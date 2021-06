Imran Khan sauvage pour ne pas avoir condamné le génocide ‘grotesque’ en Chine ‘C’est à VOTRE frontière !’ | Monde | Nouvelles

Chine : Liu Xiaoming grillé par Andrew Marr sur le traitement ouïghour

De plus en plus de rapports font état de violations graves contre les Ouïghours musulmans dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Des militants ont affirmé que plus d’un million d’Ouïghours et d’autres musulmans turcs étaient détenus dans des camps, certains d’entre eux étant maltraités ou soumis au travail forcé. La Chine a furieusement nié les accusations et a décrit les camps comme des centres de formation professionnelle pour lutter contre l’extrémisme religieux.

Mais le Premier ministre pakistanais, M. Khan, s’est impliqué dans une querelle furieuse sur la question après s’être heurté à un journaliste américain lors d’une interview télévisée.

Jonathan Swan, journaliste pour le site d’information américain Axios, a demandé au dirigeant pakistanais pourquoi il ressentait le besoin d’écrire une lettre ouverte aux États musulmans, les appelant à s’unir contre l’islamophobie, en particulier en Occident.

M. Khan a répondu : « Le problème est qu’il y a un grand fossé de communication entre le monde islamique et les sociétés occidentales qui s’est produit après le 11 septembre.

“Au moment où vous parlez de terrorisme islamique, l’homme de la rue en Occident pense qu’il y a quelque chose dans l’Islam qui mène au terrorisme ou que l’Islam provoque le radicalisme.

Imran Khan a été sauvage après ne pas avoir condamné le génocide des musulmans ouïghours dans l’ouest de la Chine (Image : Axios/HBO)

“Après le 11 septembre, lorsqu’une attaque terroriste s’est déroulée impliquant un musulman, l’ensemble des 1,3 milliard de musulmans ont commencé à devenir des cibles.”

Cependant, l’entretien s’est rapidement enflammé lorsque M. Swan a interrogé le Premier ministre sur l’emprisonnement de plus de musulmans ouïghours dans des “camps de rééducation”.

Il a ajouté : « Le gouvernement chinois a torturé des musulmans, les a stérilisés de force et a également puni les musulmans pour avoir jeûné, prié et même donné des noms musulmans à leurs enfants.

« Monsieur le Premier ministre, pourquoi parlez-vous si ouvertement de l’islamophobie en Europe et aux États-Unis, mais totalement silencieux sur le génocide des musulmans en Chine occidentale ? »

Le Premier ministre pakistanais a été interrogé sur le traitement réservé aux musulmans ouïghours dans l’ouest de la Chine (Image : Axios/HBO)

M. Khan a commencé: “Ce qu’ont été nos conversations avec les Chinois, cela n’a pas été le cas, selon eux”, avant que M. Swan ne réponde: “Les preuves sont tout simplement accablantes!”

Le Premier ministre pakistanais a alors semblé tenter de défendre la Chine et se féliciter de l’impact positif que le pays a eu sur son pays.

Il a poursuivi : « Quels que soient les problèmes que nous ayons avec les Chinois, nous leur parlons à huis clos.

“La Chine a été l’un de nos plus grands amis dans l’une de nos périodes les plus difficiles.

Imran Khan a déclaré que ” la Chine a été l’un des plus grands amis pour nous dans l’une de nos périodes les plus difficiles ” (Image : Axios/HBO)

“Quand nous étions vraiment en difficulté et que notre économie était en difficulté, la Chine est venue à notre secours.

“Nous respectons ce qu’ils sont, et quels que soient les problèmes que nous ayons, nous parlons à huis clos.

« Comment se fait-il que ce soit un si gros problème dans le monde occidental ? Par rapport à ce qui pourrait se passer avec les Ouïghours, 100 000 Cachemires ont été tués.

“Il y a 800 000 soldats indiens qui… c’est une prison ouverte au Cachemire… neuf millions de Cachemiriens y ont été placés.

« Pourquoi ce n’est pas un problème ? Je pense que c’est de l’hypocrisie ! »

M. Swan a répondu : « La Chine a été un partenaire énorme pour vous, mais cela ne vous rend-il pas malade, vous devez vous taire à cause de tout cet argent qu’ils investissent au Pakistan ?

Jonathan Swan a éclaté de fureur face aux réponses données par Imran Khan (Image : Axios/HBO)

M. Khan a répondu: “Je regarde dans le monde, ce qui se passe en Palestine, en Libye, en Somalie, en Syrie en Afghanistan

« Est-ce que je vais commencer à parler de tout ?

“Je me concentre sur ce qui se passe dans mon pays, à ma frontière.”

Cela a déclenché une réponse furieuse de M. Swan, qui a fait rage: “C’est à votre frontière!”

M. Khan a poursuivi: “100 000 Cachemiris meurent. Cela m’inquiète davantage car la moitié du Cachemire se trouve au Pakistan.”

Le journaliste américain a alors déclaré : « C’est une atrocité grotesquement importante pour les droits de l’homme.

Mais le Premier ministre pakistanais a riposté : “D’abord, je n’en suis pas sûr.

“Nos conversations avec les Chinois, ce n’est pas le tableau.”

M. Swan a conclu en demandant si M. Khan s’il n’était pas inquiet “de quelque façon que ce soit au sujet des musulmans ouïghours du Xinjiang ?”

Le leader pakistanais a refusé de se laisser entraîner davantage et a simplement répondu : « Nos discussions avec les Chinois se feront toujours à huis clos.