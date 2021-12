Inauguration du couloir Kashi Vishwanath : ce qui va changer autour du complexe du temple et à Varanasi

Le temple principal, le temple Kashi Vishwanath, situé sur la rive gauche du fleuve sacré Ganga, accueille environ 3 000 à 5 000 personnes chaque jour et lors d’occasions spéciales comme le mois de Mahashivratri et de Shravan, il atteint plus de 1 à 3 lakh. (Image : Tarun Bhardwaj)

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré le couloir Kashi Vishwanath qui relie l’ancien sanctuaire de Shiv, le temple Kashi Vishwanath aux ghats du Gange à Varanasi. Le projet de rêve du Premier ministre dans sa propre circonscription parlementaire était en travaux depuis des années et les rivières 5.000 hectares. Le projet aspire à décongestionner la zone pour les fidèles qui souhaitent prendre un bain sacré à Gangs avant de visiter le sanctuaire et d’embellir le complexe du temple.

La vision derrière le développement du complexe du corridor et du temple

La première pierre du projet a été posée le 8 mars 2019 dans le but de restaurer la « gloire perdue » du lieu spirituel avec un investissement de Rs 800 crore. Selon ses responsables, c’était son rêve de longue date de désengorger les routes qui mènent au temple depuis le ghat.

Étant donné que le temple n’était pas directement connecté aux rives de la rivière, un couloir de 20 pieds de large a été prévu pour relier le Mandir Chowk à Lalita Ghat. Le responsable du ministère de la Culture a déclaré qu’avec le nouveau couloir, le mandir aurait une visibilité directe depuis le ghat.

Le projet

Le Premier ministre inaugurera la phase 1 du projet, construit pour un coût d’environ Rs 399 crore le 1er décembre. Avec le couloir 23 autres bâtiments du centre de facilitation touristique à Bhogshala, le musée de la ville, l’aire de restauration et la galerie d’observation seront inaugurés.

Des sculptures en pierre de Bharat Mata, des statues de Saint Adi Shankaracharya et Maharani Ahilyabai Holkar ont été érigées dans le vaste complexe rénové de Kashi Vishwanath Dham. De plus, d’énormes affiches du Maharani Ahilyabai qui a construit la structure actuelle du temple vers 1780 après JC ont été placées pour rendre hommage à la reine Holkar.

La statue de Bharat Mata, debout sur fond de « Inde », tient un drapeau tricolore et la carte de l’Inde a été peinte sur une surface métallique avec l’art et le patrimoine culturel du pays représentés dessus.

Des arches ornementales et de grandes passerelles ont été construites dans un style architectural patrimonial dans quatre directions, faisant face à l’ancien temple en son cœur. Les murs des bâtiments donnant sur les rues menant au sanctuaire ont été peints en rose clair uniforme et de nombreux bâtiments ont été illuminés et fleuris pour son inauguration lundi.

Certains des projets de la phase 1 seront ouverts au public dans quelques semaines. Cela a lieu avant les prochains scrutins de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh et avant l’annonce du calendrier des scrutins.

La poussée touristique avec un nouveau complexe de temples rénové

L’amélioration des infrastructures de Varanasi devrait stimuler le tourisme dans la ville sainte sur les rives du Gange, y compris le site de pèlerinage bouddhiste de Sarnath. Le Rudraksh Convention Center pourra accueillir 100 personnes. Le bâtiment ressemblant au lingam de Shiva dispose également de salles de réunion, d’une galerie d’art et d’espaces de pré-fonction polyvalents.

Les routes ont été améliorées, la gare de Manduadih a été modernisée avec un salon d’attente AC et des croisières Ganga ont été prévues pour les touristes. Des écrans LED ont été installés dans toute la ville pour afficher des informations touristiques, l’histoire et l’architecture de Kashi. Le Ganga aarti à Dasaswamedh Ghat sera diffusé sur les écrans.

Restauration patrimoniale du couloir

Selon les responsables, même en supprimant certaines structures qui bloquaient le couloir, les propriétés patrimoniales ont été restaurées. De plus, plus de 40 temples « perdus » comme le temple Mankameshwar Mahadev, le temple Shri Kumbha Mahadev, le temple Gangeshwar Mahadev, le temple Jay Vinayak ont ​​été découverts.

Certains des restes mis au jour seront conservés dans une galerie séparée au Musée national de New Delhi, des écrans à côté seront installés pour diffuser des histoires narratives de ceux-ci. L’histoire culturelle du site patrimonial de Varanasi et des 84 ghats sera inscrite sur les « signalisations intelligentes » nouvellement érigées

PM Modi et sa vision du développement des temples à travers le pays

Le couloir Kashi Vishwanath est conforme à l’ambitieux développement du temple du Premier ministre Modi autour de la vision du pays. Il a également posé la première pierre du temple Ram à Ayodhya et a lancé des projets de béatification au Kedarnath Dham, qui a été largement détruit lors des inondations de 2013.

Le Premier ministre les a décrits comme des projets de construction d’une nation et les efforts de l’Inde pour retrouver et célébrer sa gloire ancienne.

