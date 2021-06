In Traitement et thérapie de couple : la télé-thérapie dans la pandémie

« Ils sont dans mon bordel. Je suis dans leur désordre. Les animaux, les gens, les enfants, les bruits, les livreurs, la folie d’être à la maison. Savoir que nous sommes dans la maison de l’autre crée ce niveau d’intimité profond », explique le Dr Orna Guralnik, psychologue clinicienne et psychanalyste au centre de la thérapie de couple de Showtime. « Il y a quelque chose dans le traumatisme que nous traversons ensemble. Ce n’est plus : ‘Oh, je suis l’analyste qui analyse ce qui arrive à ces gens là-bas.’ »

Guralnik est l’un des meilleurs thérapeutes de la télévision à une époque où la thérapie télévisée – à la fois fictive et réelle – connaît une légère résurgence. La deuxième saison de Couples Therapy, une docu-série qui correspond exactement à ce que cela ressemble, et la quatrième saison de In Treatment de HBO, une émission fictive dont les trois premières saisons se sont déroulées de 2008 à 2010, ont fait leurs débuts à quelques semaines d’intervalle. Le retour de In Treatment a été un événement particulièrement notable, étant donné que la série acclamée par la critique avait reçu un redémarrage en douceur et se concentre désormais sur un nouveau personnage joué par Uzo Aduba, au lieu du personnage de Gabriel Byrne des trois premières saisons.

Les deux émissions ont tenté d’englober le chaos et la nature surréaliste de 2020. Les deux se sont même penchés sur la nature de la thérapie par le biais d’un logiciel de vidéoconférence. Chacun a abordé quelque chose de fondamental sur la difficulté de prendre soin de soi lorsque vous êtes censé prendre soin des autres au milieu d’un événement bouleversant.

Alors que les taux de vaccination augmentent et que le monde revient lentement vers quelque chose comme «normal», ces saisons témoigneront à quel point la pandémie de Covid-19 a rompu absolument tout dans nos routines normales. La thérapie télévisée, aussi réaliste soit-elle, est généralement soumise aux pressions de la narration télévisée. Peu importe la qualité des percées psychologiques sur la thérapie de couple et le traitement, les émissions suppriment bon nombre des éléments qui mènent à ces moments, où les patients progressent lentement vers une meilleure compréhension d’eux-mêmes. Comparées, disons, aux vagues platitudes proposées sur la comédie Frasier de 1993 à 2004, elles sont pratiquement naturalistes.

La pandémie a forcé In Treatment and Couple Therapy à être plus réel qu’ils n’avaient peut-être jamais rêvé de l’être. Les deux émissions poussent mal à l’aise les téléspectateurs dans les espaces personnels du thérapeute et du patient. Et les deux ont capturé une petite fenêtre sur ce qu’était la vie jusqu’en 2020 pour les professionnels de la psychologie.

Apprendre la technologie de la thérapie à distance pourrait être pénible pour les thérapeutes à la fois à l’écran et hors écran

Brooke Taylor (Uzo Aduba, arrière-plan) travaille avec l’adolescente en difficulté Laila (Quintessa Swindell) dans la quatrième saison de In Treatment.HBO alimentée par la pandémie

Un changement évident dans la thérapie de l’ère pandémique était la façon dont cette thérapie était menée. Au lieu de se rendre au même bureau semaine après semaine, les patients et les thérapeutes se connectaient via des plateformes de vidéoconférence. Ce changement n’a pas toujours été le plus convivial pour les vrais thérapeutes, sans parler des fictifs.

« Je n’ai jamais été un grand maniaque de l’informatique. J’ai donc dû rattraper mon retard en informatique très rapidement », a déclaré Pat Gillard, un psychothérapeute indépendant en Californie. « Et puis j’ai dû mettre de côté ma propre angoisse et faire face à l’anxiété de mes clients, qui ont entre 18 et 80 ans. Les clients plus âgés ne connaissaient pas toujours l’informatique, et certains d’entre eux n’ont même pas d’ordinateur. Il faudrait que je les aide à les guider. Ils obtiendraient un iPad, et je ne sais même pas comment expliquer comment l’utiliser.

En ce qui concerne la thérapie par la télévision, l’équipe de thérapie de couple n’a pas seulement dû trouver un moyen de basculer vers la vidéothérapie, elle a également dû trouver un moyen de filmer cette vidéothérapie. L’équipage n’a pas été autorisé à entrer dans les maisons des couples participants, donc du matériel vidéo et audio a dû leur être envoyé, avec des instructions sur la façon de le faire fonctionner.

Guralnik a exprimé des sentiments similaires à Gillard concernant ce processus, mais avec une couche supplémentaire de complication due au fait de devoir trouver comment se filmer également : « C’était stressant. Je ne suis pas doué avec la technologie. Je ne vois pas, vous savez, où va cette corde. [I would tell the crew], ‘Ne pouvez-vous pas simplement y arriver ?’ »

Pourtant, regarder la série à travers le prisme du cinéma pandémique a quelque peu ouvert la série. La deuxième saison de Thérapie de couple est formidable, continuant à fournir les informations psychologiques qui ont formé le cœur de la première saison, mais avec une forte impression de combien l’année écoulée est devenue un fardeau psychique pour beaucoup d’entre nous. La pandémie a fait des ravages dans le cycle de production de l’émission, le verrouillage de New York commençant au cours de la troisième semaine du calendrier de tournage de 20 semaines de la saison deux. Mais le besoin de trouver une nouvelle façon de faire le spectacle a abouti à une télévision plus forte tout autour.

«Notre instinct de documentariste s’est déclenché. Il ne faisait aucun doute que nous devions continuer à suivre l’histoire. Ce que vous voulez en tant que documentariste, c’est être avec des gens intéressants quand quelque chose d’extraordinaire se produit. Et c’est là que nous en étions », explique Josh Krugman, directeur de la thérapie de couple. « Il se trouve que nous étions déjà intégrés dans un endroit vraiment intéressant de notre société pour regarder cette pandémie. Nous avions déjà trouvé ces personnes incroyables qui étaient aux prises avec des problèmes dans les relations intimes. Nous avons ensuite pu voir comment la pandémie s’est déroulée à travers cette lentille. »

Dans Traitement a été moins touché par ce changement. Alors que toute la saison a été produite selon des procédures de sécurité strictes de Covid-19, sa présentation de la vidéothérapie n’était que semi-réelle. Le personnage de thérapeute d’Uzo Aduba, le Dr Brooke Taylor, et son patient Eladio (Anthony Ramos) se connectent via un logiciel de vidéoconférence, et pendant le tournage, Aduba et Ramos se parlaient vraiment à travers un fossé numérique, d’écran à écran. Mais les deux étaient sur la même scène sonore, séparés de quelques centaines de pieds, pas de plusieurs kilomètres.

Pourtant, la structure même de In Treatment – ​​où chaque épisode présente un thérapeute parlant à l’un de leurs patients – répondait mieux aux décors fermés et socialement éloignés du cinéma de l’ère pandémique que de nombreuses autres émissions en production. La décision de relancer l’émission n’a pas été inspirée par la pandémie elle-même, mais le fait qu’elle puisse être tournée confortablement dans les restrictions de Covid-19 n’a certainement pas fait de mal lors de l’obtention du feu vert.

Les réflexions sur la façon dont la pandémie aurait pu affecter la pratique de Brooke ont éclairé même la scénographie de la série. Là où les trois premières saisons de In Treatment se sont très clairement déroulées dans le bureau d’un thérapeute, la saison quatre se déroule dans la maison de Brooke à Los Angeles, avec vue sur le centre-ville. Ses patients sont assis sur le canapé de son salon et elle s’assoit à une distance appropriée d’eux. Ce n’est pas tout à fait exact – personne dans l’émission ne porte de masques, où les thérapeutes en Californie étaient encore tenus de porter des masques pour les visites en personne jusqu’à très récemment – ​​mais cela donne plus de chances de vraisemblance que de nombreuses autres émissions qui ont tenté d’incorporer le pandémie dans leur narration.

“Une partie des considérations pratiques pour refaire le spectacle était le fait que nous pouvions le faire à distance”, explique Joshua Allen, l’un des deux showrunners de la saison. «Mais cela a en quelque sorte pris un caractère à part parce que nous avons réalisé assez tôt, sur le plateau, que nous pouvions utiliser la distance. Nous pourrions utiliser l’espace pour dire une chose ou dire une autre chose ou créer de l’intimité.

Ce que l’expérience sans fin de 2020 a appris aux thérapeutes à la fois réels et fictifs sur les raisons pour lesquelles nous avons besoin d’une thérapie

Le Dr Orna Guralnik conseille l’un des couples sur la deuxième saison de la thérapie de couple via un logiciel de chat vidéo.Showtime

Travailler en tant que thérapeute pendant la pandémie – pour ne rien dire des nombreuses nouvelles et événements mondiaux majeurs qui se sont déroulés au cours de celle-ci – pourrait être éprouvant. Le monde entier traversait la pandémie ensemble, mais parce que l’obligation d’un thérapeute est envers ses patients, il était possible pour les thérapeutes de se sentir un peu éloignés d’un événement qui était censé arriver à tout le monde sur Terre.

« D’une certaine manière, j’étais dedans avec les patients. Mais j’y étais aussi en tant que psychanalyste. J’utilise le cadre analytique pour traiter beaucoup de choses. C’est difficile de ne pas le faire quand vous faites cela pendant si longtemps », dit Guralnik. “Dans un sens, [the events of the last year] nous a réunis, mes patients ou les couples de l’émission et moi. Mais il y avait une couche supplémentaire de modélisation d’une enquête psychanalytique de ce que nous traversions. Vous ne faites jamais qu’un avec l’expérience. Vous êtes toujours sur une sorte de perchoir, réfléchissant à l’expérience, pour le meilleur et pour le pire.

Les tristes réalités de la pandémie ont également touché les thérapeutes qui étaient censés aider leurs patients à faire face à ces tristes réalités. Malgré toutes les manières dont la télévision pourrait capturer au moins une partie de l’apparence esthétique d’une année de vidéothérapie, elle ne pourrait jamais tout à fait atteindre le poids existentiel de tant de chagrin. Gillard dit que faire face à tant de ce chagrin dans sa propre pratique est devenu un peu épuisant.

« J’ai été conseiller en toxicomanie, en particulier, ce qui a un taux de mortalité élevé. Chaque fois qu’un client mourrait, je devais compartimenter mon propre chagrin et ma propre perte et continuer », explique Gillard. « C’est ce que je ressentais depuis un an et demi. J’ai dû mettre de côté ma propre peur et mes propres défis et continuer. »

Et il y a un aspect de notre nouvelle réalité thérapeutique que la télévision ne peut tout simplement pas capturer, du moins pas encore : la partie où nous retournons tous lentement mais sûrement à quelque chose comme notre vie normale. Après tout, nous nous sommes habitués à vivre d’une certaine manière. Laisser ce groove familier derrière nous sera délicat, même si nous le remplaçons par un groove qui nous était familier.

“[My patients are talking about] la peur de sortir, la phobie sociale quand ils ne l’avaient pas avant ou l’anxiété de performance quand peut-être ils ne l’avaient pas avant », dit Gillard. « Tout d’un coup, c’est une réalité multidimensionnelle. Ils doivent s’assurer qu’ils se sont rasés ce matin ou qu’ils se sont coupés les ongles des pieds. Mâchent-ils du chewing-gum pour que leur haleine soit bonne ? Toutes ces dimensions de réalité que vous n’avez pas sur Zoom.

Déjà, ces petits détails de la vie au milieu de Covid-19 commencent à se confondre en une grande image d’un moment difficile. Notre cerveau fait cela pour nous protéger des pires choses qui nous arrivent. Mais se souvenir de ces détails peut être un élément important pour traiter la douleur et avancer dans la vie. Quand je regarde Couples Therapy et In Treatment, j’apprécie à quel point leur engagement à capturer l’intimité étrange de notre année (plus) en quarantaine sert de capsule temporelle pour une expérience que beaucoup d’entre nous seront impatients de laisser derrière eux. Même dans le bureau d’un thérapeute fictif, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à regarder les gens se débattre avec le poids de cette expérience et à trouver un moyen d’aller de l’avant.

“Je ne savais pas à quel point le jeu d’acteur était une thérapie pour moi”, explique Aduba, la star de In Treatment. « Je ne savais pas que la guérison allait venir de quelque chose comme ça. Le travail était tellement nécessaire. Nous avons tous vécu quelque chose en tant que famille mondiale que nous n’avons pas vécu depuis plus de 100 ans. Je pense que nous ne savons même pas ce que nous avons ressenti. Mais ce projet est né de certains de ces sentiments pour moi. C’était profondément curatif. C’était le travail le plus difficile que j’aie jamais eu, mais aussi l’un des plus gratifiants.