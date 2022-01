« In The Still Of The Nite »: Cinq Satins inspirent les Beach Boys

Lorsque les garçons de la plage ont grandi à Hawthorne, en Californie, ils ont été exposés à toutes sortes de sons merveilleux. Certaines des influences sur Brian Wilson sont devenues une partie très appréciée de son ADN musical, de les quatre étudiants de première année à Phil Spector.

Mais il y avait beaucoup d’autres disques pop classiques qu’ils aimaient, dont beaucoup ont rendu hommage sur leur album de 15 reprises de Big Ones de 1976. L’un de ces originaux finirait dans les Grammy et Rock and Roll Halls of Fame et au n ° 90 sur Le classement des 500 plus grandes chansons de tous les temps de Rolling Stone. C’est « In The Still Of The Nite » des Five Satins, qui a atteint le palmarès des singles Billboard pour la première fois en septembre 1956, puis est revenu le 4 janvier 1960.

Le groupe vocal R&B de New Haven, Connecticut, a enregistré le numéro classique de doo-wop dans le sous-sol d’une église de leur ville natale. Il a été écrit par le chanteur principal des Five Satins, Fred Parris, qui a eu la malchance d’être stationné au Japon dans l’armée américaine lorsque « Nite » a fait l’enquête pour la première fois. Le groupe l’a remplacé par Bill Baker en tête, et la chanson a atteint la 24e place dans un palmarès de 24 semaines.

Parris a au moins eu la satisfaction de revenir dans le line-up en 1958, prenant la place de Baker, il était donc à bord pour le tour d’honneur du single, ce qui lui a donné quatre semaines de plus dans le classement et un sommet n ° 81. Il a même réussi une semaine de plus sur le Hot 100 une autre année, au n ° 99. Parmi les nombreuses reprises des contemporains du groupe, une instrumentale de Santo & Johnny a été classée n°58 aux États-Unis en 1964 et a été reprise par Dion, les Fleetwoods et d’autres.

À la fin de 1975 et au début de 1976, lorsque les Beach Boys enregistraient le ensemble de couvertures qui est devenu 15 Big Ones (au milieu de beaucoup de battage publicitaire « Brian Is Back »), ils se sont souvenus affectueusement de la chanson Five Satins et ont coupé une version authentique qui était l’avant-dernier morceau du LP. Les voix principales étaient Dennis Wilson, qui avait eu 12 ans lors de la première édition des charts de l’original.

