Imran triche avec Sabeen après le procès ? 10z viral

Imran commettra-t-il une énorme erreur ? (Photo : ITV)

Depuis l’annonce du retour de Sabeen (Zora Bishop), les téléspectateurs de Coronation Street se demandent quel impact elle aura sur la relation d’Imran Habeeb (Charlie De Melo) avec Toyah Battersby (Georgia Taylor).

Un Imran déterminé a passé les derniers mois à préparer le procès de Kelly (Millie Gibson), convaincu qu’il peut sauver sa fille adoptive d’une accusation de meurtre.

Le retour de Sabeen a été un grand choc pour Imran.

Pour aggraver les choses, Sabeen a annoncé qu’elle travaillait sur le cas de Corey (Maximus Evans), ce qui signifie qu’elle affronterait Imran.

Alors que le procès touche à sa fin, Imran et Sabeen prononcent leurs discours de clôture.

Sans le jury, Imran se bat toujours pour prouver l’innocence de Kelly

Alors qu’Abi (Sally Carman) cherche désespérément la preuve que Stefan (Paul Opacic) a soudoyé des témoins, de retour au tribunal, le verdict est révélé.

Plus tard, alors que les émotions sont fortes, Imran partage un verre avec Sabeen, mais où les choses pourraient-elles mener ?

S’il perd l’affaire, Imran pourrait-il finir par coucher avec Sabeen si ses sentiments sont partout ?

Imran pourrait-il faire quelque chose qu’il finira par regretter ?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus “

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();