“In Thoughts Of You”: Billy Fury, 11e et dernier hit du Top Ten britannique

Héros du rock’n’roll britannique Billy Fury avait connu six ans et demi de gloire et de succès à l’été 1965. Alors que, comme tant d’autres, sa carrière n’a plus jamais été la même après Les Beatles balayé tout devant eux, il a survécu au beat boom mieux que beaucoup. Fury a continué à frapper après coup, même si une série de cinq premiers singles en 1963 a été suivie d’une séquence d’entrées plus modestes dans le Top 20. Le 22 juillet 1965, il est entré dans le hit-parade britannique avec “In Thoughts Of You”, qui s’est avéré être le dernier de ses 11 Top 10 45s.

La précédente sortie Decca de Billy, “Je suis perdu sans toi”, avait culminé à la 16e place. C’était une reprise d’une chanson qui avait été récemment enregistrée par le chanteur-compositeur américain Teddy Randazzo, qui l’avait écrite avec Billy Barberis. Pour son prochain single, Fury s’est tourné vers les auteurs-compositeurs britanniques sous la forme de Geoff Morrow et Chris Arnold, qui bénéficieraient de ventes constantes en tant qu’écrivains dans les années à venir. Cette course a commencé avec “In Thoughts Of You”.

Écran argenté simultané

Ballade dramatique avec piano emphatique et cordes rapides, la chanson a été aidée sur son chemin par la sortie simultanée du deuxième long métrage de Fury en tant qu’acteur. I’ve Gotta Horse, réalisé par Kenneth Hume, s’est concentré sur l’amour du chanteur pour les animaux, et a partagé la vedette avec Amanda Barrie, Michael Medwin et d’autres, avec une apparition du groupe vocal The Bachelors.

“In Thoughts Of You” a fait ses débuts dans le classement britannique, la nouvelle entrée la plus élevée de la semaine, à la 38e place, alors que les Byrds grimpaient à la première place avec Bob Dylan‘s “M. L’homme au tambourin. Trois semaines plus tard, avec les Beatles susmentionnés régnant à nouveau sur les racines avec « Help ! », il a atteint son apogée n ° 9. Fury a fait trois autres apparitions dans les graphiques en 1965 et 1966, et trois autres au début des années 1980 avant sa mort en 1983, mais il n’a plus jamais revu le top dix britannique.

