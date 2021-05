“ Inadéquation des données, fausse déclaration ”: les États déclarent la guerre au Centre après avoir été dénoncés pour gaspillage de vaccins

L’Inde a jusqu’à présent administré 20,17,59,768 doses de vaccins COVID, qui comprennent également des doses uniques et doubles.

Après l’oxygène et la pénurie de vaccins, le prétendu gaspillage de vaccins est devenu le dernier champ de bataille entre les États et le Centre. Le nouveau point d’éclair est survenu après que les données publiées par le ministère de la Santé hier ont affirmé que le Jharkhand avait gaspillé 37,3% des vaccins, le Chhattisgarh 30,2%, le Tamil Nadu 15,5%, le Jammu-et-Cachemire 10,8% et le Madhya Pradesh 10,7% des vaccins qui leur avaient été fournis. . Le ministère de la Santé a affirmé que ces États signalaient un gaspillage beaucoup plus élevé que la moyenne nationale de 6,3%. Il a exhorté les États à maintenir le gaspillage de vaccins en dessous de 1 pour cent.

Réagissant à ces remarques, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel a allégué que le Centre faisait de la politique et qu’il ne devrait pas donner de tels rapports trompeurs. «Tous nos rapports leur sont destinés. Ceux qui se font vacciner sans s’inscrire sur CoWIN sont considérés par eux comme des cas de gaspillage de vaccins », a-t-il déclaré.

Baghel a déclaré qu’il y avait eu 0,6% de gaspillage de vaccins dans la catégorie des 45 ans et plus, environ 0,8% de gaspillage de vaccins dans la catégorie des 18 ans et plus. Il a affirmé que le Centre ne prend pas en considération les données téléchargées sur le portail «CGTeeka» du gouvernement du Chhattisgarh.

Le secrétaire principal du département de la Santé du Chhattisgarh a affirmé que les données du Centre étaient incorrectes et que l’État leur avait écrit pour résoudre les problèmes.

Le ministre de la Santé du Pendjab, Balbir Singh Sidhu, a déclaré que l’État n’avait pas de vaccins en premier lieu. «L’offre qui nous est faite n’est pas à la hauteur de notre demande. C’est un sujet de préoccupation. C’est une situation de «main à bouche» pour nous presque tous les jours », a-t-il dit, ajoutant qu’il n’y avait que 1 à 2% de gaspillage de vaccins. «Nous ne le laisserons pas être gaspillé au point où les vaccins atteindraient leur date d’expiration. Il en va différemment s’il y a rupture d’aiguille. Il n’y a pas de gaspillage de vaccins comme ça », a déclaré le ministre de la Santé.

Le ministre de la Santé du Jharkhand, Banna Gupta, a également affirmé que le pourcentage de gaspillage de vaccins de l’État était de 4,65 et non de 37%, comme le rapporte le ministère de la Santé de l’Union. «Il n’y a aucune base factuelle, c’est une publicité trompeuse. Notre gaspillage est inférieur à celui des autres États », a déclaré Gupta. Il a également affirmé que le stock actuel de vaccins de l’État serait consommé dans un jour ou deux.

Le cabinet du ministre en chef du Jharkhand a également précisé que la proportion actuelle de gaspillage de vaccins n’est que de 4,65%. «Les données de vaccination n’ont pas pu être entièrement mises à jour sur la plate-forme centrale CoWin en raison de difficultés techniques et le travail de mise à jour est en cours», a déclaré le CMO.

Le département de la santé de Haryana a également affirmé qu’il y avait une inadéquation des données après qu’un gaspillage plus élevé lui avait été attribué. «Nous avons corrigé les données sur le gaspillage de vaccins de 6%, selon les données récemment publiées par le gouvernement central, à 2-3%. Le pourcentage de gaspillage de vaccins était relativement plus élevé dans les données publiées par le Centre car il y avait une inadéquation des données et les districts l’ont rectifiée », a déclaré le gouvernement de l’État dans un communiqué.

Le communiqué a ajouté que les données publiées par le Centre ont montré que Haryana avait un gaspillage de vaccin Covieshield de 6% et un gaspillage de Covaxin de 10,2%. «Le département de la santé est passé à l’action, a identifié l’inadéquation des données et l’a corrigée en un gaspillage de Covishield à 3,1% et un gaspillage de Covaxin à 2,4%», a ajouté le communiqué.

D’autre part, le ministre de la Santé du Rajasthan, le Dr Raghu Sharma, a déclaré que l’État n’avait pas assez de vaccins. «Pour juin, le GoI a attribué 12,66 vaccins lakh. Avec ce quota combiné, il ne sera pas possible de vacciner 3,25 crores bénéficiaires car la double dose et le gaspillage font que les besoins en vaccins sont de près de 7 crores », a déclaré Sharma.

