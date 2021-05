In This Moment and Black Veil Brides annoncent l’automne 2021 «The In Between Tour»; Prévente Blabbermouth.Net

À CE MOMENT et BLACK VEIL BRIDES ont annoncé les dates de tournée reportées pour leur tournée aux États-Unis. “La tournée entre les deux”, qui comprendra la prise en charge de DED et RAVEN NOIR, se composera de 45 dates commençant le 17 septembre à Lincoln, Nebraska, et se terminant le 21 novembre à Atlanta, Géorgie.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET La prévente débutera le mercredi 19 mai à 10 h 00 heure locale et se terminera le jeudi 12 mai à 22 h 00 heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente “BLABBERMOUTH” pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale aura lieu ce vendredi 21 mai à 10 h, heure locale.

“Nous sommes ravis et excités pour le prochain “ La tournée entre les deux ” avec BLACK VEIL BRIDES, DED et RAVEN NOIR, ” À CE MOMENT dit. “Cette tournée a été longue à venir et nous avons tous été si patients et à travers tant de choses. En conséquence, ce sera l’une des visites les plus excitantes et les plus exaltantes de notre vie. Nous avons hâte de tout voir. Faisons quelques souvenirs que nous n’oublierons jamais. “

“La tournée entre les deux” devait initialement avoir lieu au printemps 2020 avant que la pandémie de coronavirus n’oblige le voyage à être reporté.

Des dates de tournée:

17 septembre – Lincoln, Neb. @ Centennial Mall



18 septembre – Springfield, Mo. @ Shrine Mosque



19 septembre – Dallas, Texas @ Southside Ballroom



20 septembre – Houston, Texas @ Bayou Music Center



22 septembre – San Antonio, Texas @ Aztec Theatre



24 septembre – Lubbock, Texas @ Lone Star Ampitheater



25 septembre – Oklahoma City, Okla. @ The Criterion



27 septembre – Denver, Colorado @ Mission Theatre



29 septembre – Las Vegas, Nevada @ House of Blues



30 septembre – Phoenix, Arizona @ Arizona Federal Theatre



02 octobre – Anaheim, Californie @ House of Blues



03 octobre – San Francisco, Californie @ The Warfield



05 octobre – Salt Lake City, Utah @ The Complex



07 octobre – Casper, Wy. @ Centre d’événements Casper



08 octobre – Billings, Mont. @ First Interstate Arena



10 octobre – Spokane, Washington @ Knitting Factory (No BLACK VEIL BRIDES)



12 octobre – Boise, Idaho @ Revolution Center



13 octobre – Portland, Oregon @ Roseland Ballroom



14 octobre – Seattle, Washington @ Paramount Theatre



16 octobre – Reno, Nevada @ Grand Theatre



19 octobre – Kansas City, Missouri @ Midland Theatre



20 octobre – Saint-Louis, Missouri @ The Factory @ The District



22 octobre – Hammond, Ind. @ Horseshoe Hammond



23 octobre – Milwaukee, Wisconsin @ Eagles Ballroom



24 octobre – Minneapolis, Minnesota @ Myth Live



26 octobre – Green Bay, Wisconsin @ Resch Expo



27 octobre – Grand Rapids, Michigan @ 20 Monroe Live



29 octobre – Louisville, Ky. @ Palace Theatre



30 octobre – Columbus, Ohio @ Express LIve



31 octobre – Pittsburgh, Pennsylvanie @ Stage AE



02 novembre – Cleveland, Ohio à l’Agora



03 novembre – Detroit, Michigan @ The Fillmore



05 novembre – Stroudsburg, Pennsylvanie @ Sherman Theatre



06 novembre – Montclair, NJ @ Wellmont Theatre



07 novembre – Worcester, Massachusetts @ The Palladium



09 novembre – Philadelphie, Pennsylvanie @ Franklin Music Hall



10 novembre – Silver Spring, Maryland @ The Fillmore



12 novembre – Myrtle Beach, SC @ House of Blues



13 novembre – Cherokee, Caroline du Nord @ Harrah’s



14 novembre – Nashville, Tenn @ Marathon Music



16 novembre – Richmond, Virginie @ The National



17 novembre – Greensboro, Caroline du Nord @ Piedmont Hall



19 novembre – Tampa, Floride @ Hard Rock Casino



20 novembre – Lake Buena Vista, Californie @ House of Blues



21 novembre – Atlanta, Géorgie @ The Tabernacle

À CE MOMENTle dernier album de “Mère”, est sorti en mars 2020. Le disque a de nouveau été enregistré à The Hideout Recording Studio à Las Vegas, Nevada avec le producteur Kevin Churko. Le LP contient trois couvertures, dont le BANDE DE STEVE MILLERde “Voler comme un aigle” et REINEde “Nous allons vous bercer”, qui propose une sauvegarde vocale de HALESTORMde Lzzy Hale et THE PRETTY RECKLESSde Taylor Momsen.

BLACK VEIL BRIDES a récemment repoussé la date de sortie prévue de leur nouvel album, “Le fantôme de demain”, au 29 octobre à partir du 4 juin annoncé précédemment (via Registres sumériens).

La pochette de «Le fantôme de demain» a été créé par Eliran Kantor, connu pour son travail avec TESTAMENT, LA HAINE RACE, HAVOK et Andy Black, pour n’en nommer que quelques-uns. «Le fantôme de demain» a été produit par Erik Ron (GODSMACK, DANSE GAVIN DANCE, BUISSON) et coproduit par le guitariste Jake Pitts.