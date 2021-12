« In Dulci Jubilo »: la musique de Noël jubilatoire de Mike Oldfield

Mike Oldfield a toujours été principalement un artiste d’album, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas eu plusieurs moments de gloire sur le palmarès des singles. L’un d’eux n’était pas seulement son premier single dans le Top 5 britannique, mais est devenu une partie du son de Noël dans son pays d’origine. L’instrumental désinvolte « À Dulci Jubilo » est entré dans les best-sellers britanniques le 20 décembre 1975.

Oldfield avait fait partie de la scène des célibataires une seule fois auparavant, lorsque « Mike Oldfield’s Single (Theme From ‘Tubular Bells’) », comme il était intitulé de manière idiosyncratique, a atteint le n ° 31 en 1974. Cette fois, le multi-instrumentiste se dirigeait spécifiquement vers le marché de Noël avec sa version distinctive d’un chant de Noël qui a ses origines au 14ème siècle.

« In Dulci Jubilo » (parfois orthographié « dulce ») se traduit par « dans une douce réjouissance ». La chanson, généralement avec des paroles (à l’origine d’une combinaison d’allemand et de latin), était populaire dans toute l’Europe sous diverses incarnations à travers les siècles. Il y a eu deux traductions distinctes des paroles du XIXe siècle en anglais, d’abord par le compositeur Robert Lucas de Pearsall, puis par le prêtre, érudit et auteur d’hymnes John Mason Neale.

Officiellement une double face A

Oldfield a enregistré sa version spécialement pour le single Virgin Records, qui est officiellement sorti en double face A. « On Horseback », le dernier morceau de son troisième album, Ommadawn, qui venait de sortir, figurait à côté. Le single a fait ses débuts dans les charts britanniques à la 42e place. L’album, qui occupait la 16e place cette semaine-là, est remonté dans le Top 10 à la 9e place du classement final de l’année.

Bien qu’il ait un air de fête, « In Dulci Jubilo » n’était pas une mélodie de Noël en tant que telle, donc son attrait s’est étendu jusqu’au nouvel an 1976, quand il a culminé au n ° 4 à la mi-janvier, comme reine‘s « Rhapsodie bohémienne » est venu vers la fin de sa course au n ° 1.

L’expérience a été un tel succès qu’Oldfield l’a répétée l’année suivante avec un autre single instrumental pour le marché de Noël, « Portsmouth ». Ce fut un succès encore plus important, atteignant la troisième place et remportant un disque d’argent. Les deux tubes ont été ajoutés à la réédition Mercury Records d’Ommadawn en 2010.

