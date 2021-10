Inattendu : LiAngelo Ball atteint la G League

LiAngelo Ball n’a pas réussi à réaliser le rêve de s’imposer en tant que joueur de la NBA, tout comme ses frères, LaMelo (Charlotte Hornets) et Lonzo (Chicago Bulls). Mais vous n’allez pas abandonner et êtes prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Rappelons-nous les paroles du poids moyen des trois à . à propos de suivre son propre chemin lorsqu’il était à Charlotte pendant la Summer League :

« Je dois essayer de suivre ma propre voie. Je ne peux pas essayer de faire comme Melo ou Lonzo car chacun a fait les choses d’une manière et je dois trouver la mienne.. En ce moment, je dois garder les pieds sur terre et me concentrer sur une seule chose. »