Impulse Try avec les offres de style Black Friday de Remi Bader sont là

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. Si vous achetez quelque chose via notre code QR ou nos liens, E! fait une commission sur votre achat. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

C’est aujourd’hui le jour!

Dans l’esprit du Black Friday, alias le jour le plus incroyable à sauver de l’année, la star de TikTok Rémi Bader lance l’événement de magasinage en direct de trois jours de Bravo à 15 h HE / 12 h HP.

Le premier épisode d’Impulse Try avec Remi Bader vous inspirera pour remplir votre garde-robe d’essentiels élégants comme des doudounes en similicuir, de la lingerie rouge, des sweat-shirts stylés, des bijoux et plus encore. En plus de marquer des affaires et de prendre de l’avance sur vos achats des Fêtes, le modèle courbe sera rejoint par Family Karma’s Anisha Ramakrishna et la star de Real Housewives of Salt Lake City Marques de Meredith.

Pour regarder Impulse Try avec Remi Bader en direct, connectez-vous sur E! News et BravoTV Instagram gère à 15 h HE / 12 h HP. De plus, à 16 h HE / 13 h HP, vous pouvez voir le modèle de courbe servir des offres sur la page Facebook de Bravo et Xfinity X1 & Flex. Les épisodes peuvent être diffusés sur Peacock et l’application NBC à partir de demain.

Ci-dessous, vous pouvez acheter la première série d’offres que Remi proposera ce week-end !