In The Heights Ending Expliqué: ce qui s’est passé et en quoi c’est différent de la comédie musicale

Mais tout comme Usnavi prévoit de partir enfin vers la fin de In the Heights, nous voyons que la plage pourrait ne pas être tout ce qu’elle semble. Sonny (Gregory Diaz IV), Vanessa (Melissa Barrera) et Graffiti Pete (Noah Catala) le surprennent avec une cure de jouvence de sa bodega, peinte pour ressembler à ses photos de la plage en République dominicaine. De là, ladite plage commence à s’estomper ; nous voyons un panneau New York Lotto derrière Usnavi. Il s’avère qu’il n’est pas parti du tout, apportant plutôt des souvenirs et de l’amour pour l’origine de sa famille à sa vie dans le quartier.