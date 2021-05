In the Heights: Le film tant attendu est électrisant et parfaitement chronométré

Chaque réaction à une œuvre d’art est toujours liée au moment où nous la voyons. Comment il est venu à exister en premier lieu, et à quoi ressemble le monde quand nous le voyons, compte. Ainsi, lorsqu’un film sort pour la première fois en salles, il est ridicule de prétendre qu’il peut être évalué à partir d’un point de vue objectif et neutre du contexte. Avec l’adaptation d’écran sensationnelle, parfaitement présentée et spectaculairement révélatrice de In the Heights, je n’essaierais même pas.

L’un des premiers grands films à être retardé de sa fente d’été 2020, la sortie tant attendue de In the Heights sera toujours liée à la première pandémie de changement du monde du 21e siècle. Le créateur et compositeur de la comédie musicale, Lin-Manuel Miranda, a brièvement fait campagne pour que le film contourne complètement les salles de cinéma et fasse ses débuts sur les plates-formes de streaming, pensant que cela pourrait être, en substance, un regain de moral pour le public coincé à la maison. Mais il n’a finalement pas gagné.

Maintenant, il dit que c’était probablement pour le mieux. Au lieu de se glisser uniquement sur les téléviseurs des gens, In the Heights explose en réouverture de cinémas et sur HBO Max en même temps – une autre innovation de l’ère de la pandémie sur Warner Bros. ‘ en partie – et à moins que mon sens spidey ne soit devenu bancal au cours de la dernière année, je pense qu’il est sur le point d’être un énorme succès.

La comédie musicale sur laquelle le film est basé a été ouverte à Broadway en mars 2008, dans les derniers mois de la présidence de George W. Bush; il a fermé pendant l’administration Obama; le film débarquant dans les salles après Trump. Pour certaines œuvres, cela ne signifierait pas grand-chose. Pour In the Heights, c’est le cas.

In the Heights est un conte de rêveurs (et, dans la version cinématographique, de DREAMers), une communauté principalement latino dans le quartier de Washington Heights dans le haut de Manhattan. Il se déroule pendant un été très chaud quand une panne de courant se produit et que la communauté commence à perdre confiance en ces rêves.

Jusqu’à récemment, un film comme celui-ci aurait été un pari énorme pour un grand studio hollywoodien, en grande partie parce que le film fini n’a pas d’étoiles manifestement «bancables» dans les rôles principaux – ce qui pendant la majeure partie de l’histoire d’Hollywood a signifié des étoiles blanches ou, au moins, des stars que les réalisateurs de cinéma pensent que le public blanc reconnaîtra. Il y a encore quelques années, Universal – qui avait initialement opté pour le projet, mais l’a finalement abandonné – voulait Shakira ou Jennifer Lopez pour un rôle principal. Peu importe que le spectacle de Broadway ait remporté quatre prix Tony, dont celui de la meilleure comédie musicale. Broadway est une chose; Hollywood est un monde complètement différent.

Le film languissait dans l’enfer du développement chez Universal, alors Miranda a pris une biographie d’Alexander Hamilton dans un aéroport, et l’histoire a de nouveau changé. Hamilton est devenu une sensation, rejoignant un mouvement plus large de phénomènes de la culture pop comme Black Panther et Get Out, qui a brisé l’idée que seules les histoires sur les Blancs étaient «universelles». Début 2017, une fois Hamilton a été un succès, la société Weinstein s’est engagée à pousser In the Heights sur grand écran.

Cette société Weinstein.

À la suite des histoires explosives de Harvey Weinstein qui ont émergé en octobre 2017 – et ont lancé leur propre moment de bouleversement de l’industrie – Miranda et Quiara Alegría Hudes, qui ont écrit le livre de la comédie musicale, ont enlevé le projet aux Weinstein et ont repris le contrôle total. Peu de temps après, Warner Bros. les a courtisés avec succès pour l’adaptation soudainement bourdonnante, qui devait finalement sortir en juin 2020.

C’était une décision intelligente, plus intelligente que Warner Bros. n’aurait jamais pu l’imaginer. L’histoire que raconte In the Heights est particulièrement bien adaptée pour un moment où beaucoup ont l’impression que le monde commence à se rouvrir. Situé principalement sur un “bloc qui disparaissait” au milieu gentrification omniprésente (selon le film premières lignes), c’est l’histoire d’un propriétaire de bodega nommé Usnavi. Usnavi est venu aux États-Unis du républicain dominicain quand il était enfant et n’a pas si peu de rêves de retourner et de diriger l’ancien restaurant de son père. À Broadway, le rôle d’Usnavi a été créé par Miranda; dans le film qu’il est interprété par Anthony Ramos, dont la beauté, le charme et la grâce facile sont une révélation même si vous l’avez déjà vu sur scène et à l’écran. (Les crédits de Ramos incluent le fait de jouer John Laurens et Philip Hamilton dans la distribution originale de Broadway de Hamilton, et Ramon dans le 2018 A Star Is Born) Il est une star de cinéma, de part en part.

Pour l’instant, Usnavi rêve de la plage mais travaille avec son cousin adolescent Sonny (Gregory Diaz IV) au magasin, fournissant au quartier des boissons fraîches, du café léger et sucré, des billets de loterie et tout ce dont on pourrait avoir besoin un jour ordinaire à New York. Il vit avec Abuela Claudia (Olga Merediz, reprenant son rôle nominé aux Tony du spectacle de Broadway, qu’elle a joué pendant toute sa course). Elle est sa grand-mère porteuse et joue également ce rôle pour la plupart des jeunes du quartier.

Usnavi est amoureuse depuis longtemps de Vanessa (Melissa Barrera), qui travaille au salon de beauté local mais rêve de déménager au centre-ville et de poursuivre son objectif de devenir créatrice de mode. Une autre jeune femme, Nina (Leslie Grace), est la fille du quartier veuf propriétaire du service de voiture Kevin Rosario (Jimmy Smits). C’est la gamine du coin qui s’est bien débrouillée, à la maison pour l’été de Stanford, où elle est sur le point d’abandonner. Son amour de lycée Benny (Corey Hawkins) travaille pour le service automobile et rêve de le reprendre un jour.

Corey Hawkins et Leslie Grace dans In the Heights. Warner Bros.

Il y a aussi une foule d’autres personnages dans le film. Miranda a un petit rôle en tant que Piragua Guy, distribuant des glaces aromatisées et se battant de manière ludique avec le gars qui possède le camion de crème glacée. Ce gars est joué par Chris Jackson, qui a joué Benny à Broadway et plus tard, George Washington à Hamilton.

Hudes a adapté son livre pour le spectacle sur scène dans le scénario, le mettant à jour ici et là, coupant quelques intrigues, ajoutant des références aux sans-papiers et à la lutte pour les DREAMers, tirant le conte de ses origines de 2008 à aujourd’hui. Miranda a également apporté une poignée de changements à la musique (y compris la modification d’une ligne sur l’ancien président Donald Trump). In the Heights parle toujours d’une communauté qui connaît des difficultés à traverser une panne de courant de trois jours dans la chaleur de l’été. Ceux qui l’ont vu sur scène trouveront une histoire différente mais familière – maintenant avec une sensibilité élargie.

Ce que le cinéma offre si facilement à ses conteurs, c’est la capacité de construire visuellement un monde plein et riche en couches d’une manière que vous ne pouvez vraiment pas faire sur scène. Dans The Heights, le réalisateur Jon M. Chu, après son succès de Crazy Rich Asians, se penche sur les possibilités. Maintenant, Washington Heights est un personnage, pas seulement quelques bâtiments. Ses habitants chantent et dansent au coin des rues, dans les ruelles, dans les salons, dans les clubs de salsa. Le film est une capture enivrante à la fois d’une culture et d’une ville. Pas étonnant que Warner Bros.présente le film – lors de la soirée d’ouverture du Festival du film de Tribeca – sur les hauteurs réelles.

L’électricité nerveuse et la joie du film, arrivant à ce moment dans le temps, est un combo imbattable. Il est difficile d’imaginer un public assoiffé de films retournant au théâtre sans être emporté. (C’était mon premier film de retour, et je l’étais certainement.)

Puis-je trouver des choses à critiquer sur In the Heights? Absolument. Parfois, je me suis retrouvé un peu frustré par les choix de réalisation de Chu. Il essaie de faire un film intime et personnel, qui ressemble vraiment à un film et non à une production scénique adaptée à l’écran. Cela signifie se rapprocher des acteurs et couper fréquemment entre les plans, ce qui n’est pas en soi un choix terrible. Mais cela peut se faire au détriment de laisser le film respirer et se sentir comme une comédie musicale. Les comédies musicales à l’ancienne de l’âge d’or d’Hollywood – pensez Singin ‘in the Rain, ou West Side Story, vers lesquelles ce film fait des gestes subtils – reposent souvent davantage sur des plans larges qui nous permettent de regarder les danseurs faire leur truc. Parfois, ici, je voulais crier “TENEZ ENCORE!” afin que je puisse voir des artistes incroyables – et ils sont tous vraiment fantastiques – faire leur truc.

Mais Chu sait au moins qu’il le fait, et il laisse parfois la caméra reculer pour que nous puissions nous laisser aller à l’effervescence. Une scène à couper le souffle, tournée à la piscine Highbridge, s’inspire sciemment de somptueux numéros d’eau synchronisés des comédies musicales Busby Berkeley des années 1930; d’autres s’appuient sur l’éclat de la danse et des traditions culturelles des différentes cultures latino-américaines qui composent le quartier. Je n’ai pas ces racines, mais même moi, je peux dire qu’il y a une spécificité et un soin énormes dans la création du monde In the Heights.

C’est une journée très chaude à Washington Heights.Macall Polay / Warner Bros.

On a un peu l’impression que In the Heights tend à l’élision quand il s’agit de la raison pour laquelle le bloc «disparaît»: l’embourgeoisement rampant dans le barrio, qui pousse le salon de coiffure local jusqu’au Bronx et se manifeste dans un nouveau quartier sec nettoyeur qui facture un énorme 9 $ par chemise. Ces forces sont définitivement présentes dans le film. Dans le premier numéro, Usnavi chante: «Nos voisins ont commencé à emballer et à ramasser / Et depuis, les loyers ont augmenté / C’est devenu fou, cher, mais nous vivons avec juste assez.» Mais un public qui n’est pas à l’écoute des modèles de gentrification pourrait les manquer et lire ce qui se passe dans les hauteurs comme un changement naturel plutôt que comme un changement enraciné dans l’économie plus large de la ville.

Les gens du quartier savent ce qui se passe réellement. Donc, dans un sens, cela dit tout sur le film et la série plus largement: cela ne ressent pas le besoin de tenir la main d’un public d’étrangers. L’espagnol est répandu partout. Les paroles sont rapides et fluides. Vous devez faire attention, et si vous ne comprenez pas tout, eh bien, c’est plus sur vous que sur le film. Dans une industrie cinématographique qui s’est révélée résistante pendant si longtemps à tout ce qui ne met pas la culture blanche au centre, c’est exaltant à regarder, peu importe où se situent les membres du public.

C’est encore, en fin de compte, une histoire sur les détails et les moments qui composent la texture de la vie, et la façon dont les aliments, les objets, les personnes, les danses et les histoires que nous fabriquons ensemble remplissent nos âmes. Cette spécificité et la musique électrisante de Miranda ont fait de In the Heights un succès surprise à Broadway, et c’est ce qui donne à cette adaptation son rythme. Le film est une belle histoire émouvante sur des gens, comme le dit Abuela Claudia, qui «affirment notre dignité de manière modeste», s’assurant que «les petits détails qui disent au monde que nous ne sommes pas invisibles» ont leur chance sur le devant de la scène.

Et, bien sûr, il arrive à l’été 2021 – un moment où, en Amérique du moins, on commence à avoir l’impression que les jours d’une pandémie isolante et brutalisante sont en train de disparaître. Beaucoup de choses se sont passées en Amérique et dans les communautés du barrio, depuis les débuts de In the Heights à Broadway, ses difficultés à se rendre sur grand écran et sa sortie retardée. Au milieu du film, quand une panne d’électricité frappe le quartier, les personnages chantent «nous sommes impuissants», et ça pique, peu importe qui ou où vous êtes.

Donc, si In the Heights frappe différemment cet été de ce qu’il aurait pu avoir l’an dernier, ou il y a 10 ans, c’est parce que nous le regardons dans un monde différent. Le chœur de paciencia y fe – patience et foi – a une résonance différente. Le besoin d’affirmer sa dignité de manière modeste, de pas disparaître, se sent nouveau. C’est la marque d’une œuvre d’art vitale: qu’elle a quelque chose de nouveau à dire chaque fois que quelqu’un est prêt à écouter. Je soupçonne que nous écouterons In the Heights pendant très, très longtemps.

In the Heights sort en salles et sur HBO Max le 11 juin.