Iñaki Antón ne partage pas la déclaration de Robe sur la suspension de la tournée Extremoduro

Le guitariste d’Extremoduro, Iñaki Antón, a été critique avec la déclaration rendue publique par sa partenaire Robe Iniesta à propos de la suspension de la tournée d’adieu d’Extremoduro et a opté pour mener à bien dès que la pandémie le permet.

« Après avoir lu ce matin le communication unilatéraleLui de Robe, dont je n’avais aucune connaissance et dont les pluriels ne me concernent pas du tout, je me sens obligé de vous dire que ma ferme décision pendant tout ce temps a été de faire le plus vite possible le tour d’adieu d’Extremoduro et le Covid-19 le permet », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

De même, Antón a été en faveur de offrir des dates « autant de fois que nécessaire et le retarder aussi longtemps que nécessaire chaque fois que nous sommes contraints par la situation sanitaire « .

«Je vais continuer d’essayer de faire en sorte que cela se fasse; je pense que nous vous le devons», a-t-il conclu. Le groupe Extremoduro a annoncé un nouveau report de sa tournée d’adieu, qu’il avait prévue appeler dans huit villes Espagnol.

« J’ai dit que nous jouerions pour la baise, mais maintenant je ne suis pas si sûr. Pour le moment, la seule chose sûre est cette année ce ne sera pas possible« a déclaré Robe Iniesta dans un communiqué.