In The Pit Lane – L’optimisme est requis pendant la saison F1 2021

La saison 2021 démarre avec un cracker, mais avec lui, toute l’incertitude hors de la piste dans le monde COVID-19 demeure.

Liberty Media a peut-être changé de nom en introduisant un nouveau logo et un nouveau thème de Formule 1 écrits par le compositeur hollywoodien Bryan Tyler, mais il ne peut pas occulter la dure réalité financière.

En 2020, les revenus annuels ont chuté de 44% d’une année sur l’autre pour s’établir à 1,1 milliard de dollars, entraînant une perte d’exploitation de 386 millions de dollars. Le groupe a pris de grands succès sur ses autres entreprises avec l’équipe de baseball des Braves d’Atlanta et le promoteur de concerts Live Nation affichant des pertes.

La dette de 3,7 milliards de dollars de Liberty n’aide pas dans son bilan.

Alors qu’une troisième vague de COVID-19 se propage dans toute l’Europe, la prochaine course d’Imola doit être une préoccupation et la nouvelle que les spectateurs internationaux ne seront pas autorisés à assister aux Jeux Olympiques organisés cet été au Japon doit avoir inquiété Liberty.

Mettre un visage courageux sur le développement Le président de Liberty, Greg Maffei, a déclaré aux analystes de Wall Street: «Je pense que l’un des avantages de faire partie du groupe Liberty est que nous avons la capacité, espérons-le, de regarder vers l’avenir et d’être réfléchi avec le bénéfice de nos sociétés d’exploitation. «

Le problème est que Liberty mise littéralement sur le retour des spectateurs aux courses et le retour des honoraires des organisateurs de course à la «normale» sans parler d’un calendrier de course complet.

Retour en arrière Maffei a affirmé que Liberty n’était pas dans le secteur des boules de cristal et a commenté: «Nous ne sommes pas ici pour faire des prévisions, en partie parce qu’une partie de cela est encore en l’air, flottant. Cela aura certainement un impact sur les montants que nous verrons. «

Ainsi, Liberty devra peut-être lever des liquidités.

Le PDG Stefano Domenicali a déclaré à Servus TV: «Le marché financier suscite un grand intérêt pour la Formule 1. De nombreux investisseurs frappent à notre porte. C’est bon signe.

Liberty peut se tourner vers les fonds souverains mondiaux comme il l’a fait en avril dernier lorsque le fonds souverain d’Arabie saoudite a pris une participation de 5,7% dans l’activité Live Nation de Liberty.

Les empires sportifs mondiaux qui ont une valeur combinée supérieure à 100 milliards de dollars ne sont pas plus attrayants pour les fonds patrimoniaux que Liberty, qui occupe la première place avec une valorisation de 13 milliards de dollars (cela comprend leurs participations dans Drone Racing League et Ball Arena. ).

Les 10 principaux fonds souverains du monde comprennent la Chine, qui gère quatre fonds distincts, Singapour, le Koweït, le Qatar, l’Arabie saoudite et Abu Dhabi.

Ce n’est pas un hasard si ces fonds patrimoniaux accueillent des courses avec le Koweït et le Qatar qui attendent dans les coulisses et n’oublions pas les fonds patrimoniaux issus du top 10, Bahreïn et les Émirats arabes unis qui ont des intérêts en F1.

Les fonds de richesse ont des milliards de dollars à la recherche d’un logement, alors quand la Chine et les pays du Moyen-Orient font face à des critiques en matière de droits de l’homme mais ont l’argent, vous pouvez voir le dilemme de Liberty.

Contourner la tendance est le plus grand fonds souverain du monde, bien qu’il s’agisse en fait d’un fonds de pension gouvernemental. Faites un pas en avant avec la Norvège avec son fonds de 1,3 billion de dollars qui détient environ 1,5% de toutes les actions du monde.

Leur portefeuille comprend 30 milliards de dollars investis dans des entreprises liées au sport.

Les Norvégiens ont initialement investi dans la F1 lorsque les partenaires du capital de CVC étaient propriétaires de l’entreprise, en versant 300 millions de dollars pour une participation de 4% en 2012.

Ce n’était pas une relation harmonieuse et les Norvégiens étaient furieux lorsque le PDG de l’époque, Bernie Ecclestone, a fait face à un procès pour corruption.

Yngve Slyngstad, directeur général du fonds, a lancé une attaque contre Ecclestone en déclarant au journal norvégien Dagens Naeringsliv qu’il souhaitait que M. Ecclestone ait été «formellement suspendu» de ses fonctions de directeur avant son prochain procès pour corruption.

«Nous ne sommes bien sûr pas satisfaits de la situation qui s’est présentée. Ce qui est particulièrement regrettable, ce sont les accusations de corruption. »

Les Norvégiens sont restés investis dans la F1, mais semblent maintenant avoir changé d’avis et le mois dernier, ils ont réduit leurs avoirs de 20% détenant désormais 1,27% de la F1 d’une valeur d’environ 155 millions de livres sterling.

Ainsi, alors que le monde est aux prises avec la pandémie en cours, la F1 peut avoir besoin d’accéder aux ressources des fonds souverains, en les alignant encore plus sur certains régimes douteux.

En note de bas de page, le propriétaire de Liberty, John Malone, pourrait décider d’être un fonds de richesse individuel après avoir vu sa fortune augmenter en 2020 de 5,8 milliards de dollars à 8,1 milliards de dollars.

Un article d’opinion de Garry Sloan, auteur de «Dans la voie des stands – F1 exposée», détails sur inthepitlane.com

