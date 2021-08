Inca Records : une histoire du label portoricain

Quand le virtuose de la musique dominicaine Johnny Pacheco et l’avocat de Brooklyn Jerry Masucci se sont associés pour former l’inimitable label de salsa Fania Records, les étoiles semblaient s’aligner. Le duo a capturé le phénomène de la salsa avant même qu’il n’ait un nom, et leurs efforts aideraient à propulser le genre sous les projecteurs mondiaux. Mais le succès de Fania n’était pas qu’une question de destin. Pacheco et Masucci avaient deux qualités importantes : un sens aigu des affaires et un sens indéniable du talent. La combinaison explique, en partie, pourquoi ils ont commencé à ramasser des labels new-yorkais tels que Tico Records, Alegre Records et Cotique Records au début des années 1970 – des acquisitions qui ont réduit leur concurrence et élargi une liste d’artistes déjà impressionnante. À peu près à la même époque, ils ont fait un achat particulièrement intéressant : ils ont ajouté Inca Records à Porto Rico à la famille Fania.

Étonnamment, peu d’informations existent sur les origines d’Inca Records, qui a commencé en 1965 grâce aux efforts de Jorge Valdés, un transplanté cubain vivant à Porto Rico. Bien que son nom ne soit peut-être pas bien connu dans le panthéon de la salsa, les actes organisés par son label sont devenus parmi les plus célèbres de l’île. Inca Records a été une rampe de lancement pour des sommités telles que Tommy Olivencia, Willie Rosario et La Sonora Ponceña, l’orchestre bien-aimé avec lequel Fania All-Star Papo Lucca a commencé à jouer à l’âge de cinq ans.

Inca Records a publié de la musique en tant que filiale de Fania jusqu’en 1995, concentrant ses dernières années sur un défilé de disques de Sonora Ponceña. Le label s’est tellement glissé dans l’ADN de Fania qu’il n’est souvent pas célébré tout seul. Mais son histoire mérite d’être reconnue pour son son typiquement portoricain et ses talents inoubliables.

Les fondations

Tommy Olivencia était destiné à la musique. Le musicien a repris la trompette quand il était adolescent et a finalement formé l’orchestre Tommy Olivencia y La Primerísima Orquesta de Puerto Rico – le premier acte signé par Inca. Le premier album du groupe en 1965, La Nueva Sensacion Musical De Puerto Rico, a capturé à quel point ils étaient devenus une sensation saisissante et comprenait une première version du classique de la salsa “Trucutu”. L’enregistrement mettait en vedette l’arme secrète d’Olivencia, le sonero Chamaco Ramírez, qui a rejoint Olivencia alors qu’il avait à peine 16 ans. Ramírez mène la chanson avec son ténor immédiatement reconnaissable et légèrement nasillard, mais sa prétention à la piste est encore plus grande : il l’a écrit, prouvant son compétence de compositeur.

L’hymne teinté de calypso “Fire Fire In The Wire Wire”, sorti plus tard en 1967, mettait en vedette Ramírez chantant aux côtés du soyeux crooner Paquito Guzmán, leurs deux voix se mêlant sur un enchevêtrement extatique de trompettes et de percussions à tir rapide. Guzmán chantait souvent pour Olivencia et remplaçait Ramírez ; il a lancé plusieurs projets solo sur Inca Records, dont un premier album éponyme en 1972 et Escucha Mi Canción en 1975. Son style de ballade en douceur a contribué à annoncer le chapitre romantique de la salsa qui a connu un succès commercial au début des années 80 et 90.

Pendant ce temps, en 1960, un chef d’orchestre et multi-instrumentiste portoricain nommé Willie Rosario avait déjà rebondi autour de deux labels différents. Il avait travaillé avec Alegre Records, jouant sur quelques enregistrements des Alegre All-Stars, et avait ensuite réalisé un album de boogaloo sur Atlantic Records. Parce qu’il avait déménagé à New York dans sa jeunesse, Rosario était un incontournable de la scène de la salsa et il s’était fait des amis parmi des musiciens tels que Bobby Valentin, qui l’avait orienté vers Inca Records. Après avoir signé avec le label, Rosario a sorti en 1969 El Bravo De Siempre, avec une chanson principale qui a eu du succès sur l’île.

Bien qu’Olivencia et Rosario soient devenus des figures vénérées de la salsa, Sonora Ponceña pourrait être la contribution d’Inca Records qui a eu le plus grand impact. Le groupe s’est formé au milieu des années 1950 grâce aux efforts d’Enrique “Quique” Lucca Caraballo, le premier directeur du groupe. Son fils, un enfant prodige du piano appelé Papo Lucca, a finalement pris les rênes en tant que directeur. Mais d’abord, il a joué avec le groupe pendant des années, y compris à l’âge de 21 ans sur le premier album de Sonora Ponceña sur Inca Records, Hacheros Pa’ Un Palo.

Les joyaux cachés

Chamaco Ramírez a enregistré son seul album solo, intitulé Alive And Kicking, après une période de lutte contre la toxicomanie et l’incarcération. Sa voix, un mélange de force et de vulnérabilité, brille sur le vif « Kikiriki » ainsi que sur le style boléro « Cuando Manda El Corazon ». Le disque donne l’impression que cela aurait pu être le début d’un nouveau tournant de carrière passionnant pour Ramírez, mais il est malheureusement décédé moins de quatre ans après sa sortie.

Il se souvient avec émotion parmi les salseros de la vieille école aujourd’hui. Cependant, sa mémoire est quelque peu sous-estimée dans le monde grand public. Il en va de même pour Leyo Peña et Monguito Santamaría, tous deux oubliés dans l’histoire de la musique. Peña était un chef d’orchestre qui aimait la variété. Après ses débuts en 1967, Feliz Yo Viviré, le groupe de Peña a offert au canon de salsa Que Traigan El Son Cubano de 1972, qui combinait guaguancó, fils cubain et cha-cha – « Guaguanco Borincano » est un exemple de la facilité avec laquelle il a fusionné ces sons. Monguito Santamaría était le fils du célèbre percussionniste Mongo Santamaría, mais son instrument était le piano. Il a montré l’étendue de ses compétences sur En Una Nota ! Des chansons comme « Devuélveme la Voz » proposent de sublimes improvisations.

L’effet Fania

Inca Records a sorti un dernier album – Que Te Vas de Johnny Olivo… – avant de rejoindre Fania. Masucci s’est tourné vers Ray Barretto et Larry Harlow pour aider à la production des artistes portoricains nouvellement acquis par le label. Dans notes de doublure écrit par Robbie Busch pour Fania, Harlow s’est souvenu d’avoir produit le troisième disque de Sonora Ponceña, Algo de Locura. “C’était l’une de mes premières productions”, a-t-il déclaré, “Et j’ai été en quelque sorte attribué cela par Jerry Masucci.” Bien qu’il ne connaisse pas grand-chose au groupe, il a réussi à faire ressortir leur talent artistique audacieux et serré. “C’était un groupe simple et facile à produire, car ce n’étaient que des trompettes”, se souvient Harlow. “C’était un bon groupe, très bien répété, car ils jouaient tous les jours à Porto Rico et ils jouaient ces chansons depuis un certain temps avant d’entrer en studio.” La fluidité de leur partenariat peut être entendue dans des chansons telles que “Acere Ko (Rumbon)”, le premier morceau de l’album.

Barretto, un expérimentateur acharné, influencera également la direction d’Inca. Il s’est occupé des sessions avec des groupes tels que Orquesta Nater, qui, malgré un disque sur le label, a fait forte impression avec l’accrocheur “Vamos A Soñar”. Barretto a également eu une part indirecte dans la formation de Típica 73 : le groupe était composé de ses anciens joueurs, dont beaucoup avaient une affinité pour les rythmes charanga en peluche. La programmation de Tipica 73 a changé au fil des ans, mais l’inclusion de musiciens portoricains et cubains reflétait les liens entre les deux îles et la façon dont ils ont informé la tradition de la salsa de l’autre. Leur sortie éponyme sur Inca Records a été supervisée par Johnny Pacheco lui-même et a donné lieu à “Acere Bonco”, remarquable pour son rythme effréné.

Les classiques

Inca Records a d’innombrables moments d’ingéniosité sonore. De nombreuses chansons restent intemporelles et des artistes contemporains en ont insufflé une nouvelle vie à plusieurs. L’artiste reggaeton Tego Calderón a emprunté le patriotisme enthousiaste de « Planté Bandera » de Tommy Olivencia y La Primerísima Orquesta pour son interprétation du même nom.

Sonora Ponceña est toujours active aujourd’hui et une version de leur chanson “Jubileo” apparaît sur des disques célébrant plusieurs de leurs anniversaires. Les critiques ont qualifié “Fuego En El 23” de Sonora Ponceña, écrit à l’origine par Arsenio Rodríguez, l’une des plus grandes chansons de la salsa.