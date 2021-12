Inauguration du couloir Kashi Vishwanath Dham : le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les tyrans avaient tenté de détruire la ville sainte de Varanasi mais avaient échoué à maintes reprises.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est exprimé lundi à Bhojpuri en s’adressant au public après l’inauguration de la première phase du couloir Kashi Vishwanath Dham à Varanasi, remerciant Lord Shiva pour l’achèvement du projet.

« Baba a construit ceci (Kashi Vishwanath Dham) avec ses bénédictions. Pas même une feuille ne peut être déplacée sans son souhait. Peu importe la taille de quelqu’un, ce n’est que lorsqu’il appelle que quelqu’un peut venir ici et faire quelque chose », a déclaré le Premier ministre Modi.

#REGARDER | Le Premier ministre Narendra Modi prend la parole à Bhojpuri à l’occasion de l’inauguration du couloir Kashi Vishwanath à Varanasi (Source : DD) pic.twitter.com/sRuZzzTGwU – ANI UP (@ANINewsUP) 13 décembre 2021

Le Premier ministre a déclaré que les tyrans avaient tenté de détruire la ville sainte de Varanasi mais avaient échoué à maintes reprises. « Les tyrans ont essayé de détruire Varanasi, mais cela est resté alors que les sultanats se levaient et tombaient ; dans notre pays, si Aurangzeb venait, alors Shivaji se levait également », a-t-il déclaré dans son discours, qu’il a commencé par le chant « Har Har Mahadev ».

Il a également exprimé sa gratitude envers chaque ouvrier impliqué dans la construction du couloir Kashi Vishwanath. «Aujourd’hui, je voudrais également exprimer ma gratitude envers tous les ouvriers qui ont travaillé pour la construction de ce grand complexe. Même pendant Covid-19, le travail ne s’est pas arrêté là », a-t-il déclaré.

