In The Heights de Lin-Manuel Miranda présente l’œuf de Pâques de Hamilton ⋆ .

In The Heights présente un œuf de Pâques sournois de Hamilton (Photo: Warner Bros)

Il se trouve que le dernier film de Lin-Manuel Miranda, In The Heights, présente un œuf de Pâques sournois pour sa production de Broadway Hamilton.

L’adaptation cinématographique de la première comédie musicale du réalisateur est récemment sortie dans les cinémas et sur HBO Max aux États-Unis, et il n’a pas fallu longtemps aux fans pour découvrir la référence cachée.

Le film, qui suit une intrigue similaire à la comédie musicale originale, se concentre sur la région de Washington Heights à New York, où chaque membre de la communauté poursuit son rêve d’une vie meilleure.

Environ une demi-heure après le début du film, une scène montre l’homme d’affaires Kevin Rosario (Jimmy Smits) essayant de joindre le bureau financier de Stanford au téléphone pour voir s’il a encore le temps de payer les frais de scolarité de sa fille Nina (Leslie Grace), qui avait l’a informé que le délai était dépassé.

Pendant qu’il est en attente, nous entendons un petit extrait de la musique d’attente qu’il écoute, qui présente une mélodie identique à celle de la chanson de Hamilton You’ll Be Back, interprétée par King George.

Les téléspectateurs du film ont adoré le clin d’œil subtil à la comédie musicale acclamée par la critique, avec un tweet: “Particulièrement apprécié cette petite référence #Hamilton dans le film #InTheHeights”, alors qu’ils partageaient un clip de la scène en question.

« OMG vient de trouver un œuf de Pâques de Hamilton dans « In The Heights » ! » un autre a écrit. “Pendant que le père de Nina est en attente au téléphone, la musique de l’ascenseur est “You’ll Be Back”.

Une mélodie identique à celle de la chanson de Hamilton, You’ll Be Back, joue comme musique de maintien au téléphone dans la scène spécifique (Photo : Warner Bros)

Alors qu’un fan extatique a ajouté: “L’instrumental You’ll Be Back comme musique d’attente sur le téléphone OMG Hamilton référence dans In The Heights Lin, tu es génial.”

Dans The Heights, le réalisateur Jon M Chu a récemment confirmé que cet œuf de Pâques était vraiment l’idée de Lin-Manuel.

Il a déclaré à TheWrap: «C’était en effet une idée de Lin, et nous voulions en faire une version Muzak.

OMG vient de trouver un œuf de Pâques Hamilton dans â ???? In The Heights ????! Tandis que le père de Nina est en attente au téléphone, la musique de l’ascenseur est « Vous serez de retour » ???? ré???? – Amy (ils/eux) (@TheKillerQueen) 10 juin 2021

LE YOUâ????SERA DE RETOUR INSTRUMENTAL COMME LA MUSIQUE TENUE SUR LE TÉLÉPHONE OMG HAMILTON RÉFÉRENCE DANS LES HAUTEURS LIN YOU GENIUS – sarahð????¹ (@nonstopdunphy) 11 juin 2021

J’ai adoré l’œuf de Pâques d’utiliser un arrangement fade de la musique de King George de “Hamilton” comme musique d’attente dans “In the Heights” ð?????? – Robert Komaniecki (@Komaniecki_R) 12 juin 2021

Je regarde dans les hauteurs et omg la scène où le père de nina est en attente avec Stanford, pas eux qui t’utilisent – je serai de retour de hamilton comme musique d’attente — tiffany ?????? (@marehtiffanyy) 10 juin 2021

pas eux en utilisant une chanson de hamilton comme musique bg pour dans les hauteurs ð??????ð?????? naurrr – Renée (@willemdafolk) 12 juin 2021

« Tout cela fait partie de l’Univers Lin-ematic. »

Ce n’est pas le seul lien d’In The Heights avec Hamilton, car Anthony Ramos, qui a joué dans la distribution originale de Broadway, joue le rôle d’Usnavi dans le film.

Et Lin-Manuel lui-même fait même une apparition dans une scène, jouant le rôle de l’homme Piragua.

Une autre star de Hamilton, Christopher Jackson, fait également une courte apparition, en tant que Mr Softee Truck Driver.

Les autres acteurs du film incluent Corey Hawkins dans le rôle de Benny, Melissa Barrea dans le rôle de Vanessa Morales et Olga Merediz dans le rôle d’Abuela Claudia.

In The Heights sortira dans les cinémas britanniques le 25 juin.

