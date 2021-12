Incarnez un chien avec une mitrailleuse dans ‘Metal Dogs’, bientôt disponible au Japon

Jeu d’action roguelike de haut en bas Chiens de métal arrive sur Switch l’année prochaine, mais seulement au Japon, ont annoncé l’éditeur Kadokawa et le développeur 24Frame.

Le jeu concerne trois chiens – Pochi le Shiba Inu, Bell le doberman et Bonanza le bouledogue – qui vivent dans un monde post-apocalyptique dans lequel la majeure partie de l’humanité est morte et des monstres dirigent le monde. « Monstres » est une définition vague de vos ennemis, car ils incluent un char géant appelé « Rommel Ghost » et un rhinocéros blindé appelé « Missileceros ». De plus, les chiens ont des fusils.

Outre une édition numérique et physique, il y aura également une « Woof-Woof-Woof Duffle Edition », qui comprend un sac de sport et une version physique de la bande originale du jeu, et une « Bow Wow Wonderful Edition », qui est livrée avec un un sac fourre-tout sur le thème du chien, une boîte en édition limitée et la bande originale du CD.

Le jeu de base coûtera 3 900 yens (26 £ / 34,50 $) au Japon et sortira le 8 avril 2022.