Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a déclaré aujourd’hui que le parti du Congrès a dû abandonner le capitaine Amarinder Singh car il est devenu inaccessible au peuple. Channi a déclaré que le parti l’avait nommé député, puis député et double ministre en chef de l’État et s’est demandé ce que le parti aurait pu faire d’autre. Channi a allégué que Singh était devenu inaccessible même à Rahul Gandhi.

Channi, qui a succédé à Singh, a également affirmé que c’était la décision des dirigeants du Congrès de ne pas le soutenir davantage. Channi a également critiqué Singh pour avoir à nouveau contesté les élections alors qu’il avait annoncé que les élections de 2017 seraient ses dernières.

« Qu’est-ce que le capitaine Amarinder Singh n’a pas obtenu de la fête ? Le parti a fait le capitaine Amarinder Singh MLA, il a été fait député, deux fois il a été fait CM, les membres de sa famille sont devenus député et ministres, ministre des Affaires étrangères, que peut donner de plus un parti ? Que peut-il attendre d’autre de la fête ? Aujourd’hui, la fête a besoin de vous et vous n’êtes pas en mesure de travailler (pour la fête). Il avait déclaré la dernière fois qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections, alors pourquoi fait-il cela ? Le capitaine Amarinder Singh faisait du mal au groupe. On lui a donné le devoir de travailler pour les gens.

« Vous avez fait de la ferme votre maison. Vous ne vivez pas dans un bungalow du gouvernement. Vous êtes inaccessible. Alors que peut faire la fête ? Le parti pourrait fermer son bureau ou celui du Capt Amarinder Singh. Il n’ouvre pas sa maison aux ouvriers, ni aux dirigeants, ni à Rahul Gandhi pendant que le bureau du parti se vidait. Pourquoi devrions-nous fermer notre bureau du parti, alors nous avons fermé son bureau », a déclaré Channi au Hindustan Times, ajoutant que lorsque Singh n’était pas en mesure de livrer, le parti n’avait plus d’autre option.

Le Capt Amarinder Singh avait écrit à Sonia Gandhi pour exprimer son mécontentement face à sa destitution tout en lui rappelant qu’il avait travaillé dur pour amener le Congrès au pouvoir au Pendjab. Singh a lancé un nouveau parti, le Punjab Lok Congress, et est en pourparlers avec le BJP et les dirigeants dissidents d’Akali pour former une alliance pour les élections législatives prévues dans l’État l’année prochaine.

