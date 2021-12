Inbar Lavi parle de son premier single et de son aventure dans la musique

Inbar Lavi l’a fait déménager aux États-Unis à l’âge de 17 ans dans le but de faire carrière dans le secteur du divertissement, et est devenue un nom important sur la scène d’acteur au cours de la dernière décennie. Elle a décroché des rôles principaux dans des émissions telles que Underemployed (Raviva), Gang Related (Veronika « Vee » Dotsen), Imposters (Maddie), Prison Break (Sheba, saison cinq) et Lucifer (Eve, saisons quatre et cinq), lui donnant un forte présence à l’écran. Plus tard cette année, elle jouera dans une nouvelle série dramatique produite par Passage Pictures, Dream Girls, qui est vaguement basée sur sa vie. Lorsque COVID-19 a frappé, elle a lancé sa propre marque de mode, LAVI, dont tous les bénéfices sont reversés aux entreprises appartenant à des femmes touchées par la pandémie. Ambassadrice du Los Angeles Children’s Hospital et de la Make-A-Wish Israel Foundation, et bénévole à Our Big Kitchen Los Angeles, elle mène une vie bien remplie. Mais le vendredi 25 juin, son aventure dans la musique a officiellement commencé. « Puppet Master », un morceau pop-R&B fluide sur le fait d’être contrôlé et manipulé, est son premier single – et un single fort.

Pop Crave a rattrapé Lavi pour discuter du morceau et de ses futurs projets musicaux.

Félicitations pour le célibataire ! Je l’apprécie vraiment… Je l’ai écouté cinq fois aujourd’hui.

« Non! Arrête ça! J’aime ça! Je suis encore assez novice dans le domaine de la page Spotify Artist et cela augmente les statistiques… Je suppose que ma chanson a été sur la liste de lecture répétée ? Ce qui signifie que les gens l’écoutent encore et encore, et mon esprit est époustouflé quand j’entends quelque chose comme ça. Lorsqu’on lui demande ce que cela fait de voir son travail accueilli positivement, elle exprime qu’il s’agit plus d’une passion que d’un travail : « Je n’arrive même pas à croire que c’est mon travail – ce n’est pas du travail pour moi. C’est quelque chose que j’ai fait toute ma vie avec tellement de plaisir et de joie, il n’y a pas de travail à faire. Ce n’est pas un ‘Oh non, je dois aller au studio !’ […] la musique est encore à ce stade très virginal où ce n’est vraiment pas un travail du tout – donc c’est incroyable.

La musique a-t-elle toujours été quelque chose que vous vouliez faire, comme jouer la comédie, ou est-ce plus une inspiration récente que vous avez dû vous en emparer ?

« La musique a fait partie de ma vie toute ma vie. Je viens d’un foyer très musical – pas que mes parents jouent ou chantent professionnellement de quelque façon que ce soit – mais ma mère, quand elle est à la maison, quand elle cuisine, quand elle fait le ménage, il y a toujours de la musique à fond, comme du souffle. Généralement de la musique israélienne. La musique a fait partie de son lien avec ses parents, dit-elle : « Mon père, il collectionnait aussi des disques, j’ai eu sa collection de disques, et nous nous sommes vraiment liés en écoutant de la musique, en la faisant jouer sur l’autoroute et en dansant dans la maison. J’ai eu tellement de chance qu’ils m’y plongent, m’emmènent à des cours de piano et m’achètent un orgue, et j’essaie de jouer du saxophone, de la flûte traversière et du violon – aucun d’eux n’a fonctionné », dit-elle en riant. C’est à l’écriture qu’elle s’est retrouvée : « Pour moi personnellement, j’écrivais beaucoup. J’ai toujours aimé écrire des petites chansons et des poèmes, je les enregistrais sur cassette. Mon père a conservé toutes ces cassettes et il y a tellement de chansons qui ne devraient jamais sortir. Cela a toujours fait partie de ma vie, je n’ai jamais pensé que j’étais assez bon pour sortir une chanson pour que les gens l’écoutent. Je ne pensais pas que ma voix était assez forte et je ne la considérais pas à la hauteur.

Y a-t-il eu une dernière poussée qui vous a poussé à bout et du genre : « OK, allons-y, il est temps de sortir une chanson », ou est-ce que ça s’est bien passé ?

« Euh, pour être honnête, je traversais une rupture très difficile. J’étais fiancé et j’y ai mis fin. C’était une relation très abusive pour être honnête et toxique, et c’était dévastateur et j’avais toute cette énergie et cette émotion dont j’avais besoin pour sortir et j’ai pris une guitare et joué une chanson. Je ne sais pas ce qui m’a poussé à l’enregistrer, mais je l’ai fait, et c’était une très rare occasion où je l’ai réellement sorti. Je l’ai posté sur Instagram et mon très bon ami qui est dans l’industrie l’a vu et m’a écrit. Elle m’a envoyé un DM et m’a dit ‘Nous devrions écrire un album’ et j’ai dit ‘Haha ! Très drôle!’ et elle a dit ‘Non, je le pense’ et elle a poursuivi et elle a dit ‘Tu as toujours écrit, je sais que tu écris, et tu as une belle voix – tu devrais en faire quelque chose.’ Et elle a organisé une session en studio et j’ai eu l’impression « Comment n’ai-je pas fait ça toute ma vie? » quand j’étais en studio.

C’est une chanson très stimulante, ça a dû être un processus cathartique pour tout sortir et tout mettre sur papier, puis en chanson.

« C’était, c’était vraiment. Je pense que c’est en partie pourquoi j’ai fini par le sortir. Je l’ai écouté et j’ai adoré, mais toutes ces voix qui te viennent à la tête, c’est toi ! C’est tout toi qui baise avec toi ! « Oh, ce n’est pas assez bon ! » « Les gens ne vont pas aimer ça », « Vous ne savez pas ce que vous faites », « Oh, vous êtes musicien maintenant ? OK, toutes ces choses. Je n’allais vraiment pas l’éteindre. Et puis penser à quelqu’un comme vous disant: « C’est vraiment stimulant », m’a fait lâcher prise, parce que venant d’un endroit où je me sentais délabré et peu sûr de moi, à la suite de cette expérience, j’avais besoin de me sentir responsabilisé. C’était vraiment important pour moi, pour les gens qui avaient besoin de l’entendre, de le diffuser.

Vous avez dit que vous aviez écrit un album, ou que vous étiez en train de le faire, alors, y a-t-il un corpus de travail pour suivre « Puppet Master ? »

« Ouais! J’ai donc écrit ‘Puppet Master’ il y a deux ans ! Elle rit : « Il y a donc eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis lors. Et j’ai juste en quelque sorte décidé ‘OK, je vais juste le sortir, il n’y a pas de clip, il ne se passe pas grand-chose d’autre, mais j’ai juste besoin de le sortir.’ Nous avons une autre chanson qui sort avec un artiste incroyable, son nom est Benji Lewis, il est australien et il est fantastique […] Nous avons écrit une chanson de plage vraiment amusante pour l’été… Ambiance estivale, froid, fenêtres baissées, vent qui souffle. C’est donc le prochain – c’est dans quelques semaines. Et puis il y a beaucoup plus à venir, mais je ne sais pas. Ne me mettez pas la pression !

Y aura-t-il un clip pour « Puppet Master? » Aurons-nous d’autres visuels ? Et à quoi peut-on s’attendre s’il y en a ?

« J’adorerais faire un clip, j’ai eu quelques réalisateurs qui m’ont contacté et m’ont dit ‘Hé, j’ai une vision, nous devrions faire ceci et cela.’ Je suis en train de tourner dans le Michigan en ce moment, un film, je termine demain, et puis j’ai un autre film, et puis j’ai un mariage en Israël… donc je ne sais pas où je vais mettre une musique vidéo, mais je vais essayer ! J’adorerais ça! »

Vous équilibrez le jeu d’acteur et la musique en ce moment : pensez-vous que l’un va prendre du recul ou allez-vous essayer de faire les deux en même temps ? Vos priorités reposent-elles davantage sur l’un ou l’autre pour l’avenir ?

« Cela dépend vraiment. Ce qui est bien avec le jeu d’acteur, c’est que ce n’est pas constant, n’est-ce pas ? Je veux dire que ça peut être si tu le veux ou si c’est comme ça pour toi. Mais pour moi, j’essaie d’être très sélectif, et je suis très reconnaissant de pouvoir choisir mes projets, donc il y a toujours des fenêtres de temps. Il se trouve qu’en ce moment je suis un peu claqué. Mais, souvent, vous avez du temps d’arrêt et vous avez quelques mois qui peuvent s’écouler, voire plus longtemps si vous le souhaitez. Donc, dès que j’ai le temps, j’aime me plonger pleinement dans la musique. […] Cela dépend particulièrement du projet – le prochain projet que j’ai à venir est vraiment prenant et il est vraiment important que je me concentre pleinement. Je n’irais pas tourner une scène vraiment émouvante sur le plateau pour ensuite me retrouver en studio jusqu’à quatre heures du matin – ça n’arrivera tout simplement pas. C’est un exercice d’équilibre.

Trouvez-vous que ce que vous filmez peut vous donner différentes inspirations pour votre musique ? Si vous tournez des scènes tristes, cela vous met-il d’humeur à écrire des chansons plus tristes, ou êtes-vous capable de vous séparer lorsque vous faites de la musique et que vous jouez ?

« Ouais! Je pense que tout t’affecte. Vous pouvez passer une journée émouvante à la maison et cela se poursuivra en studio. Et je peux avoir une session vraiment inspirante en studio et avoir la scène la plus incroyable sur le plateau à cause de cela, alors j’essaie d’être vraiment présent et attentif à tout ce qui m’entoure. Si j’ai de la chance, je peux être inspiré et affecté d’une manière qui se traduit dans mon travail.

Y a-t-il actuellement des artistes qui vous inspirent vraiment et avec lesquels vous aimeriez peut-être travailler dans le futur ?

« J’ai tellement de favoris. Alors, Ashe, qui a écrit « Moral Of The Story », elle a en fait écrit une chanson que j’ai reprise. Elle l’a écrit avec K-KOV, qui est un producteur incroyable, ils l’ont tous les deux écrit ensemble et me l’ont présenté. J’ai dit ‘Ah ! Mon Dieu! Je dois faire cette chanson », et c’est l’une de mes chansons préférées sur laquelle nous avons collaboré. Ce serait un rêve de faire un duo avec elle et de travailler avec elle, je pense qu’elle est fantastique. Billie Eilish, de toute évidence. C’est un génie et un dieu. FINNEAS, son frère, est le producteur de mes rêves avec qui travailler pour être honnête. Je continue d’avoir ces visions de moi et Britney Spears sur scène en train de faire ‘Puppet Master’ un de ces jours. Je veux juste qu’elle soit libérée et libre et heureuse et je veux, à la fin de ce procès, je veux qu’elle fasse exploser ‘Puppet Master’ dans sa voiture.

C’est une chanson tellement appropriée à sa situation.

« Peut-être que 10 % est pour Britney dans cette chanson. Et je prie sincèrement Dieu pour qu’elle trouve la paix.

Son témoignage était si déchirant à écouter. Comment un juge peut-il continuer à dire qu’elle ne peut pas en être libérée ?

« Ou au moins, comme, trouver un terrain d’entente ! Il n’y a pas de moyen plus clair pour elle de dire « Je me noie ». Quelqu’un m’aide.’ […] C’est l’une des artistes les plus talentueuses et emblématiques de notre époque et je ne pense pas qu’on lui accorde suffisamment de crédit pour cela. Lavi avoue qu’elle est fan de Lances depuis le début : « Quand j’avais 16 ans, je forçais ma meilleure amie à faire des clips sur toutes ses chansons. Genre, j’ai une version de « Oups !… I Did It Again », qui saute sur mon lit dans ma chambre. J’ai obligé ma copine à s’habiller comme Britney et j’ai joué le gars qui vient lui donner la bague. […] Un jour, je le partagerai peut-être », dit-elle en riant. « J’ai l’impression de sortir de la musique maintenant, je sors de la musique que mon adolescente voudrait écouter. »

C’est la meilleure chose. Et j’ai besoin de vous voir passer de la vidéo « Oups !… I Did It Again » dans votre chambre à l’interprétation de « Puppet Master » avec Britney Spears.

« Oh mon Dieu! Je pense que je vais m’évanouir !

Le premier single d’Inbar Lavi, « Puppet Master », est maintenant disponible.

Crédits photos :

PHOTOGRAPHIE : Roei Sarusi (@roeisarusi)

STYLE : Ran Habari (@ranch_ds)

COIFFURE/MAQUILLAGE : Ariya Raz (@ariya_raz)

@drorkontento – Dror Kontento