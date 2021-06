“In The End” de Linkin Park dépasse le milliard de streams sur Spotify

Selon les données du graphique, LINKIN PARK‘s “À la fin” a dépassé le milliard de streams sur Spotify, ce qui en fait la première chanson nu-metal à franchir le cap.

L’année dernière, LINKIN PARKle clip de “À la fin” a dépassé le milliard de vues sur Youtube. C’était la deuxième LINKIN PARK suivre pour atteindre le jalon ; de retour en novembre 2018, “Engourdi” réalisé le même exploit.

L’officiel “À la fin” le clip qui a atteint la barre du milliard n’a pas été téléchargé sur Youtube jusqu’en octobre 2009, près d’une décennie après la sortie originale de la vidéo.

LINKIN PARK‘s Mike Shinoda a parlé de la création de “À la fin” dans une interview avec Linkin Park Web. Il a dit : « J’ai inventé le piano, la musique du refrain et les paroles du refrain. Brad [Delson, guitar] est venu avec la guitare dans le couplet et nous avons travaillé sur la ligne de basse et la composition. À partir de là, je pense que tout le monde dans le groupe a commencé à participer, à ajouter leurs parties et à se critiquer les uns les autres. Et juste avant d’aller en studio pour l’enregistrer, nous avons abandonné le rythme que j’avais initialement écrit pour le couplet, et nous avons Rob [Bourdon, drums] en faire un nouveau, qui est celui que nous avons enregistré.”

Étonnamment, LINKIN PARK leader Chester Bennington ne se souciait pas de “À la fin” quand il a été enregistré pour la première fois. “Je n’ai jamais été fan de ‘À la fin’ et je ne voulais même pas que ce soit sur le disque, honnêtement”, a-t-il déclaré VMusique en 2012. « À quel point aurais-je pu me tromper ? J’ai essentiellement décidé à ce moment-là que je ne sais pas de quoi je parle, alors je laisse cela à d’autres personnes qui sont réellement douées pour choisir des chansons que les gens vont aimer le plus. Cela m’a aussi donné une bonne leçon, en tant qu’artiste, que je n’ai pas nécessairement à faire uniquement de la musique, dans mon groupe, que j’ai envie d’écouter. Le plus souvent, quelque chose que je comme, très peu d’autres personnes aiment, et quelque chose que ces gens aiment est quelque chose que j’aime en quelque sorte, ou n’aime pas du tout. Et c’est cool, ça me donne une nouvelle appréciation pour les chansons. Mais, vous savez, maintenant J’aime ‘À la fin’ et je pense que c’est une si belle chanson. En fait, je vois à quel point une chanson est bonne, c’était juste difficile pour moi de la voir à l’époque.”

En octobre dernier, “Théorie hybride” rentré Panneau d’affichageLe palmarès des ventes d’albums de s occupe la troisième place après avoir vendu 17 000 exemplaires aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 15 octobre 2020.

“Théorie hybride”la réapparition de sur le graphique a été alimentée par la réédition de luxe du 20e anniversaire de l’album, qui a été rendue disponible le 9 octobre 2020 via Warner Records. L’ensemble est venu dans plusieurs formats physiques et numériques, y compris un coffret super deluxe, un coffret vinyle super deluxe et un CD de luxe qui sont tous livrés avec l’original “Théorie hybride” ainsi que les “B-Side Rarities” avec 12 titres déjà sortis de l’ère de l’album.

LINKIN PARK n’a pas joué ensemble en public depuis octobre 2017, lorsque les membres survivants ont organisé un concert hommage à Los Angeles pour Bennington.

Le groupe n’a pas officiellement annoncé s’il avait l’intention de continuer après la mort du chanteur, qui s’est suicidé à l’âge de 41 ans.



“In the End” de .@linkinpark a désormais dépassé le milliard de streams sur Spotify. C’est la première chanson de nu-métal à atteindre ce cap. – données de graphique (@chartdata) 7 juin 2021

