IN HS Les étudiants Lendon Byram et Kalen Hart se sont identifiés comme victimes de l’accident tuées sur le chemin du bal de promo ⋆ .

COMTÉ DE HAMILTON, IN. (LE DÉCOMPTE) – Lendon Byram et Kalen Hart, ont été identifiées comme les victimes d’un accident de véhicule à double mort samedi soir dans le comté de Hamilton, dans l’Indiana.

Hart, un senior à Hamilton Heights en Arcadie, et Byram un junior au Cathedral High School à Indianapolis, ont tous deux été tués alors qu’ils se rendaient au bal dans un accident de deux véhicules près de Kokomo samedi soir.

Selon les rapports, Byram conduisait une Honda Accord, avec Hart comme passager, lorsque le véhicule est entré en contact avec un SUV vers 17 h 15 samedi.

Deux autres jeunes gens voyageant dans la Honda ont subi des blessures inconnues.

Byram et Hart sont tous deux morts dans l’accident.

La Hamilton Heights School Corporation a par la suite annulé toutes les activités liées au bal des finissants, affirmant que des conseillers en deuil seraient disponibles.

«Personne ne s’attend à ce que quelque chose de ce genre se produise, et quand cela se produit, cela laisse toute une communauté en deuil», a déclaré le surintendant Derek Arrowood. «Veuillez garder ces familles et nos étudiants dans vos pensées et vos prières.»