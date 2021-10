In-N-Out prend une position de défi contre les mandats de vaccin draconien de San Francisco – RedState

La ville de San Francisco a riposté à la chaîne de hamburgers très populaire «In-N-Out» après avoir défié les mandats COVID de la ville.

Selon KRON4, le département de la santé publique de San Francisco a fermé le magasin Fisherman’s Warf In-N-Out après avoir refusé de vérifier les documents de vaccination des clients. Au moment d’écrire ces lignes, le restaurant a rouvert mais n’autorise plus les repas à l’intérieur.

Bien que le restaurant ait affiché les exigences de la ville sur sa porte d’entrée, il ne les a pas appliquées.

KRON a rapporté qu’In-N-Out a publié une déclaration défiant les politiques de San Francisco sur COVID, affirmant effectivement qu’elle n’aidera pas à discriminer ses clients sur la base des vaccinations :

« Nous refusons de devenir la police de la vaccination pour n’importe quel gouvernement », a déclaré Arnie Wensinger, directeur juridique et commercial d’In-N-Out. « Nous sommes farouchement en désaccord avec tout diktat du gouvernement qui oblige une entreprise privée à discriminer les clients qui choisissent de fréquenter leur entreprise. » San Francisco a exigé en août que les clients qui dînent à l’intérieur doivent présenter une preuve de vaccination complète.

Ces mandats de vaccination font partie de l’effort draconien de la Californie pour imposer les vaccinations au public, les grandes villes comme San Francisco mettant en œuvre ce qui équivaut à la nécessité de passeports vaccinaux afin d’utiliser les services au sein de la ville. Les règles imposées aux citoyens ne semblent pas s’appliquer aux législateurs, car il a été révélé plus tôt ce mois-ci que Newsom n’avait pas vacciné sa fille. C’est le même Newsom qui a été surpris en train de dîner au restaurant haut de gamme « The French Laundry » après avoir effectivement verrouillé son état.

La décision d’In-N-Out de défier les mandats en matière de vaccins n’est peut-être pas une surprise pour certains qui comprennent les valeurs de l’entreprise. Bien qu’elle soit basée en Californie, il s’agit d’une entreprise ouvertement chrétienne dont la propriétaire, la rockeuse tatouée Lynsi Snyder-Ellingson, fait non seulement la promotion d’une vie chrétienne à tous ceux qui l’écoutent, mais l’entreprise a déjà mis en colère les démocrates après avoir fait un don de 25 000 $ à la campagne Trump. en 2018 selon SFGate.

La découverte a provoqué la colère de la foule de gauche et un appel au boycott qui n’est pas allé très loin.

« Yo, In N Out pourrait donner au GOP californien 30 millions de dollars de contributions et je continuerai à manger là-bas », a déclaré une personne selon SFGate.

Compte tenu de ces qualités, les chances que In-N-Out résiste à ces exigences vaccinales étaient toujours élevées. La question est de savoir qui suivra l’exemple de la chaîne de hamburgers ?