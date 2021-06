Inauguration du service Green Freight Corridor-2 au Kerala ; Réduira les coûts logistiques et le temps de transit des conteneurs

Ce service reliera Kochi-Beypore-Azhikkal, et le port de Kollam sera ajouté ultérieurement à ce service.

Corridor de fret vert 2 : Diverses mesures sont prises pour promouvoir le commerce côtier et fournir des solutions clients intermodales et multimodales durables, efficaces et rentables. Le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables vise à fournir une connectivité maritime au commerce et aux industries de l’arrière-pays, à minimiser les embouteillages sur les voies ferrées et routières autres que de réduire les coûts logistiques. Récemment, Mansukh Mandaviya, le ministre d’État de l’Union chargé du ministère des Ports, de la navigation et des voies navigables, a inauguré l’opération de chargement du premier voyage du Coastal Shipping Service – Green Freight Corridor 2 du port de Cochin aux ports de Beypore et Azhikkhal.

Selon le ministère, le Green Freight Corridor Service est exploité par Round The Coast Private Limited, Mumbai, qui est une société du groupe JM Baxi. Ce service reliera Kochi-Beypore-Azhikkal, et le port de Kollam sera ajouté ultérieurement à ce service. La société JM Baxi est l’agent général du service. Deux fois par semaine, le navire fera escale au port de Cochin et ravira les exim et les boîtes côtières aux ports de Beypore et d’Azhikkal. Les articles qui seraient expédiés incluraient du riz, du sel, du blé, du ciment, des matériaux de construction, etc. déchargés à Cochin du Gujarat. Les opérateurs, au retour, visent à déplacer des marchandises exim telles que des chaussures, du café, du contreplaqué, des textiles, etc. De même, à un stade ultérieur, les conteneurs de noix de cajou importés seraient également déplacés de Cochin à Kollam.

Pour promouvoir le cabotage des conteneurs, une remise de 50 % est offerte par le port de Cochin sur les frais liés aux navires pour les navires River Sea. De même, le gouvernement du Kerala a offert une incitation opérationnelle à 10% au-dessus du coût du transport routier selon le rapport d’étude de NATPC pour le cabotage dans les ports mineurs de l’État pour une période d’un an à compter du 23 janvier 2021. Au cours de la période initiale, ces des mesures de détention contribueraient à la pérennité du service. De plus, cela encouragerait l’introduction régulière de plus de services de ce type.

Selon le ministère, on s’attend à ce que le service entraîne un transfert modal marqué du transport de conteneurs, allège la congestion sur la route et minimise l’empreinte carbone. Le service est également de bon augure pour relier l’arrière-pays du nord du Kerala, en particulier le commerce d’exim dans les régions de Calicut et de Kannur qui bénéficiera d’un accès direct à Vallarpadam ICTT par le mode de la mer, économisant ainsi des coûts et du temps de transit.

