre et remplir leurs réservoirs. Cela vous permet d’avoir le contrôle des recharges et surtout que l’encre sera moins chère.

Epson EcoTank ET-2726 c’est une bonne option avec ce système. Imprimez jusqu’à 4 500 pages en noir et 7 500 pages en couleur avec des réservoirs pleins, l’équivalent de 88 cartouches.

Imprimer sur 10,5 pages par minute et dispose d’une connexion WiFi.

Cet Epson EcoTank ET-2726 est vendu sur Amazon avec une belle remise de plus de 110 euros, pour moins de 195 euros. C’est un investissement initial élevé, mais à long terme, cela en vaudra plus la peine.

Pour les petits bureaux : HP OfficeJet Pro 6950

HP OfficeJet Pro 6950 pour 168 $ sur Amazon

Si vous êtes maintenant en télétravail ou avez un petit bureau et que vous souhaitez une imprimante rapide et efficace, que vous pouvez également utiliser pour des tâches simples, cette HP OfficeJet Pro 6950 c’est une bonne option.

Il dispose d’une connexion WiFi, d’un grand écran pour le contrôler et facile à comprendre, il dispose même d’une connexion pour un câble téléphonique pour utiliser le fax.

Elle imprime à une bonne vitesse de 16 pages par minute en noir et blanc et aussi en couleur.

Il est disponible sur Amazon pour 168 euros.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Toutes ces imprimantes sont disponibles sur Amazon avec livraison gratuite et rapide tant que vous vous inscrivez à Amazon Prime. Tu peux l’essayer gratuit pendant 30 jours sans obligation puisqu’il n’y a pas de type de permanence.

Prime Student est le service que les étudiants doivent utiliser. Il a les mêmes avantages que le Prime normal mais avec un essai gratuit de 3 mois et un abonnement annuel de 18 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.