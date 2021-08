Impulse va sortir un enregistrement live de A Love Supreme de John Coltrane

Après près de six décennies, un enregistrement privé d’une rare performance en boîte de nuit par Jean Coltrane de son œuvre maîtresse, A Love Supreme, est prévu pour une sortie commerciale. Enregistré fin 1965 lors de la soirée culminante d’une semaine historique au Penthouse de Seattle, A Love Supreme: Live In Seattle est une révélation musicale d’une importance historique, capturant Coltrane alors qu’il commençait à élargir son quatuor classique, ajoutant Pharoah Sanders au deuxième saxophone et Donald Garrett à la deuxième basse—et le catapultant dans la phase finale intense et spirituelle de sa carrière.

L’importance de A Love Supreme: Live In Seattle est renforcée par le fait que Coltrane a rarement interprété sa suite en quatre parties après l’avoir initialement enregistrée en studio en 1964. Composé et créé comme une déclaration publique de ses croyances spirituelles personnelles et de son sentiment universaliste, il est devenu un best-seller et a reçu un Grammy l’année suivante. Pendant plus de six décennies, il semble que la seule représentation publique enregistrée de A Love Supreme ait eu lieu lors d’un festival français à Juan-Les-Pins en juillet 1965 et soit sortie il y a près de vingt ans. Les bobines de bande contenant cette performance d’octobre 1965 se trouvaient dans la collection privée du saxophoniste et éducateur de Seattle Joe Brazil, entendues par quelques musiciens et amis chanceux – et largement inconnues jusqu’à présent.

A Love Supreme: Live In Seattle est une performance fascinante et rare de la suite complète, marquée par une approche plus lâche et plus improvisée, et un sens primordial de la participation communautaire, un peu comme un service religieux le dimanche; la programmation comprenait John Coltrane et Pharoah Sanders aux saxophones, McCoy Tyner au piano, Elvin Jones à la batterie et Jimmy Garrison et Donald (Rafael) Garrett à la basse. Carlos Ward, alors jeune saxophoniste qui venait de débuter sur la scène, s’est également assis.

Comme le dit l’historienne de la musique Ashley Kahn dans les notes de pochette, A Love Supreme : Live In Seattle « offre la première preuve du maître de l’expression spirituelle exécutant son œuvre emblématique dans l’enceinte d’un club de jazz… le 2 octobre 1965, un Samedi, à Seattle, les éléments nécessaires étaient alignés : la musique, les acteurs, le lieu, un esprit de connexion, une certaine charge politique. Coltrane a choisi de l’interpréter et, de manière significative, le moment a été enregistré.

Les nombreuses notes de pochette de Kahn racontent l’histoire de A Love Supreme: Live In Seattle non seulement à travers les paroles des musiciens eux-mêmes, mais aussi à travers un certain nombre de témoins dont la vie a été changée par la visite de Coltrane à Seattle en 1965 (sa seule visite dans la ville en tant que leader), dont Brazil, Ward et le bassiste David Friesen, qui déclare : « J’ai toujours recherché l’aspect spirituel de la musique et je le fais toujours. Je me souviens avoir été assis avec Coltrane pendant une pause cette semaine-là et… ce qui m’a touché, c’est la façon dont il traitait les autres. Il a fait preuve de miséricorde et de gentillesse envers les gens d’après ce que j’ai pu voir autour de moi pendant la semaine où j’étais là-bas.

La musique de A Love Supreme: Live In Seattle a été enregistrée avec une configuration à deux microphones sur scène, connectée à une machine à bobines Ampex, et les seules copies des bandes ont été bien soignées, produisant un son remarquablement clair et enregistrement sans distorsion. “Ce qui est remarquable, c’est que les bandes de cette époque souffrent souvent au fil des années de dommages causés par la chaleur ou l’humidité, ou simplement d’être empilées horizontalement”, écrit l’ingénieur Kevin Reeves qui a produit cette version. “Cependant, ces bandes sont en excellent état… et les résultats sont parmi les meilleurs enregistrements amateurs de John Coltrane sur lesquels nous avons eu le plaisir de travailler.”

L’histoire de la suite A Love Supreme est l’histoire de John Coltrane, son parcours musical et son chemin spirituel. Il est devenu l’un des enregistrements les plus célèbres et les plus influents du canon du jazz, vénéré et étudié par des musiciens bien au-delà du domaine du jazz. Le magazine Rolling Stone le classe régulièrement parmi les meilleurs albums de tous les temps. « Parmi ses nombreuses créations musicales, Coltrane considérait A Love Supreme sous un jour très particulier », note Kahn dans les notes de pochette de A Love Supreme : Live In Seattle. « Il a appelé A Love Supreme une ‘humble offrande au Divin ; aucune autre composition ou enregistrement n’a été proposé de la même manière et il n’a pas apposé sa signature sur aucune autre œuvre. A Love Supreme était autant un testament individuel qu’une déclaration publique – un sermon de croyance universaliste. A Love Supreme: Live In Seattle étend désormais l’histoire à la fois d’un grand musicien et d’un morceau de musique intemporel.

A Love Supreme : Vivre à Seattle :

« Un amour suprême, Pt. 1 – Reconnaissance » (Live in Seattle/1965)

“Interlude 1” (Live à Seattle/1965)

« Un amour suprême, Pt. II – Résolution » (En direct à Seattle/1965)

“Interlude 2” (Live à Seattle/1965)

« Un amour suprême, Pt. III – Poursuite » (En direct à Seattle/1965)

“Interlude 3” (Live à Seattle/1965)

“Interlude 4” (Live à Seattle/1965)

« Un amour suprême, Pt. IV – Psaume » (En direct à Seattle/1965).

