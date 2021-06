‘In The Heights’, une injection d’énergie pour la communauté latino aux États-Unis.

“Nous sommes ici et nous avons quelque chose à dire”, souligne-t-il. Bouquets, qui a avoué que les quatre années de Atout au pouvoir, ils étaient « durs » pour les Latinos, qui, selon lui, ont survécu grâce à leur « résilience ».

Le film, qui devait initialement sortir en salles en juin 2020 et a été retardé d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, se plonge non seulement dans la vie quotidienne et les aspirations d’Usnavi, mais exalte également tout un mode de vie du Latino société du quartier de Washington Heights, au nord de Manhattan.

Au rythme des salsas, boléros et meringues, outre des genres plus modernes comme le rap freestyle, la comédie musicale reflète aussi des problèmes sociaux comme la gentrification, ou la pression que ressentent les nouvelles générations de latinos nés aux États-Unis pour prendre le relais. centres prestigieux.

C’est une adaptation de la comédie musicale qu’il a écrite en 1999 Lin-Manuel Miranda, à l’origine du succès Hamilton, qui répondait à l’époque au besoin d’une nouvelle œuvre qui tournerait autour de la communauté latino, car le succès de West Side Story était déjà très loin.

“J’adore West Side Story, j’ai réalisé cette pièce pendant ma dernière année de lycée, mais il était clair pour moi que 50 ans s’étaient écoulés et qu’il n’y avait toujours rien dans lequel nous étions le centre de l’histoire”, a-t-il déclaré. Miranda, qui, bien qu’étant le créateur de In The Heights et le protagoniste de sa version Broadway, n’a qu’un petit rôle.

“In The Heights était ma façon de m’inclure dans ce récit”, a-t-il ajouté. Le film, qui fêtera sa première mondiale lors de la cérémonie d’ouverture du Festival du film de Tribeca le 9 juin, “porte une charge presque trop lourde” en raison de l’absence d’autres films similaires, a déclaré le New-Yorkais de parents portoricains.