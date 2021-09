Iñaki Williams, intouchable à l’Athletic Club

21/09/2021 à 15h00 CEST

L’attaquant de l’Athletic Club, Iñaki Williams, a enchaîné un total de 200 jours de participation consécutive en Liga et est le deuxième joueur à atteindre ce chiffre dans l’histoire de la compétition après Jon Andoni Larrañaga, qui l’a fait jusqu’à 202 fois.. S’il recommence contre le Rayo Vallecano et Valence cette semaine, il l’atteindra.

Le Basque, quoi est l’un des joueurs les plus importants et différentiels de Marcelino García ToralC’est une institution à l’Athletic Club et à San Mamés. Avec un total de 69 buts depuis ses débuts et avec 27 ans, l’attaquant est déjà dans le top 30 des buteurs historiques du club.

200 – @ patroaams45 🇪🇸 relie 200 jours consécutifs à jouer dans @LaLiga, devenant le deuxième joueur à atteindre ce chiffre dans l’histoire de la compétition après Jon Andoni Larrañaga (202). Présent @ AthleticClub #AthleticClub pic.twitter.com/AM4k5wPnY6 – OptaJose (@OptaJose) 18 septembre 2021

L’attaquant fait également partie du top 50 des joueurs qui ont le plus défendu les lions lors d’un match officiel avec un total de 301 matchs.. Devant, d’autres joueurs importants de l’équipe actuelle, tels que Iker Muniain (458) ou De Marcos (430).

La référence offensive de Marcelino

Williams a été l’un des joueurs les plus importants de l’Athletic au cours des cinq dernières années. International absolu avec l’Espagne à une occasion, en mai 2016, l’attaquant totalise 69 buts et 41 passes décisives lors de ses 301 matchs en tant que joueur de l’Athletic Club..

Cette saison, il est devenu l’un des plus décisifs avec deux buts lors des cinq premières journées. C’était le seul but de la victoire contre le Celta de Vigo à Balaídos et aussi celui qui a clôturé le match contre le RCD Mallorca.