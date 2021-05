In the Heights reçoit une série d’affiches de personnages ⋆ .

]]>]]>

Avant sa sortie en juin, une série de nouvelles affiches de personnages ont été mises en ligne pour l’adaptation par le réalisateur Jon M. Chu de la comédie musicale primée aux Tony Awards de Lin-Manuel Miranda. Dans les hauteurs; jetez un œil ci-dessous…

VOIR AUSSI: Regardez la dernière bande-annonce de In the Heights ici

S’allume sur Washington Heights… L’odeur d’un cafecito caliente flotte dans l’air juste à l’extérieur de la station de métro 181st Street, où un kaléidoscope de rêves rallie cette communauté vibrante et soudée. À l’intersection de tout cela se trouve le sympathique propriétaire de bodega magnétique Usnavi (Anthony Ramos), qui économise chaque centime de son quotidien alors qu’il espère, imagine et chante une vie meilleure.

Le film présente un casting qui comprend Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco et Jimmy Smits.

In the Heights devrait sortir le 18 juin aux États-Unis et le 25 juin au Royaume-Uni.

]]>]]>

Lien source