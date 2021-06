In The Heights est en deçà des attentes lors de ses débuts au box-office

Mis à part les deux meilleurs films, le nouveau Peter Rabbit 2: The Runaway, a ouvert avec un total national de 10,4 millions de dollars, ce qui place le film légèrement en dessous des attentes projetées. Warner Bros.’ The Conjuring: The Devil Made Me Do It a également connu une baisse de 58%, terminant son deuxième week-end avec 10 millions de dollars. Enfin, Disney’s Cruella, qui en est à son troisième week-end au box-office et sur Disney+ avec Premier Access, complète le top cinq avec 6,7 millions de dollars.