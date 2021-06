In The Heights Streaming: Comment regarder le nouveau film de Jon Chu avec Anthony Ramos

Où regarder dans les hauteurs en streaming

Comme toutes les autres grandes sorties en salles de Warner Bros. 2021, In The Heights sera diffusé sur HBO Max le même jour où il atterrira dans les salles. Et tandis que tout le monde est ravi de retourner au cinéma, en particulier pour une comédie musicale aussi amusante et émouvante que In The Heights, ce modèle de sortie donnera à chacun la possibilité de regarder l’adaptation de la sensation de Broadway, tant qu’ils ont un connexion Internet et un abonnement sans publicité à HBO Max.

À partir du jeudi 10 juin, tout ce que vous aurez à faire est d’ouvrir l’application HBO Max sur un appareil de streaming compatible ou sur le site Web, de rechercher In The Heights et d’appuyer sur play. Avant de vous en rendre compte, vous serez transporté dans les rues chaudes et animées du quartier de Washington Heights.

Comme indiqué, un abonnement sans publicité à HBO Max est nécessaire pour diffuser In The Heights sur la plate-forme lors de sa première. Warner Bros.’ Les films 2021 diffusés le même jour sur HBO Max ne seront disponibles que pour les abonnés sans publicité. Si vous êtes sur le niveau financé par la publicité, vous devrez attendre que le film revienne finalement sur HBO Max dans les prochains mois après sa première diffusion de 30 jours.

Si vous n’êtes pas abonné à HBO Max, vous pouvez vous inscrire ici.